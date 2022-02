Teufenthal - Grosse Freude nach dem Ja zum Injecta-Areal

Teufenthal «Wir haben es geschafft!» – das Injecta-Areal erwacht nach dem Ja an der Urne jetzt aus dem Dornröschenschlaf Selten haben sich Referendumsführer und Gemeindeammann gleichsam so gefreut: Die Machbarkeitsstudie für das Injecta-Areal kann in Auftrag gegeben werden. Nach dem ganz knappen Nein an der Gmeind, stimmten nun die Stimmberechtigten an der Urne dafür. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 13.02.2022, 14.07 Uhr

Das Injecta-Areal in Teufenthal ist eine der grössten Industriebrachen im Wynental. Michael Küng (11.02.2021)

Er kann es noch gar nicht fassen. «Ich muss jetzt zuerst mal eine Runde spazieren gehen», sagt René Haiss am Telefon, kurz nachdem das Abstimmungsresultat bekannt ist. Der Referendumsführer der Machbarkeitsstudie des Injecta-Areals ist hörbar bewegt. 264 Teufenthalerinnen und Teufenthaler stimmten am Sonntag für den Kredit über 145'400 Franken. 34 mehr als ein Nein in die Urne legten.

Genau 34 Stimmberechtigte waren es denn auch, die an der Gemeindeversammlung im November gegen den Kredit stimmten. Die Befürworter unterlagen mit nur einer einzigen Stimme. Grund für Haiss, das Referendum gegen den Beschluss zu ergreifen. Mit Erfolg. Innerhalb von nur zwei Wochen konnte das Referendumskomitee 278 gültige Unterschriften bei der Gemeindekanzlei einreichen, weshalb es nun am 13. Februar zur Urnenabstimmung darüber kam.

René Haiss überreichte Gemeindeschreiberin Susanne Wittwer 278 gültige Stimmen - das Referendum war damit beschlossen. Pascal Bruhin (17.12.2021)

Nach der Medaille von Odermatt gleich der zweite Grund zum Feiern

«Wir haben es geschafft!», sagt Haiss, nachdem er sich etwas gefasst hat, immer noch ungläubig. «Kurz nach Marco Odermatt haben nun auch wir gewonnen.» Angestossen hat er unterdessen mit seiner Ehefrau, auf Odermatts und seinen persönlichen Sieg. Es ist zwar nicht die olympische Goldmedaille im Riesenslalom, fühlt sich aber für Haiss wohl genau so an: Der 62-Jährige freut sich:

«Wir konnten die wecken und an die Urne holen, die nicht an der Gemeindeversammlung waren.»

Dass nicht ganz so viele ihr Ja an der Urne bekundeten, wie zuvor das Referendum unterschrieben haben, enttäuscht Haiss, der auch Präsident der Finanzkommission ist, nicht. «Die Mehrheit hat entschieden, das ist die Hauptsache.»

Nun ginge es darum, in die Zukunft zu blicken. «Wir müssen mit dem Gemeinderat zusammensitzen und herausarbeiten, wie und in welcher Form wir als Referendumskomitee an der Umsetzung beteiligt sein werden.» Zwei Mitglieder des Komitees sitzen indes bereits in der BNO-Kommission der Gemeinde. «Wir werden sicher nicht die Hände in den Schoss legen», verspricht Haiss.

Jetzt ist aber erst einmal Feiern angesagt. Der Abstimmungskampf, der in den letzten Wochen an Fahrt aufnahm und in den sozialen Medien auch Kontroversen hervorrief, ist nun beendet. Haiss ruft die Gegner denn auch dazu auf, nun gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen: «Wir haben alle dasselbe Ziele, wir wollen ein attraktives und familienfreundliches Teufenthal. Und das erreichen wir am besten miteinander.»

Auch der Gemeindeammann freut sich

«Ich bin froh, dass wir jetzt weitermachen können, womit wir angefangen haben», sagt Gemeindeammann Niklaus Boss. Dem Referendumskomitee sei gelungen, was ihm an der Gemeindeversammlung offenbar misslungen sei. «««Es ist mir damals wohl nicht gelungen, der Stimmbevölkerung aufzuzeigen, dass diese Machbarkeitsstudie eine Sache ist, die die Gemeinde in erster Linie für sich selbst macht - und nicht für den Investor», sagt er. «Es geht darum, mit der Studie herauszufinden, was für die Gesamtgemeinde auf dem Injecta-Areal am meisten Sinn macht.»

Insofern ist Boss René Haiss dankbar, dass er das Referendum ergriff (was er selbst als Gemeindeammann natürlich nicht durfte) und jetzt offenbar die Mehrheit der Stimmberechtigten von den Vorteilen dieser Studie für Teufenthal überzeugen konnte.

