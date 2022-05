Turfnotizen 7100 Besucherinnen und Besucher am ersten Aarauer Pferderennen der Saison Sonne, 25 Grad und ein grosses Nachholbedürfnis für gesellschaftliche Anlässe – kein Wunder, fanden über 7000 Besucherinnen und Besucher den Weg in den Schachen – Vor-Corona-Niveau. Katja Schlegel, Nadja Rohner 15.05.2022, 21.26 Uhr

So sehr gemeinsam in die Kamera gestrahlt wie gestern haben die beiden stadträtlichen Hanspeter (Thür links und Präsident Hilfiker rechts) zuletzt wohl bei der Einweihung der Alten Reithalle im Oktober 2021. Katja Schlegel

Es war schon früh abzusehen: Angesichts der Menge an Autos, chic gekleideten Fussgängern und das Hüetli festhaltenden Velofahrerinnen, die sich Richtung Schachen bewegen, muss das ein guter Renntag werden. Der erste der Saison, der erste ohne Pandemieeinschränkungen, der erste nach zwei schwierigen Jahren für den Aargauischen Rennverein.

Kurz vor dem Start des «Mai-Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe ‹Lenzburger Unternehmen›». Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Das Thermometer bei der Badi nebenan zeigte schon auf die ersten Ponyrennen um 13 Uhr hin: 25 Grad. Und an der Sonne fühlte es sich hochsommerlich an, entsprechend begehrt waren die Schattenplätze rund um die Tribüne und die Cüpli an der Bar.

Kurz vor dem Trabrennen - die Nervosität steigt. Nadja Rohner

Der Aarauer Stadtrat erschien in verhandlungsfähiger Zahl, und auch die Nachbarstadt war dank des «Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe Lenzburger Unternehmen» überdurchschnittlich gut vertreten.

Vizestadtpräsident Werner Schib und seine Frau Annemarie. Katja Schlegel

Der Wettumsatz hat bei 67717 Franken noch etwas Luft nach oben. Die rund 7100 Besucherinnen und Besucher sind aber ein gutes Zeichen. Zum Vergleich: Im Mai 2019, als Corona noch kein Thema waren, kamen bei kühlem Wetter nur 5000. Im Corona-Herbst 2021 waren es 4500 und 5200.

Das Trabrennen ist in vollem Gange. Nadja Rohner

Der nächste Renntag ist am kommenden Sonntag. Ab 13 Uhr starten die Ponys.