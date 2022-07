Wo die Aargauer Gemeinden trotz Trockenheit noch bewässern

Trockenheit «Wir reduzieren auf das Notwendigste»: Wo die Aargauer Gemeinden noch bewässern – und wo nicht Der Aargau ist trocken. Manche Gemeinde hat schon dazu aufgerufen, die Autos nicht mehr zu waschen, die Brunnen abzustellen und den Garten nur noch sparsam zu wässern. Gleichzeitig verbrauchen die Gemeinden selber viel Wasser für die Bewirtschaftung der öffentlichen Anlagen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Alexander Erdin giesst die aufgeschütteten Pflanzbeete im Hinterhof der Zurlinden-Villa an der Bahnhofstrasse. Nadja Rohner

7.30 Uhr, Werkhof Aarau. Das Thermometer im Schatten unter dem Vordach zeigt 22 Grad; noch angenehm. Aber es wird bald wieder heiss; schon gegen Mittag verzeichnet die Messstation Buchs 32 Grad. Bei diesen Temperaturen – seit Wochen – würde die Vegetation in der Stadt bald Schaden nehmen, wären die Mitarbeiter des Teams Stadtgrün nicht jeden Tag auf Bewässerungstour.

Auch andernorts: Fürs Bewässern des Lenzburger Fussballplatzes werden beispielsweise jeden zweiten Tag 80'000 Liter Wasser benötigt. «Wenn der FC Lenzburg im August wieder Spiele hat, kann der Rasen nicht braun sein», sagte Anfang Juli der Abteilungsleiter Tiefbau und Verkehr, Christian Brenner, gegenüber der AZ. Die Frage, ob es nun gerechtfertigt ist, mehrmals pro Woche je 530 Badewannenfüllungen auf einen Rasen zu kippen, wurde in den sozialen Medien kontrovers diskutiert.

Aarau müsste kein Wasser sparen, tut es aber trotzdem

Die Aarauer Werkhof-Chefin, Regina Wenk, weiss um die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand in der Bewässerungsfrage. «Wir haben unsere Bewässerungsmenge auf das Notwendigste reduziert», sagt sie. Nicht, weil es nötig wäre. Schon frühmorgens hat sie mit dem stellvertretenden Brunnenmeister der Eniwa AG, die für die Trinkwasserversorgung in Aarau zuständig ist, gesprochen.

«Der Grundwasserpegel ist stabil, die Situation nicht kritisch.»

Aber Wenk fände es nicht richtig, im grossen Stil zu wässern, wenn rundherum Gemeinden sogar ihre Brunnen abstellen. Die «Bolzplätze», also die Freizeitwiesen in den Quartieren, werden beispielsweise nicht gewässert. Wohl aber die Fussballplätze im Schachen und im Winkel, wo die Fussballmannschaften trainieren. Weitere Schwerpunkte zeigt sie der AZ auf einer kleinen Spritz-Tour.

Bei der «Schwanbar» am Aareufer wässert Stadtgrün-Mitarbeiter Stefan Sandmeier die drei Blumenrabatten. Begonien, Geranien, Oleander, Fuchsia, Hibiskus und Salvia. Anderthalb bis zwei Kubikmeter Trinkwasser, also bis zu 200 Liter, braucht es hier alle zwei Tage.

Stefan Sandmeier kümmert sich heute um die Blumenrabatten bei der «Schwanbar». Für diese erhalte das Stadtgrün-Team viele Komplimente, sagt er. Nadja Rohner

Das Wasser kommt aus dem Hydranten. Zwar hätte der Aarauer Werkhof die Bewilligung, Wasser aus der Aare zu beziehen. «Das war in den sieben Jahren, in denen ich nun hier bin, aber nie nötig», sagt Regina Wenk. Die Rabatten angesichts der Hitze aufzugeben, komme nicht in Frage und würde von den Aarauern sicher nicht goutiert, sagt sie. Auch Sandmeier berichtet:

«Wir erhalten für diese Bepflanzung viele Komplimente.»

An der Bahnhofstrasse giesst Alexander Erdin den üppigen Garten der Zurlinden-Villa. Obwohl mitten in der Innenstadt, ist es hier merklich kühler als in der direkten Umgebung. Die Pflanzinseln hinter dem Haus sind eine Herausforderung, weil sie aufgeschüttet wurden. Solche Gebilde trocknen rascher aus als tiefe Erde. «Deshalb haben wir hier Mischsubstrat mit Leca, Ton und Lava verwendet, das Wasser speichert.»

