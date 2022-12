Suhr/Aarau «Es war mir grauenhaft peinlich»: Frau verursacht Verkehrsunfall und fährt ohne Meldung davon – mit gutem Grund Eine Mittdreissigerin sass vor Bezirksgericht Aarau und versuchte zu erklären, wieso sie nach einem Unfall lieber heimlich mit dem kaputten Auto nach Hause fuhr, anstatt die Polizei zu informieren. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 26.12.2022, 12.25 Uhr

Das Bezirksgericht Aarau. Bild: Severin Bigler

Eigentlich ist der Fall klar: Wer einen Verkehrsunfall verursacht und dabei Schäden an anderen Autos, Schildern oder sogar Personen hinterlässt, muss sich umgehend bei der Polizei melden. Tut man es nicht, wird es rasch sehr teuer. Das musste eine Frau erfahren, die vor dem Bezirksgericht Aarau zu erklären versuchte, warum ihr diese Meldung an die Polizei eben gerade nicht zuzumuten gewesen sei.

Die Frau Mitte dreissig war an einem späten Mittwochabend auf der Tramstrasse in Suhr gefahren, als es sie plötzlich an den Beinen und Füssen juckte. Das kam nicht komplett überraschend, war sie doch wegen einer Hauterkrankung in ärztlicher Behandlung und nahm Cortisonpräparate. Als sie sich nun vorbeugte, um mit der rechten Hand das Bein zu kratzen, rutschte ihre linke Hand versehentlich vom Lenkrad. Das Auto machte einen Schwenker zur Fahrbahnmitte und touchierte auf Höhe der Bushaltestelle Schweizerhof beide dortigen Inselschutzpfosten.

Zum Glück waren keine Fussgänger unterwegs, und die Frau wurde auch nicht verletzt. Es entstanden allerdings Schäden an den Inselschutzpfosten und am Auto; diverse Autoteile samt Kontrollschild blieben auf der Strasse liegen. Anstatt nun die Polizei zu rufen, fuhr die Frau nach Hause in die Region Zofingen – obwohl die Frontscheibe ihres Autos eingedrückt war und Kühlwasser auslief. Sie begründete diese Fahrerflucht vor Gericht mit einem Malheur: Wegen der Medikamente, die sie aufgrund der Hauterkrankung nehmen musste, hatte sie Durchfall – und sich in die Hosen gemacht. «Es lief die Beine runter, gruusig», sagte sie. «Das war mir grauenhaft peinlich. So konnte ich nicht zur Polizei gehen, das wäre menschenunwürdig gewesen.»

Allerdings: Sie legte sich zu Hause nach dem Duschen schlafen, anstatt von dort die Polizei zu informieren. Vor Gericht machte sie zuerst ein Update-Problem ihres Handys und dann ein WLAN-Problem dafür verantwortlich; und am anderen Morgen sei sie bei der Arbeit dauernd in Sitzungen gewesen. Erst am Nachmittag nach dem Unfall meldete sie sich bei der Polizei, die bereits das Autoschild am Tatort gefunden und die Halterin per SMS aufgefordert hatte, anzurufen.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte die Frau wegen «Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit» (es konnte wegen der späten Meldung kein Alkoholtest gemacht werden), wegen «Inverkehrbringens eines Fahrzeuges in nicht betriebssicherem Zustand» (kaputte Frontscheibe), «pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall» und der «Vornahme einer Verrichtung, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschwert» zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 130 Franken und einer Busse von 3500 Franken.

Ihr Verteidiger forderte vor Gericht eine Verurteilung wegen des ersten Punkts, nicht aber wegen der anderen Vorwürfe. Das Auto sei nicht derart stark beschädigt gewesen; eine reflexartige Reaktion auf Juckreiz könne jedem passieren; und vor allem sei es seiner Mandantin nicht zuzumuten gewesen, in ihrer verdreckten Kleidung auszuharren: «Sie hatte sich in die Hosen gemacht und wollte nicht so gesehen werden, es ging also darum, das Rechtsgut der Ehre zu retten.» Ihr Verhalten sei deshalb entschuldbar.

Das Gericht sah das anders: Die Frau wurde vollumfänglich schuldig gesprochen. Es liege kein juristischer Rechtfertigungsgrund für das Verhalten vor, selbst wenn es nachvollziehbar unangenehm gewesen sei, so die Gerichtspräsidentin. Sie reduzierte jedoch, unter anderem wegen der hohen Kredit- und Steuerschulden der Frau, sowohl die Tagessatzhöhe (90 Franken) als auch deren Anzahl (45) und senkte auch die Busse auf 1000 Franken.

Verdauungsprobleme als Argumentation

Magen-Darm-Probleme müssen vor Gericht immer wieder mal als Erklärung herhalten. Etwa in einem Bundesgerichtsurteil von 2017. Damals hatte ein Aargauer Anwalt in einem Versicherungsfall die Frist für eine Einsprache verpasst. Er hatte das Dokument zwar am letzten Tag der Frist um 14.03 Uhr noch provisorisch per Fax versandt. Die gültige briefliche Einsprache wurde aber erst am Folgetag an den Postschalter gebracht.

Der Anwalt legte dem Gericht ein Arztzeugnis vor, wonach er am letzten Tag der Frist ab dem späten Nachmittag wegen einer plötzlichen, heftigen Magendarmgrippe sofort nach Hause gefahren und drei Tage arbeitsunfähig gewesen sei, er habe nicht mehr klar denken können. Deshalb der um einen Tag verspätete Postversand. Das Bundesgericht liess das aber nicht gelten.

