Italienische Trattoria in Suhr öffnet wieder

Suhr Nach überraschender Schliessung der italienischen Trattoria: Jetzt übernehmen neue Wirte Suhr erhält sein Stück original italienische Gastronomie zurück: Nach überraschender kurzfristiger Schliessung der «Manofattura» an der Tramstrasse haben nun neue Wirte das Lokal übernommen. Am Samstag eröffnet das Restaurant Lab 30. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Pierpaolo Napolitano und Mariaantonietta Izzo übernehmen die frühere Trattoria Manofattura del gusto von Marco Bella (ganz rechts). Mathias Förster

Die Meldung überraschte sehr: Kaum nach zwei Jahren Coronapause im letzten Mai wiedereröffnet, beschloss die Trattoria Manofattura del gusto in Suhr schon nach wenigen Wochen wieder zu schliessen. Grund dafür war Personalmangel, wie die Verantwortlichen Marco Bella und Sandra Rey damals sagten.

Gute Fachkräfte in der Gastronomie sind aktuell tatsächlich nur schwer zu finden. «Und ich zahle gute Löhne», erklärt Marco Bella. Bei der «Manofattura» kam erschwerend hinzu, dass das Wirtepaar gerne auf italienischstämmiges Servicepersonal gesetzt hätte. Man wollte ein authentisches italienisches Lokal bieten, wie man es nicht an jeder Ecke sieht – so das Konzept.

Lange hatte die Bevölkerung auf eine Wiedereröffnung des schön eingerichteten, qualitativ guten Restaurants mitten in Suhr gewartet. Nach nur kurzem Aufleben wurde sie wieder enttäuscht. Nun, fünf Monate später, geht das Lokal an der Tramstrasse 8 wieder auf – und dieses Mal wohl mit langfristiger Aussicht. Am Samstag, 1. Oktober, ab 17 Uhr öffnet es unter dem neuen Namen «Lab 30» und dem neuen Wirtepaar Pierpaolo Napolitano (30) und Mariaantonietta Izzo (34).

Die Trattoria Manofattura del gusto heisst nun «Lab 30» und wird von einem neuen Wirtepaar geführt. Mathias Förster

«Wir sind schon nervös», sagt das Paar, das sich gerade um die letzten Vorbereitungen kümmert. Vereinzelt treffen an diesen Tagen noch Lieferungen ein, ansonsten ist das meiste schon weitgehend erledigt. Darunter etwa der Mutterteig für die Pizzas und Pastas, den Pierpaolo stolz präsentiert. Die Leidenschaft sieht man dem gelernten Pizzaiolo mit jahrelanger Erfahrung in Italien und der Schweiz sofort an.

«Ich habe ein gutes Feeling», sagt Marco, der eigens darum besorgt war, sein Restaurant in gute Hände zu übergeben. «Ich verlasse das Lokal nicht, weil es nicht lief. Es war immer voll.» Kennen gelernt hatten sich die neuen Wirte und Marco, als sie sich für eine Stelle bei ihm beworben hatten. Nach mehrmonatiger guter Zusammenarbeit fragte Marco Pierpaolo, ob er nicht das Restaurant übernehmen wolle. «Ich fühle mich wie sein grosser Bruder», sagt Marco.

Vieles in der Einrichtung des Restaurants bleibt gleich, so auch die offene Küche, die das Familiäre des Lokals unterstreicht. Mathias Förster

Ein Stück eines süditalienischen Dorfs in Suhr

Das Problem mit dem fehlenden italienischen Servicepersonal werden Pierpaolo und Mariaantonietta als neue Wirte der Trattoria nicht haben: Sie haben vor, das «Lab 30» als Familie zu betreiben. Ob in der Küche oder im Service, alle Mitarbeitende stammen nämlich aus dem süditalienischen Ort Baia e Latina nahe bei Neapel. Das malerische Dorf mit etwa 2000 Einwohnenden hat einige Restaurants vorzuweisen. Suhr wird künftig also ein Stück originale süditalienische Gastronomie zu bieten haben.

Dies wird sich auch auf der nur leicht veränderten Menükarte widerspiegeln: Zwar hatte schon Marco auf authentische italienische Küche gesetzt und Speisen angeboten, die man nicht in jedem Restaurant findet, das sich als italienisch betitelt. Doch nun kommt ein süditalienischer Touch hinzu.

Carbonara-, Bolognese-Sauce oder Pizza Hawaii fand und findet man auch weiterhin auf der Karte nicht. Dafür etwa Pasta mit Oktopus-Ragout oder Trüffelsauce – oder gar gefüllt mit original Burrata-Mozzarella aus der Region von Baia e Latina. Für gewisse Gerichte lässt das Paar auch die Alifana-Zwiebeln von dort bringen, etwa für die traditionelle Genovese-Fleischsauce. «Viele denken, diese stamme aus Genua. Doch in Wahrheit wurde sie in Neapel von einem Koch kreiert, der aus Genua mit dem Schiff eingereist war», erzählt Pierpaolo.

Das «Lab 30» ist im Vergleich zum bisherigen «Manofattura» leicht klassischer eingerichtet mit schwarzen Tischen und Kerzenhalter statt rot-weisser Tischtücher. Mathias Förster

Er und Mariaantonietta setzen aber auch auf hiesige Qualitätszutaten: Das Gemüse kaufen sie direkt in Suhr am Hof der Familie Fischer ein, das Fleisch stammt aus Kölliken. Für das Paar, das schon früh in Italien Gastronomie gelernt und sich seit rund zehn Jahren in der Schweiz fortgebildet hat, geht mit dem eigenen Restaurant ein Traum in Erfüllung. «Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit», sagen sie.

«Das ist effektiv unser absoluter Traum hier.»

Das Restaurant Lab 30 an der Tramstrasse 8 in Suhr. Mathias Förster

Marco Bella konzentriert sich nun aufs Catering – vorerst

Und wie geht es mit Marco Bella weiter? Aktuell hat er alle Hände voll zu tun mit dem Umzug seiner Cateringfirmen Pizzacar oder Sushi e piú vom alten Bauernhaus eingangs Suhr (wo eine Coop-Tankstelle mit Wohnungen entstehen soll) nach Hunzenschwil. Und er kündigt an, seine alte Trattoria vielleicht doch noch woanders wieder aufleben zu lassen. «Die ‹Manofattura› geht jetzt nur in den Winterschlaf», sagt er.

