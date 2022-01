Suhr: Geeint gegen die «Workboxes»: Einsprache jetzt beim Kanton

Suhr Nachbarschaft ist geeint gegen die «Workboxes»: Einsprache jetzt beim Kanton Kommt der Gewerbepark bei der Emmi doch nicht zu Stande? Trotz Bewilligung der Gemeinde ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, die Beschwerdefrist läuft bis zum 27. Januar. Die Anwohnenden haben bereits entschieden, ihre Einsprache an den Kanton weiterzuziehen. Ihr Anwalt: Grossrat Lukas Pfisterer. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Mehrere Anwohnende wehren sich gegen den geplanten Gewerbepark unmittelbar neben ihren Häusern, darunter Sybille und Sven Frei, Alexandra Chiesa und Heidi Häfeli (von links). Daniel Vizentini

Die Sonne scheint prall auf das Suhrer Helgenfeld, dem grünen Landstreifen zwischen der Emmi und dem benachbarten Wohnquartier. Nebst willkommener Wärme bei dieser Kälte bringt sie auch viel Licht in das Wohnzimmer von Alexandra Chiesa und ihrer Familie. Wenn ihr Partner nach der Arbeit nach Hause komme, geniesse er gerne die Abendsonne im grossen, nicht eingezäunten Garten, wie sie erzählt. Im Sommer findet Nachbarin Heidi Häfeli, die seit mehreren Jahrzehnten im Quartier wohnt, im Pool in ihrem Garten die nötige Entspannung und Ruhe.

Sie und weitere Familien aus dem Quartier befürchten, diese wichtigen Freuden des Alltags zu verlieren, wenn nebenan der neue Gewerbepark errichtet wird. Nah an ihren Häusern sollen zehn Meter hohe Bauten zustehen kommen. Mit der Sonne wäre es am Nachmittag vorbei, die Privatsphäre dahin, Verkehr und Lärm vorprogrammiert.

Nach langem Hin und Her bewilligte die Gemeinde kurz vor Weihnachten das Baugesuch der Gretzenbacher Firma Workboxes, die das Land von der Gemeinde im Baurecht erworben hat. Mit dem geplanten Gewerbepark werde laut Gemeinde Raum geschaffen für Betriebe, die für den Bau der Umfahrung Veras werden Platz machen müssen. Durch die Neuüberbauung auf dem Huggler-Areal dürften weitere Firmen obdachlos werden. In den Workboxes wäre theoretisch nur stilles Gewerbe erlaubt. «Keine Autogaragen», versichert der Bauherr. Die Mieten dürften im gehobeneren Segment liegen.

So soll der Gewerbepark dereinst aussehen. Visualisierung: Workboxes AG

Es soll ein Übergang entstehen zwischen den Einfamilienhäusern und dem Industriekomplex der Emmi. Deshalb ist eine Mischnutzung mit Wohnen und Gewerbe angedacht: Nebst 32 Gewerbeboxen sind im Obergeschoss 20 Wohnateliers geplant. Mit ein Grund dürfte aber sein: Nur dank der gemischten Nutzung darf der Bauherr mehr Fläche bebauen (höhere Ausnützungsziffer). In der Baubewilligung verlangt die Gemeinde daher, dass in den Wohnateliers «Anschlüsse für Kocheinrichtungen» installiert werden, Küchen selbst aber nicht. Laut Bundessrechtsprechung werden so Wohnungen definiert. Ob die Flächen zum Wohnen benützt werden oder nicht, ist freigestellt.

Mehrere Familien wehren sich gemeinsam

Die Anwohnerfamilien haben sich zusammengetan: Ihr Quartier ist ihnen so wichtig, dass sie bereit sind, auch Geld in die Hand zu nehmen und gegen die Baubewilligung Beschwerde beim Kanton einzulegen. Die Frist läuft bis zum 27. Januar. Falls sie auch dort verlieren, könnte es nicht nur sehr enttäuschend, sondern auch ziemlich teuer werden. Engagiert haben sie den Aarauer Anwalt Lukas Pfisterer, Grossrat und Spezialist in der Sache.

In der Baubewilligung, die der AZ vorliegt, geht die Gemeinde auf Kritikpunkte ein. Hauptproblem sind der knappe Grenzabstand und die Gebäudehöhe: Die Neubauten kommen bis auf 5 bis 8 Meter an die bestehenden Häuser heran und werden 10 Meter hoch. Es entstehe eine enge Häuserflucht, die ortsbaulich untypisch sei, argumentiert Anwohneranwalt Pfisterer.