Der Trick: Dank Mischsubstrat aus Leca, Ton und Lava, das Wasser speichert, muss hier bei der Zurlinden-Villa weniger gegossen werden. Nadja Rohner

Sträucher, Christrosen, Gräser, eine wilde Königskerze wachsen hier. Die Walderdbeeren, die als Bodendecker gesetzt wurden, sehen bedenklich aus. Erdin macht das keinen Kummer:

«Die Pflanzen reduzieren unter Stress die Blattmasse und damit die Verdunstung, das ist normal. Die kommen wieder, der Grundstock ist in Ordnung.»

Im prächtigen Park der Gönhardgüter ist David Bertschi dabei, die heuer gesetzten Stauden zu wässern: eine typische Waldrandmischung, aber eben noch nicht so tief verwurzelt, deshalb braucht es Wasser. «Den Niederschlag vom Wochenende merken wir jetzt, der hat geholfen», sagt Bertschi. Obschon es nicht sehr viel war: Die Messstelle in Buchs zeigte am Montag nur gerade 7,8 Millimeter für die vergangenen 72 Stunden, halb so viel wie etwa in Muri.

David Bertschi giesst Stauden bei den Gönhardgütern. Sie wurden dieses Jahr angepflanzt. Nadja Rohner

Unweit der Stauden steht der Jungbaum, den der Werkhof für den kürzlich in Pension gegangenen Leiter Stadtgrün, Max Jaggi, gepflanzt hat. Er erhält Flüssiges aus einem Wassersack, der seine 75 Liter in dünnem Strahl sukzessive abgibt. «Die Jungbäume haben heute viel kleinere Wurzelballen als früher», sagt David Bertschi bedauernd.

Deshalb brauchen sie in den ersten Jahren zusätzliches Wasser. Aber: Es gilt, das richtige Mass zu finden. Regina Wenk:

«Wenn wir zu viel giessen, bilden die Pflanzen keine kräftigen Wurzeln aus.»

Ein Jungbaum – er wurde zu Ehren des frisch pensionierten Stadtgrün-Leiters Max Jaggi gepflanzt – wird über einen Wassersack bewässert. Dieser hat unten Löcher, über die das Wasser langsam austritt. Nadja Rohner

Doch nicht nur Jungpflanzen brauchen besondere Pflege. Das Team Stadtgrün des Werkhofs umsorgt auch die Alten mit viel Fürsorge. Etwa die beiden gigantischen, über 100-jährigen Zedern im Park der Gönhardgüter. Weil sie Solitärbäume sind, also allein stehen, fehlt ihnen der Schatten anderer Bäume.

Diese uralten Zedern werden ebenfalls mit Wasser versorgt. Nadja Rohner

Bertschi: «Wenn sie zu trocken werden, stossen sie Nadlen ab. Dann stellen wir ihnen einen halben Tag lang den Sprinkler hin. Es wäre schade, wenn wir so alte Bäume verlieren würden.» Und es könnte gefährlich werden: Eine mächtige Hängebuche im stark frequentierten Kasinopark hat 2019 im Hitzestress manndicke Äste abgeworfen. Seither wird auch sie gegossen.

2019 brach ein Ast der grossen Hängebuche in Kasinopark ab, weil der Baum zu heiss hatte. Hätte hier jemand gestanden, hätte das sehr böse ausgehen können. Urs Helbling

Und so kämpfen die anderen Regionen im Aargau gegen Hitze und Trockenheit:

Rheinfelden: Wasserverbrauch diesen Sommer ungewohnt hoch

Es ist auch im Zähringerstädtchen ein aussergewöhnlicher Sommer: «Der Wasserverbrauch in diesem Sommer ist mit Sicherheit ungewohnt hoch, da die Temperaturen bereits seit längerer Zeit immer wieder über 30 Grad liegen und nur geringe Niederschläge verzeichnet werden», sagt die stellvertretende Stadtschreiberin von Rheinfelden, Christine Schibler.

Diesen Eindruck bestätigen die Werte der nahen Wetterstation von Helmut Kohler in Schwörstadt (D). Die verzeichnete beispielsweise im Juni 2022 rund 90,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr fielen 175,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Der Mittelwert über die Jahre 1991 bis 2020 für den Monat Juni liegt bei 104,9 Liter pro Quadratmeter. Im Juli verzeichnete Kohler in Schwörstadt bisher gerade mal 40,6 Millimeter Niederschlag.

Entsprechend hoch ist der Wasserverbrauch in Rheinfelden. Die Stadt bewässert öffentliche Anlagen, wie beispielsweise die Fussballfelder, Pflanzentröge und Florrabatten sowie Jungbäume und alle frisch gepflanzten Stauden- und Strauchrabatten.

