Aarau: Was sagen Passanten zu den Verkehrs-Knacknüssen?

Umfrage «Eine Entschleunigung der Bahnhofstrasse macht die Stadt attraktiv»: Was Passantinnen und Passanten über Aaraus Verkehrs-Knacknüsse sagen Auf der Bahnhofstrasse soll Tempo 30 eingeführt werden und der Bus wird aus den Altstadtgassen verbannt: Aarau packt zwei heisse Eisen an. Was sagen die Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Strasse dazu? Die AZ hat sich umgehört. Kim Wyttenbach 25.04.2022, 15.04 Uhr

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Rudolf Fischer (79), Rentner, Aarau. Kim Wyttenbach

Rudolf Fischer (79), Rentner, Aarau: «Auf der Bahnhofstrasse wird oft gerast, es ist lärmig und es ist sehr hektisch. Tempo 30 würde diesen Problemen sicherlich entgegenwirken. Ich finde es eine gute Lösung. Zudem macht die Regelung, wonach Autos Vortritt haben vor Fussgängern, die Fussgänger achtsamer. Meiner Meinung nach braucht es bei Tempo 30 keinen Velostreifen. Eine busfreie Altstadt ist schon lange nötig. Es ist ungemütlich, in der Altstadt zu sitzen, wenn ständig Busse an einem vorbeifahren. Ohne Busse würde auch hier eine gewisse Ruhe einkehren. Einzig für die Geschäfte könnte es schwierig werden, aber ich finde, die Kundschaft sollte die paar extra Schritte in Kauf nehmen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Susanne Boutellier (36), Detailhandelsfachfrau, Fricktal. Kim Wyttenbach

Susanne Boutellier (36), Detailhandelsfachfrau, Fricktal: «Eine busfreie Altstadt ab 20 Uhr finde ich eine sehr sinnvolle Idee. So kann man an Sommerabenden gemütlich ein Abendessen oder ein Bier in der Altstadt geniessen. Tagsüber sind die Geschäfte meines Erachtens auf die Busse angewiesen. Ich höre immer wieder von unserer Kundschaft, dass sie nicht in die Altstadt gehen, weil sie zu weit weg ist. Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse ist nicht nötig. Ich arbeite gleich an der Bahnhofstrasse und es herrscht meistens Stau. Ich denke, ich bin deshalb eher dagegen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Stefan Bosshart (43), Uni-Angestellter, Biberstein. Kim Wyttenbach

Stefan Bosshart (43), Uni-Angestellter, Biberstein: «Ich bin generell für Tempo 30 auf den Strassen. Dass bei der Bahnhofstrasse eine Art Boulevard entstehen soll, finde ich eine attraktive Idee. Natürlich birgt die Regelung, dass Fussgänger jederzeit die Strasse überqueren dürfen, eine gewisse Gefahr. Die Versuchsphase wird zeigen, ob die Autolenker genug achtsam sind. Persönlich fände ich eine busfreie Altstadt toll. Aus Solidarität gegenüber älteren Menschen würde ich die Busse aber in der Altstadt belassen. Ich gewichte ihre Bedürfnisse höher als das Anliegen der Jungen, in der Altstadt ungestört flanieren zu können. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einer umständlicheren Buslinie die Leute wieder vermehrt mit dem Auto in die Stadt kommen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Stephanie Stöckli (36), Kindergärtnerin, Aarau. Kim Wyttenbach

Stephanie Stöckli (36), Kindergärtnerin, Aarau: «Ich bin unentschlossen, ob Tempo 30 für die Bahnhofstrasse von grossem Nutzen sein wird. Insbesondere der Aufhebung der Velostreifen in der zweiten Versuchsphase stehe ich skeptisch gegenüber. Ich bin oft mit Velo und Anhänger unterwegs und finde es mit Velostreifen schon nicht immer leicht. Ohne Velostreifen muss ich noch mehr aufpassen und bin noch mehr auf die Rücksichtnahme der Autofahrer angewiesen. Samstage in Aarau mit Bus, Fussgängern, Markt und Restaurants sind sehr geschäftig. Eine Altstadt ohne Busse würde sicherlich die Lebensqualität erhöhen, zumindest für die jüngere Generation. Ältere Menschen würden aber durch den Wegfall der Haltestellen benachteiligt. Es ist demnach eine schwierige Frage, weil unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Graziela Koch, Rentnerin, Küttigen. Kim Wyttenbach

