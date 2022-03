Vier Primarschüler machen einen Flohmarkt für Kinder in der Ukraine. Tele M1

Ukraine-Krieg «Die machen einen coolen Job»: Aarauer Jungs organisieren Flohmarkt für Kinder in der Ukraine Mit einem selbst gezeichneten Flyer machen vier Aarauer Jungs auf ihren Flohmarkt aufmerksam. Mit riesigem Elan und viel Herz, wollen sie Geld für Kinder in der Ukraine sammeln. Ihr grosses Ziel mit dem Flohmarkt ist es, 500 Franken zu verdienen. 18.03.2022, 20.25 Uhr

Vier Jungs aus Aarau haben einen Flohmarkt organisiert, um Geld für die Kinder in der Ukraine zu sammeln. Eigene Spielsachen dafür herzugeben, ist für sie selbstverständlich. Schliesslich könne man nicht einfach so zuschauen. Nach nur einer Stunde haben die Kinder schon 300 Franken eingenommen.

Aber da geht noch mehr, meinen sie. Und verhandeln und überreden fleissig weiter. Wer nicht kaufen will, kann spenden. 870 Franken haben die Jungs am Ende des Tages so zusammenbekommen. Für Menschen, die es weniger gut haben als sie. Das gefällt vielen. «Die machen einen guten Job», meint eine Mutter, die auch gleich was kauft. Und so ist die Aktion ein voller Erfolg. (has)