Kleiner Neustart f ür den Suhre Park: Greeny+ ersetzt das «Local»

Suhr Nachfolger vom «Local» steht fest: «Greeny+» soll für einen kleinen Neustart im Suhre Park sorgen Über ein Jahr lang stand das frühere «Local» leer. Das neue Geschäft «Greeny+» verspricht ab April nun eine keine Revolution. Nebst vertikalen Gärten für zuhause wird es künftig ein kleines Bistro bieten. Das Gemüse und Obst für die Menüs gedeiht dann gleich vor Ort. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Von der Eröffnung des Suhre Parks bis im Juni 2020 war das «Local» eingemietet. Chris Iseli (AZ-Archiv)

Dass die Neuüberbauung Suhre Park 2017 aufging, samt Migros und Denner als Ankermieter, war ein weiterer Schritt in der Verschiebung des Suhrer Dorfzentrums in Richtung Bahnhof. Damals zog auch das «Local» ein, mit einem Restaurant im Erd- und einem Hotel im Obergeschoss.

Nach einigen Problemen, darunter Anklagen und Niederlagen am Arbeitsgericht, zog das «Local» im Juni 2020 aus. Aus dem Hotel wurden zeitweise kleine Business-Apartments, das grosse Ladenlokal aber, prominent gelegen gleich am Eingang des Suhre Parks samt Aussenterrasse, stand, wie andere Geschäfte im Suhre Park, seitdem leer.

Nun kommt endlich neues Leben ins kleine, so zentral gelegene Suhrer Einkaufszentrum: Ende Januar wurde die Greeny+ Schweiz GmbH in Suhr gegründet, ein Ableger des gleichnamigen deutschen Unternehmens. Angeboten wird ein neues, modernes System für vertikale Gärten: Eine Art Turm, der dank perfekt aufeinander abgestimmten Leitungswasserfilter, Lichtern und Ventilatoren Pflanzen senkrecht gedeihen lässt.

So sieht ein «Greeny Garden» zum Beispiel aus. Zur Verfügung gestellt

Auf einer Grundfläche von 0,60 m2 könne der «Greeny Garden» in einem Jahr so viel Gemüse und Obst produzieren, wie auf 60 m2 Land. «Je nach Auswahl sprechen wir da von bis zu 200 kg Gemüse und Früchte», sagen die Inhaber Tatjana und Pit Strähl. Der Greeny spare dabei auch bis zu 95 Prozent Wasser. «Ich denke, wir können von einer Revolution sprechen.»

Das Gemüse fürs Bistro gedeiht gleich vor Ort

Besonders schön für Suhr könnte der geplante Showroom werden: Die vertikalen Heimgärten und andere angebotenen Produkte werden gleich vor Ort mit 3D-Druckern hergestellt, aus biologisch abbaubarem Filament. «Die Pflanzen lieben es und schmiegen sich mit ihren Wurzeln richtig an den Greeny», sagen sie dazu.

Die Eröffnung des Geschäfts ist für im April geplant. In einem zweiten Schritt will das Paar später im selben Lokal ein kleines Bistro auftun, genauer gesagt einen «Superfood Garden»: «Feine, gesunde und speziell für dieses Konzept kreierte Rezepte» werden dort angeboten, die Zutaten dafür sollen mehrheitlich gleich vor Ort in den vertikalen Gärten gedeihen und geerntet werden. «Der Greeny und seine Produkte soll in seiner vollen Geschmackspower erlebbar sein.»

Angereichert mit den wichtigen Mineralien produziere der Greeny Gemüse und Früchte «in einer Nährstoff- und Vitamindichte sowie einer Geschmacksexplosion, die wir nur noch von unseren Grosseltern kennen», sagt das Paar. «Nur wenige von uns haben den Luxus eines eigenen Gartens.» Dank Greeny könnten Menschen ohne Landstück oder Balkon «mit sehr wenig Aufwand» selbst Nahrungsmittel anpflanzen, «auch ohne Grünen Daumen», wie sie sagen.

Das Gerät kann flexibel im Haus oder draussen auf einer Terrasse benützt werden und sei eine ökologische Ergänzung zum täglichen Einkauf. «Die Pflanzen wachsen bis zu sechsmal schneller als in herkömmlichen Gärten und ganz ohne Pestizide.» Tatjana und Pit Strähl heben auch den Lerneffekt für Kinder hervor, die sehen könnten, wie Gemüse und Früchte überhaupt wachsen. Zudem reinige das Gerät die Luft und diene auch als Trinkwasserspender in einer hohen Qualität.

«Der Suhre Park wird Imagemässig profitieren»

Suhr wird Hauptsitz der Schweizer Vertretung von Greeny+. «Zentral im Mittelland gelegen, wird es die Brücke zwischen dem Mutterhaus in Deutschland und den Kunden und Vertrieben in der Schweiz sein», sagen sie. Zudem sei Suhr eine umweltbewusste Gemeinde mit vielen Familien. Mitgespielt bei der Standortwahl hat sicher auch, dass Pit Strähl mit seiner Firma Pit Offices seit 2018 im zweiten Stock im Suhre Park eingemietet ist.

Piero und Tatjana Strähl wollen mit ihrem neuem Lokal «Greeny+» in Suhr zu «einer grünen und gesunden Schweiz» beitragen. Zur Verfügung gestellt

Das Paar, das zwölf Jahre lang in einem Strohdachhaus in Kölliken wohnte, will im Sommer ebenfalls nach Suhr zügeln. «Ziel ist, den Megatrend der Neo-Ökologie aufzugreifen, den gesellschaftlichen Veränderungsprozess in Gang zu bringen und dazu beizutragen, dass die Schweiz grüner und gesünder wird», sagt das Paar. «Und ja, auch der Suhre Park wird Imagemässig profitieren können.»

Dass sich das Paar ganz dem Naturtrend hingibt, hat auch persönliche Gründe: Tatjana Strähl wuchst in einer Familie auf, «wo die Natur die Apotheke war». In ihrer späteren Lehre als Pharmaassistentin lernte sie mehr über Kräuter und Heilpflanzen, wie sie sagt. Pit lernte die Heilkraft der Natur nach einem schweren Unfall kennen. Seitdem leben die beiden mitten im Grünen, fördern Permakultur und ernähren sich gesund.

