Spitex und Altersheim Suhr werden definitiv zusammengelegt

Suhr Spitex und Altersheim werden definitiv zusammengelegt – ab Januar geht es los Am Infoforum wurden die Details zur Fusion von Spitex und dem Alterspflegeheim Steinfeld erläutert. Nicht geklärt bleibt aber die Frage nach einem Neubau. Letztes Jahr hiess es noch, man müsse rasch handeln. Daniel Vizentini 03.11.2022, 05.00 Uhr

Das Alterspflegeheim Steinfeld in Suhr wird ab Januar mit der Spitex zusammengeführt. Daniel Vizentini

Der grosse Wandel der Spitex-Landschaft der Region erhält ein neues Kapitel: In Suhr wird die Spitex definitiv mit dem Alterspflegeheim Steinfeld zusammengelegt. Ab 1. Januar geht es los. Gemeinderat, Spitex-Verein und der Stiftungsrat vom Steinfeld haben in den letzten Monaten zugestimmt.

Die Spitex wird künftig als neuer, zusätzlicher Betriebsbereich der Stiftung Steinfeld geführt. Der heutige Spitex-Verein wird in einen Gönnerverein umgewandelt, Mitglieder werden weiterhin von Rabatten profitieren.

Noch in Arbeit ist die Überführung der Arbeitsverträge der Spitex an die Stiftung Steinfeld. Mit 152 Mitarbeitenden in Pflege, Hauswirtschaft, Hotellerie und Verwaltung, davon 14 Lernenden, wird sie künftig eine der grössten Arbeitgebenden in Suhr sein. Alle Angestellten erhalten einen neuen Vertrag mit Besitzstandsgarantie für die nächsten drei Jahre.

Mit der Zusammenführung werde man auch als Arbeitgeberin attraktiver, freute sich Spitex-Vorstandspräsident Guido Federspiel, als er die Fusion von Spitex und Alterspflegeheim am Suhrer Informationsforum vorstellte. Zum Beispiel werde eine Pensumsaufteilung zwischen den beiden Bereichen möglich. Eine Person könnte etwa 70 Prozent im Alterspflegeheim und 30 Prozent in der Spitex arbeiten. Auch bei der Ausbildung der Pflegepersonen ergeben sich Vorteile: Lernende können sowohl in den stationären als auch den ambulanten Teil der Pflegearbeit Einblick erhalten.

Neu eine Anlaufstelle, aber nicht alles an einem Ort

In Suhr entsteht so eine Anlaufstelle für Pflege, egal ob ambulant oder stationär. Alles wird aus einer Hand angeboten über kurze Wege und überschaubare Strukturen. Spezialisierte Dienstleistungen der Spitex werden mit den bisherigen Leistungen des Alterspflegeheims verzahnt. Und es soll nicht zuletzt einen finanziellen Effizienzgewinn geben, wenn die Administration oder die Personalabteilung beider bisher getrennter Betriebe nun zusammen geführt werden.

«Diese Welt haben wir schon länger gelebt. Es ist nicht so, dass wir isoliert funktionieren als Organisation», sagte Guido Federspiel am Infoforum. Die bereits bestehende Zusammenarbeit werde nun einfach vertieft. Dies sei die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung für Suhr. Denn, wie überall, seien die bisherigen Spitex-Organisationen zu klein, um langfristig den Wandel an Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforderungen der Behörden zu genügen sowie den damit einhergehenden Kosten standzuhalten.

Das Suhrer Steinfeld wurde 1961 erbaut. Daniel Vizentini

Bereits gemachte Erfahrungen aus dem Wynental seien positiv

Bei der Zusammenlegung von Spitex und Alterspflegeheim könne Suhr nicht zuletzt von den Erfahrungen derjenigen profitieren, die diesen Weg schon eingeschlagen haben. Die Spitex Reinach-Leimbach etwa wurde in die Stiftung Alterszentrum Sonnenberg integriert, die Spitex Mittleres Wynental mit dem Alterszentrum Mittleres Wynental zusammengeschlossen. «Wir konnten einiges bei ihnen abschauen und haben sehr viele Hinweise erhalten, dass es wirklich eine tolle Sache ist», sagte Hans Peter Frischknecht, Präsident der Stiftung Steinfeld.

«Es ist schon so, in den letzten zehn Jahren hat sich die Welt etwa drei Mal gedreht im Bereich Altersheim und Spitex.»

Auch die Spitex Gränichen verfolgte bisher die Idee eines Zusammenschlusses mit dem lokalen Alterspflegeheim. Einen anderen Weg schlagen die Spitex-Organisationen Aarau, Aare-Nord und Buchs ein, die eine Fusion untereinander anstreben.

Neubau vom Steinfeld jetzt nur noch «mittelfristig»

Mittelfristig soll auch ein Neubau das heutige Alterspflegeheim Steinfeld ersetzen und dort auch die Spitex beherbergen. Angekündigt wurde dieses Vorhaben im Infoforum vor einem Jahr, als es hiess, der Handlungsbedarf im inzwischen 61-jährigen Gebäude sei gross. Doch mit der Umsetzung des Bauprojekts harzte es bisher, was Hans Peter Frischknecht am jetzigen Infoforum mit der Bemerkung «bitte beachten: mittelfristig» einräumte.

Bis der Neubau steht und die Fusion von Spitex und Alterspflegeheim auch räumlich stattfinden kann, bleibt die Spitex wie bisher am Mühlemattweg stationiert, gut 400 Meter vom Steinfeld entfernt.

Das Alterspflegeheim Steinfeld in Suhr, hier der Haupttrakt von 1961, aufgestockt 1991. Daniel Vizentini