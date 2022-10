Umfahrung Suhr (Veras): Warum Wynentaler Gemeinden nicht zahlen

Umfahrung von Suhr Keine Bereitschaft im Wynental, am Projekt Veras mitzuzahlen – die Verantwortlichen sagen, warum Über 200 Millionen Franken soll die Ost- und Südumfahrung kosten, finanziert durch Bund, Kanton und zu rund 13 Millionen auch von der Gemeinde. Suhr will aber nicht alles allein zahlen, denn profitieren würden auch andere Gemeinden. Gränichen versprach bereits einen Beitrag, der Rest tut sich damit schwer – ähnlich wie beim Umbau des Böhlerknotens in Unterkulm. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Ostumfahrung von Suhr würde vor der Bahnbarriere bei Möbel Pfister beginnen. Kanton Aargau / zvg

Mit der Ost- und Südumfahrung von Suhr, dem Projekt Veras, sollen Autos auch aus dem Wynental schneller auf die Autobahn gelangen. Das Vorhaben soll zwischen 145 und 269 Millionen Franken kosten (207 Mio. Fr. +/-30%). Baubeginn immerhin der ersten Etappe, der Ostumfahrung, wäre 2028.

Am Suhrer Infoforum vor wenigen Wochen berichtete der Stv. Kantonsingenieur Matthias Adelsbach von der Mitfinanzierung durch den Bund (rund einen Drittel der Kosten) im Rahmen der Agglomerationsprogramme 4 und 5. Weil die Umfahrung nur auf Suhrer Gebiet und marginal an die Grenze zu Oberentfelden kommt, müsste Suhr nach Gesetz allein den Gemeindebeitrag von etwas über 13 Millionen Franken leisten. Weil frühere Varianten eine Umfahrungsstrasse auch durch Gränicher Gebiet vorsahen, was dort hohe Kosten für die Gemeinde verursacht hätte, stand Gränichen Suhr bei der neuen Projektvariante bei und versprach, freiwillig zwei Millionen an die Umfahrung beizusteuern.

So sähe eine Fahrt durch die geplante Umfahrung aus. Kanton Aargau / zvg

Suhr ersuchte weitere Wynentaler Gemeinden um einen Beitrag. Vorgeschlagen gewesen war insgesamt eine Million «unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen, Arbeitsplätze sowie des durchschnittlichen täglichen Verkehrs», wie es in einem Schreiben von 2019 heisst. Gemeinderäte von elf Wynentaler Ortschaften verfassten darauf einen Brief an den Kanton, in dem sie erklären, warum sie sich nicht an den Kosten für Veras beteiligen wollen.

Dort heisst es: Veras sei zwar ein «äussert wichtiges Projekt» für die Wynentaler Bevölkerung und Industrie, «das mit allen Kräften unterstützt werden soll». Doch obwohl die Gemeinden «voll und ganz hinter dem Projekt stehen», sähen sie keine Möglichkeiten, es mitzufinanzieren. Sonst würde ein grosses Präjudiz geschaffen, so ihre Begründung.

Zudem seien die Kosten für Suhr «sehr moderat» ausgefallen, heisst es. Im Verhältnis zu den rund 11'000 Einwohnenden Suhrs und den Gesamtkosten des Projekts seien 13 Millionen Franken vergleichbar tiefer als die 5 Millionen, die Unterkulm mit seinen rund 3500 Einwohnenden für die Sanierung der Böhlerstrasse und den Ausbau des dortigen Verkehrsknotens zahlen müsste.

Bevölkerung würde kaum für Beiträge stimmen, sagen die Ammänner

Dieser Meinung sind die Wynentaler Gemeinderäte weiterhin. Das Argument der Präjudiz nennt auf Anfrage etwa der Zetzwiler Gemeindeammann Daniel Heggli. Es sei grundsätzlich nicht üblich, dass sich Gemeinden an ortsfremden Projekten beteiligen. «Ausserdem wäre eine finanzielle Beteiligung kaum mehrheitsfähig. Unser Steuerfuss beträgt 118 Prozent, Tendenz steigend.»

Ähnlich argumentiert auch der Unterkulmer Ammann Emil Huber. In Anbetracht der anstehenden Investitionen würde die Gemeindeversammlung kaum für freiwillige Beiträge stimmen, «auch wenn wir uns eine Verbesserung in Suhr wünschen». Dasselbe gelte für die Finanzierung des Böhlerknotens – der «kostenintensiven Grossbaustelle» in Unterkulm, von der laut ihm, wie bei Veras, die ganze Region profitieren werde. Beiträge anderer Gemeinden zu erhalten, werde auch da schwierig.

