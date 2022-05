Suhr Wie geht Suhr mit 20 Prozent mehr Verkehr bis 2040 um? An der Gemeindeversammlung vom 9. Juni sollen die Suhrerinnen und Suhrer den Kommunalen Gesamtplan Verkehr, kurz KGV, genehmigen. Am Infoforum vom Dienstagabend erklärte Gemeinderat Thomas Baumann noch einmal, worum es geht. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 26.05.2022, 15.18 Uhr

Die Gemeinde Suhr ächzt unter dem Verkehr – und das Wachstum geht munter weiter. Sandra Ardizzone

Wenn Suhr von etwas mehr hat, als der Gemeinde lieb ist, dann ist das Verkehr. Und weil in Suhr rege gebaut wird, muss auch die Verkehrsplanung angepackt werden, um ein gutes Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer zu erreichen. Das hat Suhr mit dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) getan. Einem behördenverbindlichen Planungsinstrument, das den aktuellen Zustand untersucht, das Lücken aufzeigt und Massnahmen für die kommenden zehn bis 15 Jahre definiert. Dieser KGV wird nun am 9. Juni an der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Wie nötig ein solches Planwerk ist, erklärte Gemeinderat Thomas Baumann, zuständig für Verkehr, am Infoforum vom Dienstagabend mit zwei eindrücklichen Zahlen: «Bis 2040 müssen wir mit noch einmal 20 Prozent mehr Verkehr rechnen, wobei 50 Prozent aller Fahrten kürzer als fünf Kilometer ausfallen.» Noch einmal 20 Prozent mehr Verkehr also und die Hälfte davon locker mit dem Velo machbar; tatsächlich liegt der Anteil der Velofahrten heute bei erst vier Prozent. Baumann: «Wir müssen diesen Anteil steigern. Und damit wir das können, brauchen wir den KGV.»

Zwischennutzung Gilgen-Areal Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey konnte am Infoforum vermelden, dass der Gemeinderat am Montag «grünes Licht» für die Bildung einer Trägerschaft gegeben hat. Diese Trägerschaft wird für die auf vorerst zwei Jahre beschränkte Zwischennutzung des Gilgen-Areals zuständig sein. Als «Dämpfer» bezeichnete Suter die Tatsache, dass am Dienstag einer der stolzen Kastanienbäume gefällt werden musste. Ein Baumexperte hatte die Bäume geprüft und bei diesem Exemplar tiefe Risse im Stammbereich entdeckt. Da habe die Gemeinde als Eigentümerin rasch handeln müssen, so Suter. «Eventuell ergibt sich die Möglichkeit, dass der Stamm künftig als Klettergerüst genutzt wird.»

KGV ist nicht in Stein gemeisselt

Bauverwalterin Dunja Koch wiederum erklärte den Nutzen des KGV am Beispiel der Umfahrung Veras: Zwar liege die Federführung beim Kanton, die Gemeinde müsse sich aber bezüglich Drumherum einbringen. «Dazu müssen wir Vorstellungen haben, wie wir das gestaltet haben wollen. Und genau das definieren wir über den KGV.» Sie betonte auch, dass es sich beim KGV immer um eine Momentaufnahme handle. «Wir werden ihn laufend der Aktualität anpassen.»

Die Entstehungsgeschichte in Kürze: 2018 wurde der Kredit von 150'000 Franken gesprochen und mit der Arbeit begonnen, in einer ersten freiwilligen Partizipation gingen über 300 Rückmeldungen ein, in der zweiten, obligatorischen noch einmal knapp 200. All diese Meldungen seien geprüft worden, so Baumann, manche habe man verworfen, manche eins zu eins aufgenommen, andere wiederum in veränderter Form. «Worüber wir abstimmen, ist also das, was die Bevölkerung geschaffen hat», sagte Baumann und lobte das grosse Engagement.

Mit einer Steuerfusserhöhung ginge alles schneller

Rückmeldungen aus dem Publikum gab es denn auch nur zwei. Auf die Frage, wie die Umsetzung der Massnahmen – eingeteilt in drei Prioritätenstufen – beschleunigt werden könnte, antwortete Baumann im ersten Moment kurz und knapp und ganz zu Erheiterung des Publikums: «Mit einer Steuerfusserhöhung.» Tiefbau sei immer sehr kostenintensiv, ergänzte Baumann, man versuche deshalb wenn immer möglich, die Umsetzung von Massnahmen mit kantonalen Projekten zu kombinieren.

Zum zweiten Einwand, dass gewisse Eingaben keinen Eingang in den KGV gefunden hätten, sagte Baumann, dass es sich beim KGV nicht um ein abgeschlossenes Planwerk handle. Er appellierte vielmehr an die Suhrerinnen und Suhrer, auch künftig Problempunkte zu melden. Dazu soll aus den Reihen der bisherigen Begleitgruppe eine Gruppe gebildet werden, die die Massnahmen weiterhin prüft, koordiniert und in die Planung mitaufnimmt.

