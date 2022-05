Schule Aarau: Die wichtigsten Antworten zur neuen Oberstufe

Telli Aarau Was bedeutet das Aarauer Schulprojekt für den Oberstufenstandort Buchs? Die wichtigsten Fragen und Antworten Soll Aarau das Zelgli-Schulhaus wirklich dem Kanton überlassen? Wird die neue Oberstufe in der Telli nicht viel zu gross? Und was bedeutet das Aarauer Schulprojekt für den Oberstufenstandort Buchs? Der Aarauer Stadtrat liefert die Antworten zum Mega-Schulprojekt. Nadja Rohner und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sportanlage Telli. Hier soll das Oberstufenzentrum für bis zu 1450 Schülerinnen und Schüler gebaut werden. Michael Küng

Eigentlich ist es nur ein Kredit für einen Architekturwettbewerb, über den der Aarauer Einwohnerrat am 20. Juni entscheiden wird. Und doch stellt er damit die ersten Weichen für eine Entwicklung, die Einfluss auf die Schullandschaft der Region Aarau sowie den Kanton hat: Für 600’000 Franken soll ein neues Oberstufenzentrum in der Telli geplant werden. Dort, wo sich heute die Sportanlagen (Turnhallen, Hallenbad, Leichtathletikanlage) der Kanti befinden.

Aktuell führt die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) 62 Oberstufenabteilungen an fünf Standorten. Das neue Oberstufenzentrum hätte im Vollausbau Platz für 66 Abteilungen (Klassen) – rund 1450 Schülerinnen und Schüler aus Aarau, Erlinsbach, Küttigen, Biberstein und, wenn gewünscht, aus Buchs.

Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (l.), Bau-Stadtrat Hanspeter Thür und Schul-Stadträtin Franziska Graf erläutern der AZ die offenen Fragen zum neuen Oberstufenzentrum. Sandra Ardizzone / AAR

Das Geschäft wäre bereits für die Ratssitzung von Ende März traktandiert gewesen. Es wurde aber verschoben, weil noch sehr viele Fragen offen waren. Gegenüber der AZ beantworten Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Stadträtin Franziska Graf (Schule) und Stadtrat Hanspeter Thür (Hochbau) die wichtigsten.

2015 gab der Kanton der Stadt zu verstehen, dass er das Hallenbad in der Telli nicht mehr braucht und dass er lieber neue Sportanlagen näher an der Alten Kanti hätte.

2017 analysierte die Stadt ihre Schulstandorte und erfuhr dabei, dass das Oberstufenschulhaus Schachen (OSA) nicht mehr den Gebäudeversicherungsvorgaben bezüglich Erdbebensicherheit entspricht: Entweder man steckt viel Geld hinein und ertüchtigt es, oder man ersetzt es ganz. Es geht – unter Berücksichtigung der Prognosen – um bis zu 24 Abteilungen (Klassen). Heute gibt es am OSA 18 Abteilungen.

Die Oberstufe Schachen (OSA). Sandra Ardizzone / AAR

Im Frühling 2019 informierte die Schulpflege den Stadtrat, dass es nicht nur grundsätzlich mehr Schulraum braucht, weil es immer mehr Schülerinnen und Schüler hat. Sondern dass mittelfristig auch die Oberstufenstandorte Risiacher Buchs, Rohr und Küttigen wegfallen, weil die Räumlichkeiten für die Primarschule benötigt werden.

Es wurden verschiedene Optionen geprüft. Auf die Telli kam man erst, als der Regierungsrat Ende 2019 eher beiläufig erwähnte, dass er nicht nur das Hallenbad abstossen will, sondern die gesamte Sportanlage Telli. Stattdessen plant er im Rössligut (Zeughausareal) zwei Dreifachturnhallen für die Alte Kanti.

Etwa zur gleichen Zeit erstellte der Kanton einen Planungsbericht zu den Aargauer Kantonsschulen, der «aus unserer Sicht nicht sehr detailliert und inhaltlich teilweise falsch ist», so Hanspeter Hilfiker. In einem Nebensatz heisse es, die Neue Kanti habe im Zelgli kein Entwicklungspotenzial, weshalb es einen neuen Kantistandort im Aargauer Mittelland (konkret in Diskussion sind aktuell Lenzburg und Brugg) brauche. Hilfiker:

«Wir möchten beide Aarauer Kantistandorte sichern und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.»

