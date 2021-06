Suhr Sind die Tage vom Gratisparkieren gezählt? Region will Parkplätze bewirtschaften Parkgebühren, Tiefgaragenpflicht, verlängerte Buslinien, neue Tramhaltestellen, längere Einfahrtspur zwischen Pfister-Kreisel und Bärenkreuzung: Was der neue Kommunale Gesamtplan Verkehr von Suhr alles offenbart. Daniel Vizentini 09.06.2021, 05.00 Uhr

Tagsüber bis zu zwei Stunden gratis parkieren hinter dem Gemeindehaus Suhr liegt heute noch drin. Daniel Vizentini

Im Vordergrund steht das Parkieren im neuen Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) von Suhr eigentlich nicht. Doch es bleibt stets ein heikles Thema, bei dem sich die öffentliche Hand schnell unbeliebt machen kann. Als der KGV vor drei Jahren erstmals zum Thema wurde, war befürchtet worden, dass etwa die Parkplätze bei Möbel Pfister gebührenpflichtig werden könnten. Der Gemeinderat dementierte später, das Thema Parkplatzbewirtschaftung bleibt aber eine Option, die früher oder später Wirklichkeit werden dürfte, und zwar als eine Massnahme für die ganze Region.

Das Regionalentwicklungskonzept vom Planungsverband Aarau Regio zum Beispiel sieht laut KGV die Erarbeitung eines «regionalen Parkierungskonzepts mit koordinierter Parkplatzbewirtschaftung» vor. Das regionale Gesamtverkehrskonzept Aarau (rGVKA), das derzeit erarbeitet wird, nennt die Bewirtschaftung von privaten und öffentlichen Parkplätzen eine «besonders vielversprechende» Massnahme, um den Langsamverkehr zu fördern. Ähnliches sehen die flankierenden Massnahmen vom kantonalen Projekt Veras vor, die Ost- und Südumfahrung von Suhr: «Parkplatz-Management von privaten und öffentlichen Parkplätzen» steht dort.

Was steht im KGV konkret dazu?

Fast 1800 öffentlich zugängliche Parkplätze gibt es heute in Suhr. Diese Anzahl sei laut Gemeinde «ausreichend und an den richtigen Stellen», mit anwachsender Bevölkerung – bis 2040 werden in Suhr statt heute fast 11'000 knapp 14'000 Einwohner erwartet – würden aber «voraussichtlich zusätzliche Parkplätze benötigt». Diese sollen unterirdisch entstehen: Die Gemeinde will eine Tiefgaragenpflicht prüfen. «Es soll festgestellt werden, welche oberirdischen Parkplätze im Ortszentrum im Gegenzug aufgehoben werden können.»

Überbauungen mit guter Erschliessung zum öffentlichen Verkehr (ÖV) könnten via neuer Bau- und Nutzungsordnung in der Anzahl Parkplätzen eingeschränkt werden. So wie kürzlich geschehen beim Henz-Areal, wo nur 166 Tiefgaragenplätze für 202 Wohnungen vorgesehen sind.

An Stellen, wo oft wild parkiert wird und nachweislich ein Parkplatzmangel besteht, schliesst die Gemeinde aber nicht aus, neue Abstellplätze auf der Strasse zu markieren, auch im Rahmen einer umfassenderen Strassenraumgestaltung.

In Suhr gibt es laut KGV fast 1800 öffentlich zugängliche Parkplätze. Planar AG / zvg

Die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze ist in Suhr nicht einheitlich geregelt: An gewissen Stellen, wie etwa beim Bahnhof oder unter dem Schulhaus Vinci, sind sie gebührenpflichtig, an anderen wie hinter dem Gemeindehaus nicht. Die Gemeinde will laut KGV ihr Parkplatzmanagement «auf die heutigen Ansprüche» anpassen. «Eine Aktualisierung ist bei der Gemeinde bereits geplant.» Konkret genannt werden «die Markierung und Bewirtschaftung von Parkplätzen auf dem öffentlichen Grund» und «eine Abstimmung des Parkierungsreglements mit den angrenzenden Gemeinden».

