Teufenthal Mit Autolift und Fotovoltaikanlage: Hier entsteht ein neues Luxusheim für altehrwürdige Rennboliden Seine Leidenschaft für alte Autos ist im Dorf bekannt – nun braucht sein Hobby noch mehr Platz. Ernst Brunner, ehemaliger Schlossherr auf der Trostburg, plant in Teufenthal eine dreistöckige Einstellhalle für historische Fahrzeuge. Pascal Bruhin 08.07.2022, 05.00 Uhr

An der Kantonsstrasse in Teufenthal soll eine dreistöckige Einstellhalle für historische Fahrzeuge entstehen. Der Bauherr ist kein Unbekannter. Pascal Bruhin

Seit Monaten steht in Teufenthal, gegenüber der «Herberge» an der Kantonsstrasse, ein Bauprojekt ausgesteckt. Soll dort etwa ein neues Mehrfamilienhaus entstehen? Oder eine Gewerbeliegenschaft? Der Öffentlichkeit blieben diese Fragen unbeantwortet. Bis jetzt. Nun liegt das Baugesuch auf. Und so viel sei verraten: Es ist weder ein Mehrfamilienhaus noch eine Gewerbeliegenschaft, die auf der Parzelle 46 entstehen soll.

«Neubau Garagengebäude für historische Fahrzeuge», heisst es nüchtern im Beschrieb des Bauvorhabens. Bauherrin ist die Brunner Immobilien AG von Ernst Brunner, seines Zeichens ehemaliger Besitzer von Schloss Trostburg hoch über Teufenthal. Der leidenschaftliche Autosammler hatte das Grundstück, gleich angrenzend an sein eigenes, vom Kanton erworben. Die alte Fabrikliegenschaft, die lange da stand, hatte dem Neubau des Kreisels weichen müssen.

Fast 900 Quadratmeter stehen den Oldtimern zur Verfügung

So nüchtern der Beschrieb des Bauvorhabens, so luxuriös dessen Ausführung: Über drei Stockwerke – UG, EG, OG – soll die künftige Einstellhalle verfügen, bei einer Firsthöhe von zwölf Metern und einer Grundfläche von 425 Quadratmetern. Die nutzbare Fläche beträgt laut Bauplan der Projektverfasserin, der Teufenthaler Bauplan 360 AG, im Untergeschoss und im Erdgeschoss je 338 Quadratmeter, im Obergeschoss 220 Quadratmeter, also total 896 Quadratmeter.

Auf drei Stockwerken bietet die Halle Platz für alte Fahrzeuge. Pascal Bruhin

Da ein Auto bekanntlich schwer durchs Treppenhaus passt, sind die drei Stockwerke mit einem 26 Quadratmeter grossen Autolift miteinander verbunden. Auf dem Satteldach ist zudem eine Fotovoltaikanlage geplant. Die gesamten Baukosten sollen – inklusive Umgebungsarbeiten von 100'000 Franken –2,1 Mio. Franken betragen.

Doch nicht nur die Einstellhalle an sich liegt zur Bewilligung auf, sondern auch die verkehrstechnische Neuerschliessung der Parzellen 45, 46 und 647. Der Grund dafür geht aus dem ebenfalls eingereichten Kurzbericht der Brugger BC AG hervor: «Die geplante Erschliessung der Brunner Immobilien AG widerspricht dem Erschliessungsplan im Verlauf und der Dimensionierung der Erschliessungsanlage», heisst es darin. Konkret geht es um die Breite des geplanten Gebäudes, wie Sabrina Schärer, Mitarbeiterin der Bauverwaltung Region Kulm, bestätigt.

Die Erschliessung gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan Unterdorf. Pascal Bruhin

Breiteres Gebäude erfordert zusätzlichen Schlenker

«Um eine grössere Fläche der Parzelle 46 überbauen zu können, hat der Bauherr nach Rücksprache mit dem Kanton beschlossen, den Erschliessungsplan abzuändern und im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs bewilligen zu lassen», heisst es denn auch weiter im Bericht der BC AG, die von der Projektverfasserin beauftragt wurde, unter anderem die verkehrliche Überprüfung des abweichenden Erschliessungsplans durchzuführen.

Die geplante Erschliessung gemäss Baugesuch. Pascal Bruhin

Eine allzu grosse Änderung ist allerdings gar nicht geplant: «Im Vergleich zum Erschliessungsplan ist die neue Erschliessung nahezu gleich projektiert», heisst es im Bericht. Sie werde lediglich mit einem zusätzlichen weiteren Schlenker versehen, um besser auf die notwendige Geländehöhe zu gelangen, um die betroffenen Parzellen zu erschliessen.

Die BC AG kommt zum Schluss, dass dank der neuen Erschliessung gemäss Baugesuch eine «weitaus optimalere Bebaubarkeit der Parzelle 46» erreicht werde. Zudem werde sie auch raumplanerisch sehr begrüsst. Der Gemeinderat hat gemäss Bericht bereits sein Wohlwollen für die Genehmigung der Abweichung ausgesprochen. Das Gesuch liegt noch bis 2. August auf.

Bauherr Ernst Brunner wollte sich auf Anfrage nicht öffentlich zu seinem Bauprojekt äussern.