Deshalb hat die Stadt dem Kanton das Zelgli-Schulhaus angeboten, wo sich aktuell 18 Abteilungen der Bez befinden.

Schulhaus Zelgli (Bezirksschule) . Nadja Rohner

«Wir müssen Schulraum für mindestens 31 Abteilungen neu erstellen – und das schon relativ bald», so Hanspeter Thür. Dies als Realersatz für OSA (18 Abteilungen), Rohr (6 Abteilungen) und Küttigen (7 Abteilungen). Der Standort Risiacher wurde bereits aufgehoben.

Kommt der Deal mit dem Kanton (Abtausch Zelgli) wie beabsichtigt zu Stande, braucht die Oberstufe also mindestens neuen Schulraum für 49 Abteilungen (31 OSA, Küttigen und Rohr plus 18 Bez Aarau). Hier noch nicht eingerechnet ist das prognostizierte Wachstum. Diese Berechnungen zeigen einen Bedarf von 5 zusätzlichen Abteilungen, allein für Aarau. Per 2029 rechnet die KSAB mit 54 Abteilungen. Dank dem Potenzial von 66 Abteilungen hätten auch die Buchser Abteilungen (heute 13 Abteilungen) im Oberstufenzentrum Platz.

Der Kanton wirft das Hallenbad, die Turnhallen (Eigentum) und das bis 2052 laufende Baurecht für die restlichen Sportflächen in der Telli (gehören den Ortsbürgern) in die Waagschale. Die Stadt das Zelgli-Schulhaus (Verkauf oder Baurecht). Was wie viel wert ist, wird aktuell eruiert. Ebenso, wie die Ortsbürger für den wegfallenden Baurechtszins entschädigt würden.

«Es geht erst um einen Wettbewerbskredit, und doch will man nun schon fast wissen, wo welche Türfalle hinkommt», sagt Franziska Graf. Verwundert sei sie darüber nicht:

«Die Schullandschaft wird auf den Kopf gestellt, und das verunsichert.»

Und: «Es wird nicht laut ausgesprochen, aber: Dass künftig die Jugendlichen der Bez-, Sek- sowie Realschule überall gemischt werden sollen und die Bez-Schüler im Zelgli-Schulhaus nicht mehr unter sich sind, ist ebenfalls ein Thema.» Zu reden geben ausserdem die Grösse der Schule und das Thema Schulweg.

Das historische und stadtbildprägende Gebäude von 1911 ist mit einer Versicherungssumme von 50 Millionen Franken die wertvollste Liegenschaft im städtischen Portfolio. Aber: «Für den Lehrplan 21 ist es untauglich», sagt Franziska Graf. «Und es entsprechend umzubauen, ist aus Denkmalschutzgründen sehr schwierig und kostenintensiv.»

Das Zelgli-Schulhaus aus der Distanz. Daniel Vizentini

Im Zuge des Deals mit dem Kanton soll das Zelgli-Schulhaus als Erweiterungsmöglichkeit für die Neue Kanti genutzt werden. Die Stadt würde es am liebsten im Baurecht abgeben, aber ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen.

Es wäre im Prinzip möglich, es weiterhin als Oberstufenstandort zu betreiben, aber auf Wunsch der Schulpflege nicht mehr als reine Bezirksschule. «Die Schüler dort hätten den schlechteren Schulstandort als die im nach allen neuen Kriterien konzipierten und modernen Telli-Oberstufenzentrum», so Hanspeter Thür. «Eltern, die das Bezirksschulhaus verteidigen wollen, würden ihren Kindern also einen Bärendienst erweisen.»

Der Rückzug der Alten Kantonsschule aus dem Areal Telli ergibt aus Sicht des Stadtrates den einzigen Ort in Aarau, wo sich der zwingend benötigte Schulraum bauen und nach Bedarf erweitern lässt.

Damit der Standort Telli realisiert werden kann, wird der Kanton für die Alte Kanti im Rössligut Turnhallen erstellen. Der ergänzende «Abtausch» des Schulhauses Zelgli mit dem Kanton bedingt den zwingenden Ersatzneubau für aktuell 47 Abteilungen. Die KSAB hat ihren Bedarf für die erste Etappe per 2029 auf 54 Abteilungen berechnet.

