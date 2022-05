Versuchskaninchen Galeggenweg: Suhr lässt Bevölkerung mitplanen

Suhr Versuchskaninchen Galeggenweg: Gemeinde lässt Bevölkerung mitplanen Erstmals hat die Gemeinde Suhr die Bevölkerung in der Planungsphase mitreden lassen – um Einwendungen vorzubeugen. Eine Herausforderung. Doch jetzt kommt das Projekt an die Gemeindeversammlung. Katja Schlegel 26.05.2022, 15.58 Uhr

Der Galeggenweg in Suhr muss dringend saniert werden. zvg

Strassensanierungen finden sich praktisch auf jeder Traktandenliste. Der Ausführungskredit von 621'000 Franken für die Sanierung Galeggenweg ist trotzdem speziell: Die Gemeinde Suhr hat erstmals die Bevölkerung in der Planungsphase mitreden lassen. «Wir wollen das lokale Wissen der Anwohner abholen», so Gemeinderat Thomas Baumann am Infoforum vom Dienstagabend. «Und das schon in der Planungsphase, damit der Widerstand nicht erst zum Einwendungszeitpunkt erwächst.» Ein erster Prozess mit Lerneffekt, wie Baumann durchblicken liess. «Es war ein Ausprobieren mit gewissen Unstimmigkeiten. Jetzt wissen wir seitens Gemeinderat, was wir künftig anders und besser machen müssen.»