Der Finanzausgleich regle alles, man solle «Gesetze nicht untergraben»

Die Nachfragen in den Gemeinden bewegten den Gemeindeverband Aargau Süd Impuls von selber aus zu einer kurzen Stellungnahme. Präsidentin und Grossrätin Karin Faes unterstrich in dieser das Argument der Präjudiz, auch wenn Veras, wie die Entschärfung des Böhlerknotens, grosse Anliegen des Wynentals seien. Der Stellungnahme folgte auch Niklaus Boss, Ammann der Gränicher Nachbargemeinde Teufenthal.

Renate Gautschy, Frau Ammann von Gontenschwil, sagte weiter, man solle «Gesetze nicht untergraben». Es sei «so weit alles geregelt», sagt sie. «Wir haben das Strassengesetz und wir haben den Finanzausgleich unter den Gemeinden.» Bei Sport- und Freizeitanlagen sähe es anders aus, da könnten Gemeinden Projekte gemeinsam realisieren. Doch:

«Bei Strassen- oder anderen gesetzlich geregelten Projekten sollten wir keine Verwässerung machen mit sogenannten Solidaritätsbeiträgen.»

Sicht vom Suhrechopf aus in Richtung Gränichen, wo das Wynental beginnt. Daniel Vizentini

Für das obere Wynental bringe Veras nichts, sagen einige Grossräte

Dem Argument folgt der Menziker Grossrat Alfred Merz (SP): «Jede Gemeinde hat Infrastrukturaufgaben zu erfüllen. Kann die Gemeinde Suhr die Kosten nicht bewältigen, hat sie Anspruch auf Finanzausgleich», sagt er. Ebenfalls aus Menziken sagt Grossrat Adrian Meier (FDP): Eine Mitfinanzierung von Veras stehe für ihn «überhaupt nicht zur Diskussion». Denn der Grossteil der Oberwynentaler Pendler nutze in Richtung Zürich den Anschluss Lenzburg und in Richtung Bern den Anschluss Sursee.

«Warum sollen sich die Gemeinden von Burg bis Zetzwil an etwas beteiligen, was für sie keine wesentliche Verbesserung mit sich bringt?»

Anstatt «mit dem Einzahlungsschein an der Tür anzuklopfen», sollten Gemeinden vorgängig miteinander sprechen. Dann würde die beste Lösung für das ganze Wynental gefunden, «und im Anschluss vertreten wir gemeinsam unsere Anliegen».

Der Zetzwiler Grossrat Rolf Haller (EDU) sieht es ähnlich: Es wäre «grundsätzlich problematisch», wenn sich nicht direktbetroffene Gemeinden finanziell an Strassenbauprojekten beteiligen müssten. Grossrat Uriel Seibert (EVP) erinnert daran, dass der Kanton aus der Motorfahrzeugabgabe eine separate Strassenkasse führe.

«Sinnvoller wäre, wenn Strassenbauprojekte gänzlich davon getragen würden – zumal ja an Gemeindestrassen keine Beiträge aus der Strassenkasse erfolgen.»

Dieses Kässeli sei denn auch «üppig gefüllt», erinnert der Grünen-Grossrat Severin Lüscher. Dazu hinterfragt er den Nutzen von Veras ausserhalb von Suhr und Gränichen. Womöglich werde der Verkehr lediglich verlagert.

Suhr und Unterkulm für breitere Unterstützungsvorgaben

Damit steht Suhr fast allein da. Als am Infoforum auch Thomas Baumann, im Suhrer Gemeinderat für Bau und Verkehr zuständig und seit 2021 Grossrat, über Veras sprach, erzählte er, wie er bei der Erneuerung des kantonalen Strassengesetzes versucht habe, die Beitragspflicht auf andere Gemeinden auszuweiten, die von Umfahrungsprojekten profitieren. Der dortige § 30 stamme noch «aus der Anfangszeit von Umfahrungen in den 1970er-Jahren, als tatsächlich meist eine Gemeinde von einer Umfahrung profitierte», und sei nicht mehr zeitgemäss.

Das zuletzt revidierte kantonale Strassengesetz sieht weiterhin Beiträge von Gemeinden beim Bau neuer Umfahrungsstrassen vor. StrG

Etwas Unterstützung erhält er von Ammann Emil Huber aus Unterkulm, wo der Böhlerumbau finanziert werden muss: Im Moment sehe das kantonale Strassengesetz zwar keine überregionale Finanzierungsregelung vor. Doch er sagt:

«Wir sind überzeugt, dass es in zahlreichen Gemeinden vergleichbare Situationen gibt, weshalb hier einheitliche kantonale Vorgaben notwendig sind.»

