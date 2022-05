Manofattura del gusto muss wegen Personalmangel wieder schliessen

Suhr Lokal muss wegen Fachkräftemangel schliessen: «Bevor ich unseren Ruf riskiere, mache ich lieber zu» Das «Manofattura del gusto» in Suhr muss nach drei Wochen Betrieb bis auf Weiteres schliessen. Der Chef konnte einfach kein qualifiziertes Personal finden. Die Lage auf dem Markt sei dramatisch, schildert er. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.05.2022, 18.25 Uhr

Marco Bella, Sandra Rey, Alessandro Visone, Giacomo Greco und Emrula Chegrani (von links) waren Ende April noch guter Dinge. Severin Bigler / CH Media

Es hätte ein grosser Neustart werden sollen. Eine Auferstehung nach zwei Jahren: Das «Manofattura del gusto» an der Tramstrasse hat vor drei Wochen seine Türen wieder geöffnet. Und nun geht das klassisch italienische Restaurant Ende Mai schon wieder zu.

Rückblick: Während Corona hatte das «Manofattura del gusto» ganz geschlossen. Die Betreiber, Marco Bella und Sandra Rey, setzten verstärkt auf ihre mobile Pizzeria «Pizzacar» und auf ihren Lieferdienst «Sushi Kurier Aarau». «Wir arbeiteten sieben Tage die Woche, alle Mitarbeitenden zogen am selben Strick. Zusammen haben wir alles in dieser schwierigen Zeit gestemmt», erzählte Marco Bella erst vor kurzem in der AZ.

Das italienische Lokal Manofattura del Gusto steht jetzt leer. Ein Covid-Opfer? Daniel Vizentini

Die Wiedereröffnung im ehemaligen Spitex-Gebäude in Suhr vor drei Wochen sei denn auch erfolgreich gewesen, erzählt Bella. «Wir hatten fast jeden Abend sehr viele Gäste oder waren ausgebucht. Bis in den Juni hinein durften wir bereits Reservationen entgegennehmen.» Diese muss er nun aber wieder absagen. Denn: «Wir müssen schliessen, weil wir kein Servicepersonal haben. Die Lage auf dem Markt ist dramatisch.» Es geht explizit nur um das Service-Fachpersonal, so Bella weiter:

«Einen Pizzaiolo und einen Koch haben wir. Aber wir können das Essen nicht mehr zu den Gästen bringen.»

Marco Bella berichtet zudem: «Einen Tag vor der Neueröffnung hat eine Servicefachkraft abgesagt, weil sie einen anderen Job gefunden hat. Wir sind trotzdem gestartet. Meine Partnerin und ich haben drei Wochen lang Vollgas gegeben. Auch in der Hoffnung, doch noch jemanden zu finden.»

Er zahle gut, sagt Bella, mehr als der Branchenverband Gastrosuisse empfehle. «Fünf Wochen Ferien, dreizehnter Monatslohn, Trinkgelder. Aber im Moment jagen die Gastronomen einander das Personal ab, indem sie noch 500 Franken drauflegen. Es ist ein Preiskampf um das Personal, ein Wahnsinn. Und ich habe grosse Fragezeichen, wie das in den nächsten Monaten noch weitergeht.»

Personalsuche bis ins Tessin

Die Wochenendarbeit und die Zimmerstunden würden zusätzlich Bewerbende abschrecken. Insgesamt seien sie schon seit drei Monaten mit der Rekrutierung beschäftigt, sagt er. Bis ins Tessin runter hätten sie gesucht. Zwar kommen Bewerbungen rein, sagt der Restaurantbetreiber, aber:

«Die Qualität ist schlecht. Es sind sehr viele Quereinsteiger, zum Beispiel Sanitäre oder Maschinenführer, die vielleicht mal ein, zwei Wochen in der Gastronomie gearbeitet hatten. Wenn überhaupt.»

«Bei manchen vermute ich, sie schreiben einfach Bewerbungen, weil sie vom RAV aus müssen», erklärt er weiter. Er wolle aber nicht einfach jemanden einstellen, der kaum Erfahrung habe und den Gästen keinen adäquaten Service bieten könne, so Bella weiter. «Bevor ich unseren Ruf damit riskiere, mache ich lieber zu.»

Für das Personal gehts im Catering weiter

Er und seine Partnerin würden sich wieder dem Catering-Geschäft zuwenden, das ebenfalls laufe wie verrückt, seit die Coronarestriktionen weggefallen sind, und wo es seine ganze Aufmerksamkeit brauche. Auch der Koch und der Pizzaiolo aus dem «Manofattura» würden nun dort eingesetzt. «Es ist frustrierend», sagt der Unternehmer. «Jetzt würde das Restaurant wieder laufen, jetzt könnten wir vorwärtsmachen und die Coronaverluste auffangen. Und nun müssen wir aufhören, weil uns die Leute fehlen.»

