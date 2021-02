Suhr/Meisterschwanden Ina Haller und Silvia Götschi: Zwei Krimi-Autorinnen gehen (geografisch) fremd In ihren neuen Büchern wagen sie sich über die Kantonsgrenzen hinaus: Die beiden Schriftstellerinnen aus der Region lassen das Baselbiet oder gar England zu Tatorten werden. Haben sie ständig nur Mordschauplätze im Kopf, wenn sie unterwegs sind? Anna Wegelin und Marina Bertoldi 09.02.2021, 05.00 Uhr

Die Buchautorinnen Silvia Götschi (links) und Ina Haller. Bilder: Britta Gut/Sandra Ardizzone

Bücher können Ereignisse zum Leben erwecken, die real nicht stattfinden. Etwa den Liestaler Fasnachtsbrauch «Chienbäse»: In ihrem kürzlich erschienenen, gleichnamigen Buch macht die Suhrer Autorin Ina Haller den dortigen Umzug zum Tatort. Im dritten Teil der Regio-Krimireihe mit Samantha Kälin geht die Schriftstellerin über die Kantonsgrenze hinaus. Berufskollegin Silvia Götschi aus Meisterschwanden wagt sich noch weiter: Ihr neuer Krimi «Auf der Schwarzen Liste des Himmels» – erscheint im März – spielt in England.

Bei beiden Autorinnen gehört «Swissness» zum Erfolgsrezept. Silvia Götschis Bücher «Einsiedeln», «Engelberg» und «Lauerzersee» landeten auf Platz eins der Bestsellerliste. Im Oktober sagte sie der AZ, sie könne sich vorstellen, ein Verbrechen im Seetal spielen zu lassen:

«Wenn ich zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs bin, überlege ich oft, wo ein Mordschauplatz sein könnte.»

Zuerst macht sie nun aber Südwestengland zum Mordschauplatz. «Es war eine Herausforderung», sagt Silvia Götschi im SRF-Regionaljournal Aargau Solothurn. Die Seetalerin hofft, dass «Auf der Schwarzen Liste des Himmels» auch im Ausland gelesen und vielleicht sogar übersetzt wird.

Das Buch beginnt mit einem Flugzeug-Absturz und verspricht, in die menschlichen Abgründe zu führen. Sechs Jahre lang schrieb die Schriftstellerin daran. Interessant dabei: Am Ort des Geschehens war die Autorin gar nie. «Erst im Nachhinein bin ich nach Cornwall gereist», sagt sie zum SRF.

Falsche Fährten gewürzt mit Sex, Crime und #MeToo



Nicht ganz so weit weg spielt Ina Hallers neues Buch. Das Gute an «Chienbäse»: Man kann den Kriminalroman lesen, ohne seine beiden Vorgänger «Rüebliland» und «Chriesimord» zu kennen: Als Protagonistin Samantha Kälin mit ihrem Freund Joel an den «Chienbäse»-Umzug geht, wo Joels Vater Beat und seine Jasskumpels die grossen brennenden Besen schleppen, wird einer der Jasser erschossen. Wenig später findet die Polizei in einer Wohnung beim Stadttor einen toten Mann und die vertrackte Sache kommt ins Rollen.

Ina Haller hat teuflischen Spass am Auslegen von allerlei falschen Fährten. Sie führen vom Liestaler «Stedtli» über die Arlesheimer Ermitage bis nach Kanada. Sie landen im Schuhgeschäft und bei der Polizei und sind gewürzt mit Sex, Crime und der «#MeToo»-Bewegung. Und – eine weitere Spezialität von Haller – sie behandeln grosse Themen wie Zuwanderung, Krankheit oder den Arbeitsmarkt.

Dabei entdeckt die Autorin selbst im grössten Schurken noch einen Menschen mit Herz, sodass ihre Bücher uns versöhnlich stimmen. Nur für die Habgierigen, die über Leichen gehen, findet sie keinerlei Gnade.