Suhr Neugestaltung des Bahnhofplatzes: Das Volk entscheidet im November Tempo 20 und mehr Grün statt karge Asphaltlandschaft bei Tempo 50: Der Platz beim Bahnhof Suhr soll ansprechender gestaltet werden – für eine halbe Million Franken. Bezahlt werden soll alles aber durch die Mehrwertabgabe der benachbarten Grossüberbauung im Henz-Areal.

Exklusiv für Abonnenten

So soll der neu gestaltete Bahnhofplatz von Suhr in Zukunft aussehen. zvg

Mit dem Entfernen der Tramschienen aus der Hauptstrasse und der späteren Umgestaltung des Bahnhofs samt neuer Wohn- und Geschäftsbauten wurde vor Jahren die grosse Verwandlung von Suhr vom Industrie- zum Wohnstandort in Gang gesetzt. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen: Auf der Südseite des Bahnhofs stehen noch die alten Industriehallen, man wartet weiter auf Pläne für eine Neugestaltung. Und die Nordseite ist trotz einiger Neubauten noch ziemlich karg, die grosse Asphaltfläche eher verschwenderisch und lieblos, im Sommer wird es heiss, absitzen kann man nirgends.

«Es ist nicht sehr angenehm, sich dort aufzuhalten», sagte Gemeinderat Thomas Baumann dazu am Infoforum diese Woche. Dies ausgerechnet beim Bahnhof, der Visitenkarte von Suhr. Die Gemeinde will die Situation deshalb verbessern und aus dem Bahnhofplatz neu eine Begegnungszone machen. Statt heute Tempo 50 würde künftig Tempo 20 gelten, womit die Sicherheit der vielen Passanten erhöht wäre.

Unten ist der Bahnhof mit der Bushaltestelle, in der Mitte das Gebäude Suhrportal mit der Kantonalbank, unter anderem. zvg

Dazu würde die Fläche umgestaltet zu einem attraktiven, für die grosse Gemeinde würdigen Zentrumsplatz. Etwa 1000 Quadratmeter Asphalt kämen weg, es würden Bäume und Sträucher gepflanzt, Sitzbänke hingestellt. Selbst ein Brunnen beim Migrolino ist vorgesehen. Die Parkplätze vor den Geschäften bleiben, werden nur teilweise verschoben. Zusätzliche Veloabstellplätze sollen den heute meist überfüllten Veloständer entlang der Bushaltestelle entlasten.

Die Veloständer sind meistens voll besetzt. Neue sollen hinzukommen. Daniel Vizentini

(16. April 2021)

Angekündigt wurde das Vorhaben bereits vor zwei Jahren. Seitdem hat die Gemeinde daran gearbeitet und gemeinsam mit dem Basler Büro für urbane Interventionen Bryum – das in der Region die Klinik Barmelweid neu gestaltet hat – ein Projekt erstellt. An der Gemeindeversammlung Ende November soll das Volk darüber entscheiden.

Kosten soll die Neugestaltung des Bahnhofplatzes 500'000 Franken, wovon mindestens die Hälfte vom Geld aus der Mehrwertabgabe der Grossüberbauung auf dem benachbarten Henz-Areal finanziert würde. Wie Thomas Baumann erklärte, will die Gemeinde sogar alles über die Mehrwertabgabe decken. Man kläre derzeit rechtlich ab, ob dies möglich ist. Die Landeigentümer wollen bisher nichts an der Neugestaltung zahlen. «Wir sind immer noch in Verhandlungen», so Baumann.

Das Echo am Infoforum war durchgehend positiv. Bei einem Ja an der Gemeindeversammlung wird die Baubewilligung für März erwartet, frühester Baustart wäre im Mai 2023.

Der Platz vor dem Bahnhof Suhr soll ansprechender und grüner werden. Severin Bigler

(22. Juni 2022)

Begegnungszone auch am Schützenweg in Suhr Süd

Eine weitere Begegnungszone ist schon seit längerem am Schützenweg in Suhr Süd geplant. Da die Strasse samt Wasser- und Stromleitungen sowieso saniert werden muss, nutzt die Gemeinde die Möglichkeit, diese gleich neu und für die vielen Kinder im Quartier sicherer zu gestalten.

Ein Mitwirkungsanlass mit der Nachbarschaft fand Ende Juni statt. Im Mai war auch der neue Platz zwischen Kindergarten, Töpferhaus und Nachbarschaftshaus der Quartierentwicklung eingeweiht worden. Die Begegnungszone wäre ein weiterer Schritt für die Aufwertung vom Quartier Frohdörfli. Es geht zudem auch darum, den Schleichverkehr auf der Strasse zu unterbinden.

Der neue Quartierplatz am Schützenweg, zwischen Töpferhaus und Kindergarten. Katja Schlegel

(21. Mai 2022)

350'000 Franken soll die Sanierung und Neugestaltung des Schützenwegs kosten, wovon 96'500 Franken ebenfalls durch das Geld der Mehrwertabgabe finanziert würden. Vor die Gemeindeversammlung muss das Projekt nicht: Es liegt in der Kompetenz des Gemeinderats und ist Teil des bereits vom Volk gesprochenen Kredits für diverse Strassensanierungen in Suhr.

Der Schützenweg, noch vor Eröffnung des Töpferhauses mit dem umgestalteten Platz. Daniel Vizentini

(9. September 2020)