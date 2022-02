Brand in Suhr – hat jemand Altpapier angezündet?

In zwei Garagenboxen in Suhr hat am Sonntag Altpapier gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch. Möglicherweise war ein Brandstifter am Werk. Es ist nicht der erste solche Vorfall in der Region in letzter Zeit.

Aktualisiert 14.02.2022, 10.02 Uhr