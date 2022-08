Petition will Bäume bei Altersheim Herosé erhalten

Aarau «Rettet die Herosé-Bäume»: Petition will Bäume bei Altersheim erhalten Ein Teil der Bäume im Park des Pflegeheims Herosé wird dem Neubau weichen müssen. Der Einwohnerrat hat Ja gesagt, das Volk ebenso. Nun will eine Petition von SP-Kreisschulrat Benedict Ammann, dass die Stadt Aarau «das Projekt überdenkt». Nadja Rohner 02.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Teil der Bäume im Park des Pflegeheims Herosé wird dem Neubau weichen müssen. Nadja Rohner

Es geht um den Neubau des städtischen Pflegeheims Herosé für 52,11 Mio. Franken. Der Min­ergie-P-Eco-Bau mit 116 Einzel-Pflegezimmern entsteht ab dem 2. Quartal 2023 im Park westlich des heutigen Pflegeheims. Und dort müssen, so zeigen es die Bauprofile, ein paar Bäume weichen. «Bald werden Bäume, die Jahrzehnte alt sind, gefällt», schreibt Ammann in seiner Petition auf www.petitio.ch, die aktuell über 80 Unterzeichnende hat.

Es seien nicht nur kranke, sondern auch gesunde Bäume. «In Zeiten von Hitzesommern und Klimawandel spenden Bäume Schatten und kühlen ganze Quartiere merklich ab. Insbesondere rund um den Bahnhof, wovon das Herosé ja in unmittelbarer Nähe ist, staut sich die Hitze im Sommer», so Ammann. Er argumentiert, grosse Bäume seien eine wertvolle Ressource gegen Hitze und böten vielen Tieren einen Lebensraum, ausserdem seien die Bäume identitätsstiftend für die Anwohnenden und könnten nicht so einfach ersetzt werden: Bis Bäume in dieser Grösse nachgewachsen seien, würden Jahrzehnte vergehen.

«Der Erhalt möglichst vieler Bäume hohe Priorität»

«Unlängst wurden in Aarau Klimainseln erstellt, die die Stadt abkühlen sollen», schreibt Ammann Bezug nehmend auf ein aktuelles städtisches Projekt. «Was gut gemeint ist und ein Schritt in die richtige Richtung, könnte mit Bäumen viel effektiver umgesetzt werden: Dazu müsste man diese einfach stehenlassen.»

Im von einer Jury ausgewählten Neubauprojekt – der Jury gehörte sogar ein Feng-Shui-Experte an –, hat «der Erhalt möglichst vieler Bäume hohe Priorität». Aufgrund der Anordnung der Bäume und eines Teichs mitten im Bauareal sahen alle Projektbeiträge eine teilweise Fällung vor. «Es gelingt keinem Team, alle konzeptionell schutzwürdig eingestuften Bäume zu erhalten», heisst es im Jurybericht.

Zum Siegerprojekt «Auberge» der Meyer Gadient Architekten AG schreibt die Jury zusammenfassend: «Ein Teil der wertvollen Bäume beim Teich kann erhalten werden. Die Partie mit den grossen Buchen im Norden des Parks muss weichen, wird aber durch gleichwertige Bäume ersetzt.» Das Konzept der Neu- und Ersatzpflanzungen sehe «eine Vielfalt von einheimischen Bäumen vor, die für das wärmer werdende Klima geeignet sind», so die Abstimmungsbotschaft.