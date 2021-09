Töpferhaus: Aarauer Stiftung hat Neubau in Suhr bezogen

Suhr/Aarau Jetzt ist der Aarauer Bachfisch ein Suhrer: Das «Töpferhaus» hat seine neue Bleibe bezogen Die Aarauer Stiftung Töpferhaus ist in ihren Neubau in Suhr eingezogen. Hier werden künftig die Teigwaren und Backwaren produziert. Darunter der Bachfisch, das Gebäck in Fischform, das an den Aarauer Bachfischet-Brauch erinnert. Katja Schlegel 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Aeberhard, Geschäftsführer Töpferhaus, der Aarauer Stiftung für psychisch beeinträchtigte Menschen, vor dem Neubau. Alex Spichale / AAR

Es weihnachtet. Ohne Unterlass purzeln die Tannenbäume aus der Maschine, daneben tun es die Sterne und Engel, alles aus Nudelteig. «Man kann nicht früh genug damit anfangen», ruft Teamleiter Marcel Meyer durch den Maschinenlärm und da hat er wohl recht.

Eine Tür weiter ist die Jahreszeit eine andere: Da bekommen Leckerlin gerade ihren Zuckerguss und Goldstücke ihren Kakaomantel verpasst. Und ganz aktuell: In grosse Backformen wird der Teig für den «Bachfisch» eingespritzt, das Gebäck zum Aarauer Herbst-Brauch Bachfischet. «Jetzt ist es passiert, jetzt ist der Aarauer Bachfisch ein Suhrer», sagt Daniel Aeberhard, Leiter der Stiftung Töpferhaus, und lacht.

Vor dem Neubau am Schützenweg soll der Quartierplatz für das Frohdörfli entstehen. Alex Spichale / AAR Die Caféteria soll dereinst auch von den Quartierbewohnern genutzt werden können. Alex Spichale / AAR 19 Studios stehen im Neubau zu Verfügung. Es bestehen bereits Wartelisten. Alex Spichale / AAR Jedes Studio verfügt über ein rollstuhlgängiges Badezimmer. Alex Spichale / AAR Das neue Haus der Stiftung Töpferhaus am Suhrer Ortseingang. Im Vordergrund Klienten und Angestellte. Alex Spichale / AAR Die Produktionsstätten sind hell und freundlich gestaltet. Alex Spichale / AAR Hier ist genügend Platz für die Backwaren-Produktion. In Aarau waren die Räume viel enger. Alex Spichale / AAR In der Teigwarenproduktion stehen die Zeichen bereits auf Weihnachten. Alex Spichale / AAR

Tatsächlich, jetzt ist es passiert. Nur 15 Monate nach der Grundsteinlegung im April 2020 hat das «Töpferhaus» seinen knapp 8 Millionen teuren Minergie-Neubau, das «Haus für Menschen» am Schützenweg, Ende Juli übernehmen können und seine beiden Lebensmittelproduktionen (Teig- und Backwaren) von Aarau nach Suhr gezügelt. Als Mieterin. Eigentümerin des Hauses ist die Impact Immobilien AG, stehen tut es auf Land der Gemeinde, das im Baurecht für 80 Jahre abgegeben wurde.

Wer hier wohnt, tut das weitestgehend eigenständig

So gross die Betriebsamkeit im Erdgeschoss, so ruhig ist es in den beiden oberen Stockwerken. Hier befinden sich die 19 Wohnstudios für das teilbetreute Wohnen. Je 36 m2 gross, mit Loggia, Bad und Küche mit Geschirrspüler. Jedes Studio ist voll möbliert, das ist einfacher: «Viele Klienten können sich keine eigene Wohnungseinrichtung leisten», sagt Jeanine Gerhard, Bereichsleiterin Externes Wohnen. Ausserdem muss nicht viel gezügelt werden und das «Töpferhaus» muss keine zurückgelassenen Möbel entsorgen.

Wer hier wohnt, tut das weitestgehend eigenständig. Morgens und abends sind Gerhard und ihr Team als Ansprechpartner vor Ort, einmal im Monat gibt es eine Haussitzung. Jeder Bewohner besucht zu 50 Prozent eine Tagesstruktur, mit einer Ausnahme alle ausser Haus. Den Haushalt, Einkaufen und Kochen erledigt jeder für sich, dafür stehen ihm pro Woche 103 Franken Lebensmittelgeld zu Verfügung. «Der eigene Raum, das eigene Daheim, das stärkt die Eigenverantwortung enorm und macht viel aus», sagt Gerhard. Wer Gemeinschaft will, für den gibt es pro Etage einen entsprechenden Aufenthaltsbereich.

Corona hat die Platznot noch einmal verschärft

Für die Stiftung ist der Schritt nach Suhr eine grosse Erleichterung. Seit Jahren schon ist es am Standort an der Bachstrasse in Aarau zu eng; die Wartelisten für Wohnplätze sind lang. Aeberhard sagt:

«Die Zahl Erwachsener mit psychischer Beeinträchtigung steigt seit Jahren. Und Corona hat die Situation noch einmal deutlich verschärft, insbesondere in der jungen Altersgruppe.»

Heute betreut das «Töpferhaus» 230 Klienten, bietet 31 Plätze in der Tagesstätte, 44 Arbeitsplätze und 104 Wohnplätze.

Das Erfreuliche: Der Ausbau ist nicht nur nötig, weil es immer mehr Klienten gibt. Sondern vor allem auch, weil die Nachfrage nach Produkten aus dem «Töpferhaus» steigt. Bis zu 180 Kilo Teigwaren werden pro Tag produziert, bis zu 35000 Bachfische pro Jahr gebacken und rund 30000 Schachteln «Goldstücke» verkauft. Die grosszügigeren Räume in Suhr ermöglichen es dem «Töpferhaus» nun, die Produktionen weiter auszubauen.

In Aarau verblieben sind die industriellen Aufträge, die Herstellung von Karten und Bienenwachsttüchern sowie die Produktion der Frischprodukte wie Sandwiches und Salate, die an Firmen geliefert werden. Der nun freigewordene Platz sei noch nicht belegt, sagt Aeberhard. «Aber er fordert uns, wieder Neues zu entwickeln.»

Doppel-Fest im letzten Moment abgeblasen

Heute Donnerstag hätte gefeiert werden sollen, mit 120 geladenen Gästen. Nicht nur die Einweihung, sondern auch 40 Jahre Stiftung Töpferhaus. Monatelang hatten alle auf das Doppel-Fest hingearbeitet, um es dann vor ein paar Tagen abzusagen. Corona wegen.

«Das ist schade, wir haben viel in die Vorbereitungen investiert», sagt Aeberhard. Das Fest zu verschieben, ist trotzdem nicht angedacht. «Wir kommen jetzt einfach im Stillen an, statt mit Pauken und Trompeten», sagt Aeberhard. «Das ist uns eigentlich auch ganz recht.»