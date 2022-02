Suhr Unfallflucht nach Kollision mit Inselschutzpfosten – Polizei sucht Zeugen Ein Personenwagen kollidierte in Suhr mit zwei Inselschutzpfosten. Nach der Kollision entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. 12.02.2022, 09.13 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, um ca. 4:30 Uhr, fuhr ein grauer Personenwagen auf der Bernstrasse West in Suhr von allgemein Richtung Buchs kommend in Richtung Oberentfelden. Nach dem Kreisverkehrsplatz kollidierte das Fahrzeug, mutmasslich der Marke Mercedes-Benz, mit zwei Inselschutzpfosten, die sich in unmittelbarer Nähe des Fussgängerstreifens befinden.