Tourismusbüro So sollen Romands und Tessiner noch mehr Lust auf Aarau bekommen Vervierfachung beim Verkauf von Aarauer Produkten, Totaleinbruch beim Ticketverkauf und Pestmasken für den Stadtwächter: Das war das Jahr 2020 für «aarau info». Doch jetzt blickt das Team nach vorne. Katja Schlegel 25.02.2021, 04.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Agnes Henz und Danièle Turkier (v.l.) vom Tourismusbüro aarau info sprechen über die Zahlen vom Jahr 2020, wie Corona den Tourismus in Aarau beeinflusst hat und schauen mit uns in die Zukunft (fürs Bild ohne Maske). Britta Gut

Das vergangene Jahr? Ein Wechsel zwischen Alles oder Nichts, zwischen Überstunden und Kurzarbeit, zwischen Top und Flop. Und trotz allem ist Da­nièle Turkier, Geschäftsführerin vom Tourismusbüro «aarau info», zufrieden mit den Zahlen von 2020.

Denn es gab sie, die Rekordzahlen: Der Umsatz von Aarauer Produkten wie Teigwaren, Senf, Honigwein oder Würsten hat sich vervierfacht, von 20'000 auf 60'000 Franken. Auch der Verkauf von Gutscheinen für das lokale Gewerbe hat um 26 Prozent auf 214'000 Franken zugenommen.

Und gar einen veritablen Ansturm gab es auf den Postschalter, der seit Dezember im Tourismusbüro eingerichtet ist: «Allein im Dezember haben wir 2500 Be­suche am Postschalter verzeichnet», sagt Danièle Turkier.

Wenn der Stadtwächter Pestmaske trägt

Eine hohe Nachfrage, die anhält. «Wir rechnen dank der Post mit dreimal mehr Besuchern als in den Vorjahren», so Turkier. In Zahlen heisst das: rund 45'000 Besucher statt wie bisher um die 14'000. Das gibt Mehrarbeit, gleichzeitig aber auch Mehrwert, so Turkier: «Das stärkt uns als Dienstleister und erschliesst uns neue Zielgruppen.»

Doch dann kommt eben auch das Aber: Das Kerngeschäft, die Stadtführungen, hat gelitten. Waren die Monate Januar und Februar noch sehr stark, erfolgte mit dem Lockdown der Totaleinbruch. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «aarau info» wurden in Kurzarbeit geschickt.

«Wir haben Onlineweiterbildungen angeboten, um das Stadtführerteam à jour zu halten und den Austausch zu pflegen», sagt Agnes Henz, zuständig für das elfköpfige Führungsteam. Dann folgte ein überraschend guter Sommer – und wieder ein Einbruch. Unter dem Strich gibt das ein Total von 360 Führungen mit rund 4000 Personen (2019 waren es 780, besucht von rund 9800 Personen).

Neue Stadtführerinnen und Stadtführer gesucht Aarau Standortförderung sucht neue Stadtführerinnen und Stadtführer (ab Sommer, nach vorgängiger Ausbildung). Anforderungen sind mitunter viel Herzblut für die Stadt, grosses historisches Interesse, Freude am Vermitteln und Flexibilität. Weitere Infos auf www.aarauinfo.ch

«Das tönt nach wenig; wenn man aber bedenkt, dass beispielsweise Geschäftsausflüge komplett gefehlt haben, sind die Zahlen sehr gut», sagt Henz. Und auch wenn man sieht, unter welchen Voraussetzungen die Führungen haben stattfinden müssen: in kleineren Gruppen, mit grossem Abstand und mit Masken.

Die Konsequenz: Führungen im engen Obertorturm waren nicht mehr möglich. Selbst die mittelalterlich gewandeten Figuren des Stadtwächters und der Magd mussten ­Maske tragen. Der Bogen ins Mittelalter wurde mit einem Mundtuch geschlagen, die Gäste wurden so ins einst pestgeplagte Aarau zurückversetzt.

Angebot für Tessiner und Romands wird ausgebaut

Deutliche Spuren hinterlassen hat Corona bei den Zahlen zu den Übernachtungen, den Ticketverkäufen und den Besuchern und Anrufern ganz allgemein. Bei den Übernachtungen gab es ein Minus von insgesamt 45 Prozent auf 38'800 (davon 25'800 Schweizer und 11'200 Ausländer in Hotels und 1800 in BnB).

Die Veranstaltungsticket-Verkäufe brachen um 82 Prozent auf 53'000 Franken ein. Die Frequenz am Schalter nahm um 60 Prozent auf 6000 Besucher ab, telefonisch meldeten sich 3500 Personen (–45 Prozent).

Aktuell wappnet sich das Team für einen arbeitsreichen Sommer. Dazu soll nicht nur das Stadtführerteam verstärkt, es soll auch das Angebot an Führungen auf Italienisch und Französisch ausgebaut werden. Denn das Interesse von Romands und Tessinern an Aarau ist gross und soll dank gezielter Werbung noch grösser werden.

Und natürlich will «aarau info» auch den kritischsten Besuchern, den Aarauerinnen und Aarauern, einiges bieten, und zwar mit noch mehr spezialisierten Touren, mit noch ausgefalleneren Themen. Henz: «Wir wollen den Einheimischen ein Aarau zeigen, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben.»