Seit dem Jahr 2000 gibt es in Suhr ein Parkierungsreglement, dass Gebühren vorsieht für das dauerhafte Abstellen von Fahrzeugen. Seit 2015 müssen Angestellte der Gemeinde, der TBS und der Schule Parkgebühren zahlen.

Die Parkplätze für das Personal von Gemeinde, TBS und der Schule sind in Suhr kostenpflichtig. Daniel Vizentini

Suhr könnte eine dritte Buslinie erhalten

Hauptauslöser für den neuen KGV war, dass der Fuss- und Veloverkehr in Suhr durch die zwei Kantonsstrassen, die das Dorf durchschneiden, erschwert ist. Die kürzliche Sanierung der Tramstrasse nahe Dorfkern habe die Situation «nicht merklich verbessert». In Suhr ereignen sich zudem überdurchschnittlich viele Verkehrsunfälle: 2018 waren es 2,69 pro 1000 Einwohner, kantonsweit lag die Quote bei 1,94.

Laut Kanton wird der Autoverkehr im ganzen Aargau bis 2040 um 20 Prozent steigen, im Raum Suhr sogar um 46 Prozent. Der Motorisierungsgrad in Suhr ist verglichen mit anderen Gemeinden aber eher tief und nimmt seit Jahren ab, Schuld ist der Durchgangsverkehr. Die Mobilitätsbedürfnisse sollen laut KGV «mit flächeneffizienten Verkehrsmitteln» wie ÖV oder Velos aufgefangen werden.

Für Suhr bedeutet dies unter anderem ein besseres ÖV-Angebot im südlichen Gemeindegebiet, in Richtung Wynenfeld, Helgenfeld, Matte oder der Badi. Zur Diskussion standen schon vor Jahren neue WSB-Haltestellen beim Freibad – diese wird im KGV mit Priorität hoch eingestuft – oder nahe dem Schützenweg, wobei jede neue Haltestelle der Gemeinde rund zwei Millionen Franken kosten würde. Neu im konkreten Massnahmenkatalog des KGV steht eine Anpassung der Streckenführung der Busse 4 und 6, etwa um die geplante Grossüberbauung bei der Neumatte zu berücksichtigen. Dazu wird die Verlängerung der Buslinie 1 von Buchs über das Wynenfeld und die Wynematte bis zur Südseite des Bahnhofs Suhr genannt. Wegen Schichtbetrieb und schlechter ÖV-Anbindung fahren etwa nur sieben Prozent der Angestellten des Migros-Verteilzentrums mit dem Bus zur Arbeit. Prüfen will die Gemeinde auch eine höhere Frequenz der Busfahrten.

Vieles im KGV steht im Zusammenhang mit dem Projekt Veras, aber auch mit der Sanierung des Tramstrassenabschnitts nahe Buchs und Aarau. Dort soll eine neue Busspur gebaut werden mit mehreren Lichtsignalanlagen, um den Bussen Vortritt zu gewähren. Zudem soll die Strasse für Fussgänger und Velofahrende weniger als eine Trennung wahrgenommen und «der Strassenraum durch Baumreihen attraktiver gestaltet» werden. Beim Schweizerhof ist ein Mehrzweckstreifen mit Fussgängerquerungen geplant.

So könnte die Tramstrasse in Richtung Suhrer Dorfkern künftig aussehen. Das noch unbebaute Feld links liegt auf Buchser Boden. Kanton Aargau / zvg

Fahrbahn zwischen Pfister und Tramstrasse könnte verlängert werden

Um Rückstaus beim Pfister-Kreisel zu verringern, soll auf der Bernstrasse Ost die Einspurfahrbahn für den Verkehr in Richtung Tramstrasse verlängert werden, damit auch dann nach rechts abgebogen werden kann, wenn der Verkehr in Richtung Oberentfelden oder Gränichen steht.

Die Bernstrasse Ost zwischen Einmündung Tramstrasse (links) und Pfister-Kreisel. Die Fahrbahn links könnte verlängert werden. Daniel Vizentini (7.10.2019)

Vieles ist noch nicht in Stein gemeisselt: Die Suhrer Haushalte haben in den letzten Tagen eine Broschüre zum neuen KGV erhalten, auf der sie animiert werden, bis zum 13. August an der digitalen Mitwirkung teilzunehmen: https://kgv-suhr.ch/