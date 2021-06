Suhr Neue Coop-Tankstelle mit Laden an der Tramstrasse geplant Suhr wird zunehmend urban: An der Tramstrasse soll bald ein vierstöckiges Gebäude mit 14 Einzimmerwohnungen entstehen. Im Erdgeschoss plant Coop eine Tankstelle und einen Pronto-Lebensmittelladen. Das Baugesuch liegt aktuell auf. Daniel Vizentini 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Tage der alten Häuser an der Tramstrasse 73 und 75 in Suhr sind gezählt. Sie werden abgerissen und durch ein Wohn- und Gewerbehaus mit Tankstelle ersetzt. Daniel Vizentini

Der Suhrer Tramstrasse werden in den nächsten Jahren einige Änderungen widerfahren: Der Kanton plant eine grosse Sanierung auf dem Strassenabschnitt zwischen dem neuen Spielplatz bei der Schule und dem Lindenfeld, die Gemeindeversammlung hat diesen Monat 3,5 Millionen Franken für die Erneuerung der dortigen Kanalisation bewilligt.

Nun werden auch die ersten grossen Bauvorhaben an der Strasse bekannt: An der Ecke Tramstrasse/Sagiweg, neben dem Blumengeschäft Hoch, soll ein vierstöckiges Gebäude entstehen. Im Erdgeschoss plant Coop eine Tankstelle samt kleinem Lebensmittelladen. In den Obergeschossen sind 14 Einzimmerwohnungen und Büros geplant.

Das Dach wird begrünt, im Untergeschoss gibt es eine Tiefgarage. Zur Tramstrasse hin kommt ein rund 7 Meter hoher Mast mit Preisanzeiger und drei 11 Meter hohe Fahnenmaste zu stehen. Auf dem Boden gibt es eine Blumenwiese mit Sträuchern.

Die Baupläne liegen aktuell bei der Gemeinde auf. Hediger & Partner AG/ zvg

Aktuell liegt das Gesuch auf für die erste Bauetappe «Alpha», die das Haus A an der Hauptstrasse mit Tankstelle, Coop Pronto, den Kleinwohnungen und Büros beinhaltet. Die Kosten dafür werden auf 4,457 Millionen Franken geschätzt. In der zweiten Etappe «Beta» werden im von der Hauptstrasse abgewandten Bereich der Landparzelle die beiden weiteren Häuser B und C gebaut. Dort sollen Eigentumswohnungen entstehen.

Die ganze Überbauung läuft unter dem Namen «Avendopark». Grundeigentümer ist die Menziker Firma Perpetum Drive AG von Investor Heinz Faes-Binder, der schon Coop-Tankstellen beim «Horner» in Hendschiken oder bei der Autobahnausfahrt Rothrist verwirklicht hat. Projektverfasser ist das Architekturbüro Hediger & Partner aus Schönenwerd. Auch das beauftragte Bauingenieurbüro Eichenberger aus Muhen hat Erfahrung mit Coop-Tankstellen, etwa beim Zürcher Letzipark.

Zufahrt nicht über die Tramstrasse, sondern über den Sägiweg

Die Ein- und Ausfahrt zur Tankstelle ist über den kurzen Sägiweg – eine Sackgasse – geplant. Damit werden allfällige Rückstaus auf der Tramstrasse vermieden. Laut dem Verkehrsgutachten, das dem Baugesuch beiliegt, sind durchschnittlich 46 Ein- und Ausfahrten pro Stunde zu erwarten. Es werden vier Tanksäulen und mehrere Parkflächen für die Shop-Kunden zur Verfügung stehen.

Für das grosse Bauvorhaben müssen fünf Gebäude abgerissen werden. Das alte Bauernhaus und die Bauten an der Tramstrasse 73, 75 und 75a werden weichen müssen. Betroffen sind in dem kleinen Gewerbepark Geschäfte wie das Pizzacar-Catering, der Sushi Kurier Aarau oder der Schönheitssalon Cut Off.

Die Bauprofile sind bereits ausgesteckt. Daniel Vizentini