Das Areal Telli liegt in der richtigen Zone und gehört grösstenteils der Ortsbürgergemeinde (Kanton hat ein Baurecht bis 2052); nur das Hallenbad und die Turnhallen gehören dem Kanton. Der Standort ist im Zentrum des Einzugsgebietes der KSAB und die Schulwege sind für alle machbar.

Bereits 2019 ist die Schulpflege dem Antrag der Schulleitung und der Leitung Oberstufen gefolgt und hat beschlossen, dass die Oberstufe auf jeden Fall stufendurchmischt und am liebsten an einem Ort geführt werden soll. Das habe organisatorische Vorteile, etwa für Freifächer oder Arbeitsplatzattraktivität. Es könnte eine Mensa erstellt werden. Graf: «Der Mittagstisch für Oberstufenschülerinnen und -schüler fand keinen Anklang. Sie möchten nicht betreut und gehütet werden, sondern erwachsen und selbstständig sein. Eine Mensa kommt in dieser Altersgruppe gut an, das weiss man von anderen Schulen, beispielsweise aus Baden. Ein wesentlicher Vorteil einer zentralen Oberstufe ist ausserdem, dass die Jugendlichen nach der sechsten Klasse nicht mehr räumlich von ihren Kolleginnen und Kollegen getrennt werden – das ist heute ein grosses Thema.»

Für die Velos sind grosszügige Abstellflächen geplant wie auch Parkmöglichkeiten für den Autoverkehr. Im Betriebskonzept sollen Schulwegfragen geklärt werden; etwa Fahrplanverdichtungen, oder ob es einen Schulbus braucht. Unabhängig vom Schulstandortentscheid ist ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Tellistrasse pendent, das die Strasse nicht nur erneuern, sondern auch velo- und fussgängerfreundlicher machen will. Ebenfalls unabhängig von der Schule ist entweder ein zweiter Aaresteg (beim Rüchlig-Kraftwerk) oder dann eine Verbreiterung des Zurlindenstegs angedacht. Und: «Es gibt ein Ausbauprojekt für Philosophenweg und Mühlemattstrasse», so Thür. Die Buslinien sind ebenfalls in Überarbeitung.

Als es nur um den OSA-Ersatz ging, liess der Stadtrat insgesamt 27 Standorte prüfen. Als klar wurde, dass nicht nur das OSA, sondern auch weitere Schulstandorte ersetzt werden müssen, kamen nur noch zehn Areale in Frage. Kasernenareal, Torfeld Nord und Torfeld Süd fielen raus. «Das Kunath-Areal in der Telli auch – das ist teures privates Land in der Arbeitszone, das können wir uns nicht leisten», so Thür.

Das Hinterfeld in Rohr. Ueli Wild / AAR

Möglich wäre eine Schulanlage mit mehr als 35 Abteilungen auf dem Hinterfeld Rohr (unüberbautes Land zwischen Siedlungsrand und Wald) oder der Obermatte Buchs (zwischen Bahnlinie und Autobahnzubringer, heute Landwirtschaftsland, im Nordbereich ist eine Tennis- und Baskethalle geplant).

Das Gebiet Obermatte in Buchs. Chris Iseli / AAR

Beide Areale sind allerdings schlecht erschlossen. «Ich fände es auch heikel, in einer anderen Gemeinde den Schulraumbedarf der Stadt abzudecken – was, wenn Buchs aus der Kreisschule aussteigt?», so Graf. Eine bessere Option wären die Aarauer Gönhardgüter. Dort war einst eine Uni geplant. Man müsste allerdings einen sehr grossen baulichen Eingriff in die Parkanlage mit Villenensemble vornehmen.

Das Haus der Musik (Müller-Brunner-Gut) gehört zu den Gönhardgütern. Katja Schlegel

Nein. Es sind zurzeit zwei Etappen vorgesehen, wobei nicht klar ist, ob und wann es die zweite brauchen wird. Die erste umfasst Platz für 54 Klassen. Und: Wenn alles klappt, gibt es dank der bestehenden Turnhallen vorerst weniger Neubaubedarf.

Der Kanton baut im Rössligut (Zeughausareal) zwei Dreifachturnhallen für die Alte Kanti. Das kommt der Stadt entgegen: Wenn der Kanton seine Telli-Turnhallen nicht mehr braucht, kann die Stadt diese fürs Oberstufenzentrum nutzen und muss in der ersten Etappe keine Turnhallen bauen. Das bedingt aber, dass der Bau im Rössligut zügig vorangetrieben wird.

