Teufenthal - So holte Hündin Yuna ihr Frauchen aus der Depression

Teufenthal «Yuna hat mir das Leben gerettet» – Wie diese Hündin ihr Frauchen aus der Depression holte Luisa Kaufmann aus Teufenthal leidet seit ihrer Kindheit an einer psychischen Krankheit. Dank Golden-Retriever-Hündin Yuna sind die dunklen Tage für sie nun aber endgültig vorbei, denn Yuna hat einige Tricks auf Lager. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Luisa Kaufmann (links) kann sich ein Leben ohne Yuna nicht mehr vorstellen und ist Ausbilderin Susan Schaffner mehr als dankbar für die Unterstützung. Alex Spichale

Sie ist blond, zwei Jahre und drei Monate jung und der Grund dafür, dass es Luisa Kaufmann aus Teufenthal heute so gut geht wie noch nie in ihrem Leben zuvor: Golden-Retriever-Hündin Yuna. Im Januar 2020 trat die damals neun Wochen alte Hundedame in ihr Leben – und hat es seither gehörig auf den Kopf gestellt. Im positivsten Sinne wohlverstanden.

Schon seit etwas mehr als 18 Jahren, befindet sich die 31-Jährige mit einigen wenigen Unterbrüchen in Therapie. Ihre Diagnose: Emotional-instabile Persönlichkeitsstörung einhergehend mit einer bipolaren Störung. Kaufmanns Leben war seit dem Jugendalter geprägt von Phasen tiefster Depression und manischen Zuständen. «Ich habe mir immer gewünscht, dass sich in meinem Leben etwas grundlegend ändert», erzählt die gebürtige Deutsche im Gespräch mit der AZ. 2015 kam sie der Liebe wegen in die Schweiz.

Wenn es nach draussen geht, trägt Yuna eine Manschette, die sie als Assistenzhund kennzeichnet. Alex Spichale

Eines Tages sah sie im Fernsehen eine Dokumentation über einen sogenannten Assistenzhund. «Ich dachte, vielleicht könnte das auch etwas für mich sein», so Kaufmann. Sie erkundigte sich im Internet und fand die Website des Vereins Assistenzhundezentrum Schweiz, der Hunde als Diabeteswarnhunde, Behindertenbegleithunde und eben sogenannte PTBS-Hunde ausbildet. Wenig später zog Yuna ein und wird seither unter der Leitung von Vereinspräsidentin Susan Schaffner zum Assistenzhund ausgebildet.

Nicht nur Sitz und Platz: Ein Assistenzhund muss mehr können. Pascal Bruhin

Ausbilderin kam erst durch eigene Depression auf den Hund

Die beiden Frauen verbindet unterdessen eine tiefe Freundschaft. Wenig verwunderlich, denn sie beide teilen eine gemeinsame Geschichte. 2001 litt Schaffner nämlich selbst an einer Depression. «Ich bin auf den Hund gekommen, als ich krank wurde», erläutert sie. Berner Sennenhündin Uschi holte sie aus ihrem tiefen Tal heraus und legte damit den Grundstein ihrer Tätigkeit als Ausbilderin für Assistenzhunde. Seit 2020 ist sie Präsidentin des Vereins Assistenzhundezentrum Schweiz.

Susan Schaffner (links) unterstützt Luisa Kaufmann bei der Ausbildung von Yuna zum Assistenzhund. Alex Spichale

«Wenn ich in einer Depression bin, ist mir alles egal», beschreibt Luisa Kaufmann ihr Krankheitsbild. «Warum sollte ich arbeiten? Warum überhaupt aufstehen? Es macht doch eh alles keinen Sinn.» Bis zu 17 Stunden schlief Kaufmann in ihren dunkelsten Zeiten pro Tag. «Ich habe regelmässig bis 13 oder 14 Uhr geschlafen, weil ich einfach nicht aufstehen konnte.» Das hatte auch Konsequenzen am Arbeitsplatz, an dem sie ihre Krankheit zuvor verschwiegen hatte. «Aufgrund meiner vielen Fehlzeiten stand ich ganz kurz vor der Kündigung.»

Yuna zieht die Decke weg, wenn Frauchen nicht aufstehen will

Mit Yuna hat sich das nun komplett geändert. Denn die junge Hündin ist unter anderem darauf trainiert, ihre Besitzerin aus dem Bett zu holen. «Wenn der Wecker klingelt, wird penetrant geweckt», erklärt Susan Schaffner. «Hunde sind da ganz fantasievoll. Das geht von Decke wegziehen über sich auf den Besitzer legen, bis hin zu aktiv auf die Blase des Besitzers zu drücken.» Ein Liegenbleiben lässt Yuna nicht zu. Und das ist auch gut so: «Einen regelmässigen Tagesrhythmus zu haben ist das Allerwichtigste für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen», sagt Schaffner.

Hündin Yuna wurde darauf trainiert, Luisa Kaufmann davon abzuhalten, sich selbst zu verletzen. Alex Spichale

Während ein normaler Hund für diese scheinbaren Unartigkeiten getadelt wird, geht es beim Assistenzhund gerade darum, diese Verhaltensweisen zu fördern, indem man ihn dafür lobt. Eindrücklich führt Kaufmann einen Einsatz ihrer Hündin vor. Nicht nur Depressionen prägen ihr Leben, sondern auch der Drang, sich selbst zu verletzen. Sie schlägt sich beispielsweise in manchen Krisenmomenten immer wieder mit den Fäusten gegen den Kopf. Yuna reagiert dann sofort und läuft zu Frauchen. «Sie spürt, wenn es mir schlecht geht und hält mich davon ab, mich selbst zu verletzten», sagt Kaufmann. Das ist Teil ihres Jobs.

Auf dem Spaziergang begegnet man anderen Leuten

Ein weiterer Teil davon ist es, die sozialen Kontakte von Kaufmann zu fördern. «Ich bin sehr zurückgezogen, bin am liebsten zu Hause», sagt sie. Sich zu verabreden, sich mit anderen Menschen zu treffen, fällt ihr schwer. Auch da hilft Yuna. Denn auf den Spaziergängen begegnet man zwangsläufig anderen Menschen. Die Hunde spielen zusammen, die Herrchen und Frauchen kommen ins Gespräch. «Ich habe so nun schon einige neue Bekanntschaften geschlossen», sagt Kaufmann. «Mit der Nachbarin gehe ich fast jeden Tag gemeinsam spazieren.»

Für Luisa Kaufmann war Yuna der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie kommt zwar noch nicht ohne Medikamente durch den Tag, kann aber dank der Unterstützung ihrer Hündin wieder ihrer Arbeit als Texterin in einem grossen Medienhaus nachkommen und auch ihre Freizeit wieder mehr geniessen. Für Kaufman ist klar: «Yuna hat mir das Leben gerettet.»

