Aargauerin hilft Tieren aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine

Man hört viel über das Leid der Menschen in der Ukraine. Aber auch die Tiere leiden sehr unter dem Krieg. Tierschützer retten darum immer wieder Tiere aus dem Kriegsgebiet und suchen sichere Plätze für sie. Janina Minder aus Aarau hat in ihrer Auffangstation in Aarau 5 solchen Tieren einen neuen Platz gegeben.

01.10.2022, 21.45 Uhr