«Auch müssen neu angelegte Anlagen wie bei Kindergärten und Schulhäusern gegossen werden, damit diese nicht bereits bei der ersten Trockenheit leiden», sagt Schibler. Bei längerer Trockenheit werden auch historische Bäume – als Beispiel nennt Schibler die Blutbuchen im Stadtpark – gegossen, «da diese historisch wertvoll sind».

Wassersparen ist allerdings auch in Rheinfelden ein Thema: Zurzeit werden naturbelassene Rabatten und Wildhecken sowie ältere Bepflanzungen weniger gegossen. «Auch sind wir daran, bei Neubepflanzungen Pflanzen auszuwählen, die mit der Hitze und Trockenheit besser gedeihen», erklärt Schibler. Die Stadt werde die Situation in den kommenden Tagen und Wochen weiter beobachten «und falls notwendig weitere Massnahmen ergreifen».

Wohlen: 1000 Liter für Blumen, 3000 Liter für Bäume

In Wohlen kümmert sich eine kleine Gruppe von Werkhofmitarbeitenden um die Pflege der gemeindeeigenen Grünanlagen, unter der Verantwortung von Kevin Koller, Leiter Gartenbau beim Werkhof.

Sein Team legt ein besonderes Augenmerk auf die Blumentröge und die frisch angepflanzten Bäume. «Diese brauchen mehr Wasser als ältere Bäume. Es geht vor allem um jene, die in den letzten zwei bis drei Jahren neu gepflanzt wurden», berichtet Koller. Dies betrifft gemeindeweit etwa 30-40 Bäume. Diese würden täglich gegossen, die Blumentröge jeden zweiten Tag.

Gemäss Koller werden für die Blumen rund 1000 Liter Wasser und für die Bäume rund 3000 Liter pro Tag gebraucht. Um die Übersicht über sämtliche Bäume in Wohlen zu behalten, für die die Gemeinde zuständig ist, hat Koller eine Liste zusammengestellt. «Mit dieser führen wir eine Art Protokoll, wann welcher Baum zuletzt gegossen worden ist», erklärt er.

Bezüglich Rasenflächen verzichten Koller und seine Leute seit rund drei Wochen aufs Mähen. Das nun leicht höher stehende Gras habe so den Vorteil, dass es weniger rasch austrockne. «Ich bin gerade bei einem Wohler Kindergarten und der Rasen ist immer noch relativ grün», erzählt Koller am Montagvormittag. Gewässert wird von der Gemeinde hingegen der Sportplatz Rigacker, der dem FC Wohlen auch als Trainingsplatz dient.

Wie alle Gemeinden derzeit ruft auch die Stadt Bremgarten die Bevölkerung zum Wasser sparen auf und gibt Verhaltenstipps. Gleichzeitig macht die Stadtkanzlei aber im Pressebulletin darauf aufmerksam, dass die Sportplätze der Stadt allerdings auch dieses Jahr minimal bewässert werden müssen.

Dies geschehe, wenn möglich jedoch in der Nacht oder am Morgen. Das Wässern der Sportplätze erfolge im Sinne einer Schadensbegrenzung. Denn: «Wird die Bewässerung eingestellt, drohen Schäden im Wert von 100‘000 Franken», teilt die Bremgarter Stadtkanzlei mit.

Baden: Stadt intensiviert Bewässerung – täglich mehrere Gärtner im Einsatz

Baden, Montagmorgen, 8 Uhr: Ein Wassersprenger befeuchtet den Rasen auf dem Mättelipark direkt vor der Wellnesstherme Fortyseven. Auch andere Grünflächen in der Stadt werden wie bisher bewässert – beziehungsweise sogar etwas mehr als üblich.

Denn auf die Trockenheit reagiert die Stadt nicht etwa mit einer Reduktion des Wasserverbrauchs, sondern mit einer Intensivierung der Bewässerung. «Unser Hauptfokus liegt darauf, die Bäume zu schützen», sagt Thomas Stirnemann, Leiter Werkhof. Würden Bäume Schaden nehmen, wäre das der grösste ökologische Schaden, sagt er. Punkto Wassermengen, die verwendet werden dürfen, gebe es derzeit keine Einschränkungen.

Zurzeit sind täglich ein bis drei Gärtner der Stadt mit den Bewässerungsarbeiten beschäftigt. Wasser erhalten diverse einzelne Bäume, darunter solche an speziellen Standorten wie bei der Burghalde oder der Tannegg, wo der Wurzelraum durch bauliche Tätigkeiten eingeschränkt ist.

Zu den Grünflächen, die in Baden regelmässig bewässert werden, zählen Sportplätze, die Schwimmbadwiese, die Rasenflächen im Kurpark, Wechselflor- und Staudenrabatten sowie die Vertikalbegrünung beim Schulhausplatz-Tunnelportal, wobei dies dort mittels automatischer Bewässerungsanlage passiert.