Zwischen Gewerbepark und Wohnhäusern entsteht laut Anwalt Lukas Pfisterer «eine enge Häuserflucht». Daniel Vizentini

Die Anwohner verstehen nicht, warum die Gemeinde vom Bauherrn kein Schattendiagramm verlangt hat. Laut Gemeinde sei dies nur nötig, wenn die Mindestabstände oder Maximalhöhe überschritten werden, was hier ausser an einer Stelle knapp nicht der Fall sei. Zudem seien die Wohnungen im Obergeschoss um 5 Meter zurückversetzt, der Abstand zu den Häusern nebenan betrage dort meistens 11 Meter. Die Hauptwohnseite mit grossen Fenstern sei in Richtung Emmi ausgerichtet, daher könne nicht ständig in die Zimmer der Nachbarn hineingeschaut werden.

Die Wohnungen im Obergeschoss seien zurückversetzt, der Abstand zu den Häusern (im Bild auf der Rückseite des Neubaus) werde eingehalten, sagt die Gemeinde. Visualisierung: Workboxes AG

Das Obergeschoss erhält teilweise eine Holzfassade, der grosse Rest aber eine aus Blech – laut Bauherren anthrazitfarbig, die das Sonnenlicht nicht reflektiere. In der Baubewilligung empfiehlt die Gemeinde mehr Holz für ein besseres Quartierbild und für Hitzeminderung, stellt aber keine Auflagen. Dies stösst einem Anwohnerpaar sauer auf: Als sie vor eineinhalb Jahren ihr Haus vergrösserten, verlangte die Gemeinde eine Holzfassade, weil diese besser ins Ortsbild passe. Der Anbau kostete deshalb 25’000 Franken mehr.

«Die Hauptstrasse wird ständig blockiert sein»

Die Einsprechergruppe macht sich ernsthaft Sorgen um den Verkehr: Für grosse Lastwägen gibt es keine gekennzeichneten Flächen zum Ausladen, nur für Lieferwagen. Die Strasse entlang der Emmi, ursprünglich nur als Feuerwehrzufahrt gebaut, werde zur Zulieferstrasse. Diese werde aber schon heute durch parkierte Lastwägen teilweise versperrt. «Die Hauptstrasse nebenan wird ständig blockiert sein», befürchtet die Gruppe.

Sie erinnern sich, wie schon der Ausbau der Emmi die Quartieridylle beeinträchtigt habe. «Die Emmi, damals AZM, hätte sowieso ins Wynenfeld sollen.» Als die Nachbarschaft vor Jahren anstelle der 30er-Zone eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand forderte, habe die Gemeinde noch gesagt, dies sei nicht zumutbar für die Anwohner. «Zehn Meter hohe Bauten gehen aber plötzlich?», fragen sie sich.

Den Schattenwurf des geplanten Gebäudes auf die Häuser nebenan habe die Gemeinde nicht geprüft, sagen Sybille und Sven Frei, Alexandra Chiesa und Heidi Häfeli (von links). Daniel Vizentini

«Wir fühlen uns nicht ernstgenommen»

Die Familien fühlen sich nicht erst genommen, wie sie sagen, spüren keine Empathie. «Es wird ständig von einer Win-win-Situation gesprochen. Unseren Gewinn sehen wir nicht», sagt die Gruppe. Die Stellungnahme von Anwalt Lukas Pfisterer habe die Gemeinde innert wenigen Tagen abgewinkt – die Gruppe hegt den Verdacht, man habe die Baubewilligung noch vor Ende Jahr in der alten Zusammensetzung des Gemeinderats durchdrücken wollen.

Gefragt danach, was sie sich auf der benachbarten Grünfläche wünschen, sagen sie: am liebsten nichts. Ideal wären aber Schrebergärten, etwa als Ersatz für diejenigen, die in den nächsten Jahren bei der Bushaltestelle Schweizerhof an der Tramstrasse werden weichen müssen. Sie sagen:

«Die Gemeinde will doch überall mehr Grün und mehr Bäume. Hier kann sie das machen.»

Zehn Meter hoch sollen die Workboxes werden, der Abstand zu den Nachbargrundstücken beträgt vier Meter. Daniel Vizentini

