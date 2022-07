100-Jähriger gibt Ratschläge und erzählt aus seinem Leben

Suhr/Unterentfelden Ratschläge eines 100-Jährigem aus dem Lindenfeld: «Finger weg von industriell verarbeiteten Lebensmitteln!» Johann Broger, Bewohner des Pflegezentrums Lindenfeld in Suhr, wurde vor wenigen Wochen 100 Jahre alt. Im Gespräch erzählt der langjährige Lebensmittelinspektor des Kantons von seiner Lehre als Molker, seiner Arbeit und Reisen in ferne Länder. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

100-Jährigen begegnet man nicht alle Tage. Entsprechend besonders war deshalb das Treffen mit Johann Broger im Suhrer Pflegezentrum Lindenfeld, wo er heute lebt. Am 28. Juni 1922 geboren, kann über 100 Jahre später auf ein intaktes Gedächtnis zählen – und so auch auf eine Fülle von Geschichten und Anekdoten.

Johann Broger aus Unterentfelden wurde kürzlich 100 Jahre alt. Er war 27 Jahre lang Lebensmittelinspektor beim Kanton. Severin Bigler

«Meine erste Erinnerung ist, als ich viereinhalb Jahre war», erzählt Johann Broger. Als er mit seinen Eltern zügelte, zuoberst auf eine Alp in Appenzell, wo er aufwuchs. Er stammt aus einer Bauernfamilie, lebte auf einem Hof mit Kühen und Geissen, Schweinen und Hunden. Dass er eine Molkerlehre machte, verstand sich fast von selbst. «In meinem Abgangszeugnis hatte ich bis auf einen Punkt die höchste Note», erinnert er sich stolz.

Johann Brogers Weg führte aber nicht über die Landwirtschaft, wie zuvor seine Eltern, sondern direkt ins Labor: Drei Jahre lang lernte er noch im Appenzell, Lebensmittel zu untersuchen. Dazwischen aber hiess es auch für ihn: ab in die Rekrutenschule – ein Jahr lang, und das mitten im Zweiten Weltkrieg. Von Knappheit oder einem erdrückenden Gefühl aus der Zeit berichtet Johann Broger aber nicht. «Ich habe insgesamt 720 Diensttage absolviert. Probleme hatten wir nie», kann er sich noch akribisch an die genauen Zahlen erinnern.

27 Jahre – 5000 Betriebe

Wohl noch viel wertvoller als sein gutes Gedächtnis ist sein Sinn für Humor: Immer wieder lässt er kleine Sprüche fallen, dies schon sein ganzes Leben lang, wie er erzählt. Dazu sei er stets ein aufmerksamer Beobachter gewesen. Letzteres war für seine langjährige Anstellung zentral: Zuerst war er sechs Jahre lang Milchinspektor im Nordwestschweizerischen Milchverband. 1960 kam er in den Aargau und war 27 Jahre lang kantonaler Lebensmittelinspektor. An die 5000 Betrieben nahm er unter die Lupe, darunter Gastbetriebe, Grossverteiler, Fabriken oder Spitäler. Von Mäusen im Lebensmittellager über abgelaufene Lebensmittel habe er so einiges gesehen, berichtet er.

Eine Torte zum runden Geburtstag, da freut sich der Jubilar. zvg

Er selbst habe immer sehr gesund gelebt und sich vor allem gesund ernährt. «In Jugendjahren assen wir einfache Kost: Milch, Brot, Käse, Fleisch. Später im Leben habe ich nie industriell verarbeitete Lebensmittel gekauft. Esst das nicht!» Das sei sein Rezept für ein gesundes Altwerden. Sport gemacht habe er nie. Vielmehr sei er immer vorsichtig und vorausschauend gewesen. «Ich rate den Jungen, alle extremen Situationen zu vermeiden», sagt er. «Ich war schon als Kind so.»

Nur das Gehör und der Gleichgewichtssinn schwächeln ein wenig

Im Aargau lebte Johann Broger stets in Unterentfelden, zusammen mit Ehefrau Ida, die vor acht Jahren 91-jährig gestorben ist. Mit ihr bereiste er nach der Pensionierung alle fünf Kontinente. Am meisten begeisterte ihn Neuseeland. Gerne erinnert er sich auch an die Nordländer, «bis zum Nordkap hinauf». Auch in Sibirien oder Chile erlebten sie «aussergewöhnlich interessante Tage», wie er erzählt.

Johann Broger kann weiter auf einen klaren Verstand zählen. Nur das Gehör schwächelt und der Gleichgewichtssinn, weshalb er nicht mehr selber läuft. «Wäre ich nochmals ein Kind, ich würde alles gleich machen», sagt er. Johann Broger hat zwei Töchter, einen Sohn, bisher sieben Gross- und sechs Urgrosskinder.

