Neue Coop-Tankstelle ist durch mehrere Einwendungen blockiert.

Suhr Mit der Coop-Tankstelle wird vorläufig nichts - sie ist durch Einwendungen blockiert An der Suhrer Tramstrasse, gegenüber vom Buchser Steinfeld, sollte ein Neubau mit vier Etagen, 14 Einzimmerwohnungen und eine Tankstelle samt Coop-Pronto-Laden errichtet werden. Aber so schnell wird es wohl nicht gehen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die alten Häuser an der Tramstrasse 73 und 75 werden abgebrochen. Geplant ist laut Baugesuch ein Neubau Wohn- und Gewerbehaus mit Tankstelle und Tiefgarage. Daniel Vizentini (17.6.2021)

Der Bereich der Tramstrasse beim Steinfeld, an der Grenze zwischen Buchs und Suhr, wird künftig kein Stein auf dem anderen bleiben. Erstens wird die Strasse selbst verändert: Der Kanton will die Tramstrasse von der Schule Suhr bis zum Gais-Kreisel Aarau sanieren und neu gestalten. Zweitens sieht der Gemeindeverband Aarau Regio aktuell ein Eignungsgebiet für eine mögliche Überbauung mit Hochhäusern auf dem Steinfeld, heute eine grünen Wiese auf Buchser Gemeindegebiet, vor; wobei von Anwohnern bereits Widerstand signalisiert wurde.

Drittens sind bei älteren Liegenschaften auf der Suhrer Seite der Strasse bereits Neuüberbauungen angekündigt: Die Gärtnerei Hoch etwa wird per Ende Jahr schliessen. Das Betreiberehepaar Ruedi und Rosmarie Zogg geht in Rente. In einem Inserat im Dorfmagazin Suhr Plus haben sie bekannt, dass das Gelände von den Käufern der Liegenschaft «in absehbarer Zeit» überbaut wird.

Inserat von «Blumen Hoch» in der Ausgabe vom September 2021. Dorfmagazin Suhr Plus

Und viertens liegt seit 16. Juni ein Baugesuch auf für den Abriss des alten Bauernhauses an der Tramstrasse 73 und 75 samt Neuüberbauung namens «Avendopark». Entstehen soll in einer ersten Bauetappe ein vierstöckiges Gebäude mit einer Coop-Tankstelle samt Pronto-Laden im Erdgeschoss und 14 Einzimmerwohnungen sowie Büros in den oberen Etagen. Auch eine Tiefgarage ist geplant, zudem ein sieben Meter hoher Preisanzeiger an der Strasse für die Tankstelle sowie drei elf Meter hohe Coop-Fahnenmaste.

In weiteren Bauetappen sollen auf der zur Tramstrasse abgewandten Landfläche zwei weitere Häuser mit Eigentumswohnungen errichtet werden. Grundeigentümer ist heute die Menziker Firma Perpetum Drive AG von Investor Heinz Faes-Binder, die bereits Coop-Tankstellen in Hendschiken oder Rothrist erbauen liess.

Die Gärtnerei Blumen Hoch an der Tramstrasse 71 in Suhr wird per Ende 2021 schliessen. Daniel Vizentini

Gleich mehrere Einsprachen blockieren das Projekt

Das Gesuch für die erste Bauetappe wird aber weiterhin von der Gemeinde behandelt, beim bisherigen Altbau sind immer noch die Profile ausgesteckt. Heute dient es als Gewerberaum etwa für den Sushikurier Aarau, den Pizza-Partyservice Pizzacar.ch, den Metallbauer Rey Metall, die Kreativwerkstatt «Tatü tata» oder den Coiffure-Salon «Cut-Off!».

Nachgefragt bei der Gemeinde bestätigt der stellvertretende Bauverwalter Pascal Sidler: Es konnte noch keine Baubewilligung erteilt werden, da sieben einzelne Einwendungen und eine Sammeleinwendung, unterschrieben von zehn Parteien, bei der Gemeinde eingereicht wurden. Entsprechend ist das Bauvorhaben aktuell blockiert.

Die Einwendungen betreffen offenbar vor allem den befürchteten Mehrverkehr und die Eingliederung ins Quartier. In der Gegend rundherum gibt es einzelne Gewerbebauten wie die Maler-Gipser Bircher AG. Geprägt ist das Quartier, vor allem nördlich der geplanten Überbauung, aber von mehreren Einfamilienhäusern, die direkt vom Bauvorhaben tangiert würden.

Das Steinfeld auf Buchser Boden ist die letzte sichtbare Trennung zwischen beiden Nachbargemeinden. Hier mit Blick auf Suhr. Anstelle des alten Bauernhauses (rechts der Bildmitte) soll eine vierstöckige Überbauung samt Coop-Tankstelle entstehen. Daniel Vizentini