Es wird sehr wahrscheinlich von der Stadt übernommen. Sie hat zwar nicht unbedingt Interesse an einem sanierungsbedürftigen Hallenbad, aber eben an den dazugehörigen Turnhallen. Das Hallenbad könnte für weitere zehn bis fünfzehn Jahre fit gemacht werden. Bis dahin ist klar, wo in der Region ein neues 50-Meter-Hallenbad gebaut wird, wie es der Planungsverband aarau regio im Schwimmbadkonzept angedacht hat.

Das Hallenbad Telli. Mario Heller

«Ganz klar ja», sagt der Stadtpräsident. «Wir haben in der Einwohnerratsvorlage für den Wettbewerbskredit den maximalen Kostenrahmen für einen Vollausbau genannt: 66 Abteilungen mit sechs Turnhallen kosten ungefähr 150–190 Millionen Franken. Die Kosten für die erste Etappe, die bis 2029 realisiert werden soll, betragen (ohne Turnhallen) 100–120 Millionen Franken verteilt über mehrere Jahre. Aarau kann sich das leisten. Wir haben heute ein Nettovermögen von 120 Millionen Franken.»

Franziska Graf wehrt sich dezidiert gegen diese Bezeichnung. «Gemäss Wikipedia bedeutet Moloch ‹Opferriten, die nach der biblischen Überlieferung die Opferung von Kindern durch Feuer vorsahen›; dieser Vergleich lässt mich erschaudern.» Sie betont:

«Ich setze mich sehr für das Wohl der Kinder ein, das kommt vor allem anderen. Solange ich mit diesem Schulhaus zu tun habe, wird das kein Moloch werden, das verspreche ich. Ausserdem: Ein grosses Schulhaus heisst nicht, dass dort automatisch schlechte Stimmung herrscht.»

Es sei «eine Campuslösung» – ein Standort, mehrere Gebäude. Das sagt auch Hanspeter Hilfiker. «Wir haben in Aarau mit der 58 Abteilungen umfassenden Alten Kanti bereits eine Schule vergleichbarer Grösse, und das ist die wohl schönste Schule der Stadt.»

Es gehört der Einwohnergemeinde und steht auf dem Land der Ortsbürgergemeinde. Man kann es ertüchtigen und noch eine Weile brauchen – oder abreissen. Was passiert, ist noch nicht entschieden. Sicher ist, dass das Areal vorderhand Zone für öffentliche Bauten bleiben wird.

Thür: «Mit diesem Wettbewerbskredit stellen wir den Standort Buchs in keiner Art und Weise in Frage.» Graf: «Wir gehen Stand heute davon aus, dass es weiterhin einen Aarauer und einen Buchser Oberstufenstandort geben wird. Weil wir etappiert vorgehen, sind wir flexibel und können auf Veränderungen, auch aus Buchs, angepasst reagieren. In der stets laufenden Schulraumplanung sind wir in einem regelmässigen und engen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Buchs.»

Die Schulanlage Suhrenmatte in Buchs. Aktuell befindet sich hier eine Oberstufe. Nadja Rohner

Wenn der Einwohnerrat im Juni den Wettbewerbskredit freigibt, sollte das Wettbewerbsergebnis bis Ende 2023 vorliegen. Danach folgt der Projektierungskredit über voraussichtlich ungefähr fünf Millionen Franken, der auch dem Volk vorgelegt wird. Mit diesem wird das Projekt konkret erarbeitet. Der Baukredit wird 2026 bei Parlament und Volk beantragt. Ziel ist, bis Ende 2026 das Baubewilligungsverfahren abzuschliessen, im Herbst 2027 mit dem Bau zu beginnen und die neuen Gebäude zwei Jahre später in Betrieb zu nehmen.

Es ist noch offen, aber wie bei allen vergleichbaren komplexen Verfahren werden neben dem Stadtrat, der Einwohnerratsvertretung und der Schulbehörde Vertretungen der Nutzer (Schulbetrieb und Liegenschaftsunterhalt) sowie diverse Fachleute aus den Bereichen Architektur und Städtebau, Landschaftsarchitektur, Haustechnik, Schulraumplanung und Nachhaltigkeit miteinbezogen. Zudem ist geplant, während der Programmerarbeitung im Rahmen eines öffentlichen Forums Inputs aus der Quartierbevölkerung abzuholen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen