Gibt es Nachwuchs bei den Aarauer Schwänen?

Tierisch Gibt es dieses Jahr Nachwuchs bei den Aarauer Schwänen? Der Schwanenvater ist offenbar verschwunden – doch es besteht Hoffnung. 26.03.2022, 21.43 Uhr

Ob es dieses Jahr bei der berühmten Aarauer Schwanenfamilie Nachwuchs gibt, steht in den Sternen. Der Schwanenvater ist gemäss Tele M1 verschwunden. Ob er verstorben oder von dannen gezogen ist, ist unklar.

Allerdings gibt es Hoffnung: Eine Passantin sagt gegenüber dem Regional-TV-Sender, sie habe vor rund drei bis vier Wochen eine Verpaarung beobachtet. Die Schwanenmutter baut ausserdem ein Nest. Livio Rey von der Vogelwarte Sempach relativiert aber: Das Tier baue wohl instinktiv, weil jetzt Paarungszeit sei. Sei kein Partner da, könne es sein, dass sie ihre Arbeiten einstelle.

Im vergangenen Jahr kamen am Philosophenweg neun Babys zur Welt. Die Familie erregte mehrmals Aufsehen in der Stadt. Die Stadtpolizei rückte mehr als 20 Mal aus - zum Beispiel, um die Schwäne sicher über die Strasse zu lotsen. Mitte August waren nur noch zwei Jungtiere am Leben. (mwa)

Die neun Küken mit Jahrgang 2021... Susanne Jutzeler

... haben die Aarauerinnen und Aarauer entzückt. Nadja Rohner / AZ