Graziela Koch, Rentnerin, Küttigen: «Eine Entschleunigung der Bahnhofstrasse macht die Stadt attraktiv. Ich finde das Motto ‹Miteinander statt gegeneinander› super. Fussgänger, Velofahrer, Autofahrer und ÖV sollten aufeinander achtgeben. Mit Tempo 30 ist das möglich. Einzig der der Velostreifen sollte meiner Meinung nach bleiben. Mit einem klar definierten Velostreifen herrscht grössere Sicherheit. Ich benutze den Bus oft und schätze es sehr, dass dieser auch die Altstadt bedient. Ich bewundere die Busfahrerinnen und verstehe natürlich ihr Anliegen: Es ist sehr eng, es hat viele Restaurants und viele Fussgänger. Trotzdem bin ich froh, den Bus in der Altstadt nehmen zu können und nicht zum Bahnhof laufen zu müssen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Sophie Bogler (24), Studentin, Aarau. Kim Wyttenbach

Sophie Bogler (24), Studentin, Aarau: «Tempo 30 hat viele Vorteile: Unter anderem mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer, es ist besser für die Umwelt und für den Verkehrsfluss. Dass Velofahrer den Fahrstreifen mit den Autos teilen sollen, finde ich mit Tempo 30 machbar und sicher. Die Fussgängersituation finde ich aber für Kinder etwas kühn und muss sicherlich geübt werden. Ich denke, die Testphase ist dafür eine gute Lösung. Ich befürworte autofreie Innenstädte. Draussen zu sitzen wird angenehmer werden, sobald die Busse verschwinden.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Erika Zingg (68), Rentnerin, Unterentfelden. Kim Wyttenbach

Erika Zingg (68), Rentnerin, Unterentfelden: «Ich bin ÖV-Fahrerin und aus meiner Sicht braucht es die Busse. Auch wenn drei Busse hintereinander durch die Altstadt fahren, stört mich das nicht. Sie fahren ja höchstens Tempo 10 oder 20. Ich laufe gerne durch die Altstadt, aber für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist der Bus wichtig. Tempo 30 finde ich keine gute Idee. Der Stau bleibt trotzdem und die Raser verschwinden nicht, sie suchen sich einfach eine andere Strasse. Auch die Fussgängerstreifen sollten bleiben, es ist für Autofahrer einfach zu mühsam, ständig links und rechts schauen zu müssen. Meines Erachtens wird die Versuchsphase zeigen, dass die Umsetzung sehr schwierig sein wird.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Rita Wehrli (51), Erwachsenenbildnerin, Aarau. Kim Wyttenbach

Rita Wehrli (51), Erwachsenenbildnerin, Aarau: «Es hat sowieso viel Stau auf der Bahnhofstrasse. Tempo 30 ist somit keine grosse Einschränkung und sicherlich eine gute Idee. Es kommt hoffentlich zu einer Entschleunigung. Die Fussgängerstreifen würde ich aber belassen. Eine Altstadt ohne Bus würde ich sehr begrüssen. Die Busse stinken und sind laut. Die Restaurants und Fussgänger würden von einer busfreien Altstadt profitieren. Auch für die Geschäfte sehe ich kein Problem, ich denke, die Umleitung der Buslinien hat keinen grossen Einfluss auf ihren Umsatz. Dass ältere Menschen damit ein Problem haben, sehe ich ein. Mir persönlich macht es nichts aus, in die Altstadt zu laufen.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Tobias Zolliger (22), Student, Seengen. Kim Wyttenbach

Tobias Zolliger (22), Student, Seengen: «Ich finde Tempo 30 eine gute und zukunftsorientierte Lösung. Es ist im Einklang mit der Energiewende. Wie es im Moment auf der Bahnhofstrasse zu und her geht, ist nicht mehr tragbar, Tempo 30 macht demnach Sinn. Ich benutze den Bus oft und fände es trotzdem schön, eine busfreie Altstadt zu haben. In meinen Augen ist es aber sehr wichtig, eine sinnvolle Lösung für die Haltestellen zu finden. Nicht dass am Ende die Leute wieder vermehrt mit dem Auto in die Stadt fahren.»

Umfrage zu Aaraus Knacknüssen im Verkehr: Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse und busfreie Altstadt. Im Bild: Robert Betschart (61), Arzt, Biberstein. Kim Wyttenbach

Robert Betschart (61), Arzt, Biberstein: «Ich bin nicht sicher, ob Tempo 30 die Probleme des Verkehrs löst. Es sind einfach zu viele Verkehrsteilnehmer auf der Strasse. Zudem, denke ich, könnte Tempo 30 ein Problem für die Busse werden, diese sind bereits jetzt mit ihrem Fahrplan unter Druck. Eine Altstadt ohne Busse klingt schön, aber ich glaube, für die Geschäfte mit Laufkundschaft ist es ein Nachteil. Natürlich verstehe ich die Anliegen der Anwohner, aber sie haben die Zentrumslage bewusst gewählt und können jetzt nicht beides beanspruchen: Zentrumslage und Ruhe vom Land. Busfreie Altstadt ab 20 Uhr finde ich einen guten Ansatz. Dann braucht es keine Busse in der Altstadt.»

