Suhr - Wahl als Vizegemeindepräsident: Grünen-Grossrat Thomas Baumann tritt als Einziger an

«Schule für Alle» «Es braucht ausgebildete Fachkräfte»: Grossräte sorgen sich um Qualität an Aargauer Schulen – Regierung lehnt ihre Forderung ab

Im Aargau mangelt es an schulischen Heilpädagoginnen. Der Regierungsrat lehnt nun eine Forderung ab, wonach Lehrpersonen über den Lohn zur Weiterbildung in Heilpädagogik motiviert werden sollen. Zwölf Grossrätinnen und Grossräte hatten genau das verlangt – aus Sorge um die Qualität an den Schulen.