Hair Cup in Suhr: Coiffeur-Nachwuchs zeigt, was in ihm steckt

Suhr Ohne Grenzen – und ohne Schneiden: Coiffeur-Nachwuchs zeigt, was in ihm steckt Über 100 Lernende aus dem ganzen Kanton haben am Sonntag am Hair Cup in der Bärenmatte Suhr teilgenommen. Ein Rundgang durch die Halle zeigt: Es gibt nichts, was mit Haaren nicht möglich wäre. Katja Schlegel 22.01.2023, 17.05 Uhr

Diese Lernende hat aus ihrem Modell eine Geisha gemacht. Katja Schlegel

Minuten vor Schluss trübt sich die Sicht. Es wird gesprayt, was das Zeug hält. Und beidseits der Absperrbänder werden die Hände zittrig: Da die Hände der Mitfiebernden. Und dort die Hände derer, die seit Monaten auf diese 45 Minuten hingearbeitet haben: die Lernenden der Aargauer Coiffeurgeschäfte.

Katja Schlegel

In zwei Kategorien sind am Sonntag in der Bärenmatte 103 Teilnehmende aus allen drei Ausbildungsjahren am 49. Aargauer Hair Cup angetreten, organisiert von Coiffure Suisse Sektion Aargau. In drei Gruppen unterteilt, machten sie aus ihren Modells Ballköniginnen, durchgestylt bis zu den Füssen. Die Idee hinter dem Wettbewerb: Die Lernenden sollen Erfahrungen darin sammeln, unter Druck zu arbeiten, sollen ihre ganze Kreativität einbringen können und so einem breiten Publikum zeigen, was in ihnen steckt.« Gleichzeitig möchten wir mit diesem Anlass auch junge Lehrstellensuchende für unseren Beruf begeistern», sagt Chiara Grasso vom OK.

Verblüffende Veränderung in 45 Minuten

Auch wenn Ballfrisuren im Alltag einer Coiffeuse oder eines Coiffeurs eine grosse Rolle spielen, so ist die Königsdisziplin am Hair Cup seit je her die Kategorie Freestyle: Arbeiten ohne Leitplanken, ohne Grenzen – aber auch ohne Schere. Geschnitten werden darf nicht, ansonsten ist alles erlaubt, was in 45 Minuten möglich ist. Und es ist wahrhaft verblüffend, was in Dreiviertelstunden alles passieren kann.

Vorbereitet werden dürfen hingegen Make-up, Kleidung und Schmuck. In den ersten Minuten lohnt sich deshalb der Blick unter die Frisiermäntelchen. Da bauschen sich Lagen von Tüll, da fällt ein zarter Kimono, da lugen zottelige Fellstulpen hervor.

Auf manchen Tischen liegen Efeuranken, Stoff-Schmetterlinge oder Jasskarten, einigen Modells ist eine Idee des Endprodukts bereits ins Gesicht gezeichnet: ein Kürbis, Herzchenlippen, tiefschwarze Augenringe, der Ideenreichtum ist wirklich grenzenlos. «Je kreativer, desto besser», bestätigt Grasso, und selbst sie, die schon so viele Cups als Aktive oder als Zuschauerin erlebt hat, ist jedes Mal aufs Neue gespannt.

Ausnahmsweise ohne Gewinnerin oder Gewinner

Dann ist die Zeit um, aus und vorbei, die Juroren machen sich an die Arbeit, beschauen, was die jungen Frauen und Männer ihren Modells auf die Köpfe getürmt, toupiert, geflochten und gewickelt haben. Und ja, ein Werk ist eindrücklicher als das andere – und alle sind sie ganz unterschiedlich: vom wandelnden Kürbis bis zum Skorpion, von der Waldelfe bis zum Totengeist.

Eine der aufwendigsten Kreationen und nichts für schwache Gemüter. Katja Schlegel

Eine Rangliste gibt es dieses Jahr ausnahmsweise nicht, die Lernenenden erhalten aber alle ein Diplom mit Prädikat. Und sie dürfen sich mit ihren Modells professionell fotografieren lassen. Eine schöne Erinnerung.

Nach 45 Minuten begutachten die Juroren die Werke. Katja Schlegel