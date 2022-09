Suhr Noch ein altes Haus weniger: An der Tramstrasse wird für neue Wohnungen abgerissen Es ist das sechste Wohnbauprojekt, das aktuell an Suhrs Hauptverkehrsachse ansteht. Der Abriss des schönen, altehrwürdigen Hauses mit vielen Reben und weiteren Bäumen dürfte wegen vereinzelten Asbestvorkommen aber etwas kompliziert werden. Daniel Vizentini 03.09.2022, 05.00 Uhr

Das alte Haus wird abgerissen. Es wird durch ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen ersetzt. Daniel Vizentini

In Suhr wird viel abgerissen und neu gebaut, derzeit vor allem an der Tramstrasse. Das Haus, das neu ebenfalls demnächst einer modernen Wohnüberbauung weichen soll, ist diesmal aber ein noch ziemlich schönes: An der Tramstrasse 43, Ecke Winkelweg, steht ein altes Bauernhaus, weiss mit Holzbalken und hohem Schrägdach, mit einem grossen, heute etwas verwilderten Garten, wo zu dieser Jahreszeit Äpfel, sehr viele Trauben oder sogar auch Hopfen gedeihen. Im Geschäftslokal gegen die Hauptstrasse hin stand früher der Laden Computer Furter (heute an der Tramstrasse 57).