Industrie zur Agglo: die grosse Verwandlung von Suhr

Suhr Vom Industriedorf zur modernen Agglo-Kleinstadt: So verlief die grosse Verwandlung von Suhr Seit die Tramlinie vor bald elf Jahren von der Hauptstrasse verbannt wurde, erlebt die Gemeinde einen grossen Umbruch. Einige Überbauungen wurden bereits realisiert, einige weitere stehen unmittelbar bevor – darunter beim Neumattweg Ost/Dobi, wo der Gestaltungsplan seit gestern aufliegt. Daniel Vizentini 21.08.2021, 05.00 Uhr

Das alte Fabrikareal beim Neumattweg Ost in Suhr – früher Sprecher+Schuh – wird demnächst neu überbaut. Michael Küng (3.6.2020)

Kaum eine Ortschaft der Region hat in den letzten zehn Jahren so viele Veränderungen erlebt wie Suhr. Als in der Nacht vom 20. November 2010 zum letzten Mal ein Tram von der damaligen Haltestelle «Ausweiche» beim Bahnhof in Richtung Aarau abfuhr, begann für Suhr eine neue Ära.