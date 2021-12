Suhr: Coronawelle erfasst Pflegezentrum Lindenfeld

Suhr «Das hat uns wirklich erschüttert»: Das Lindenfeld verzeichnet 83 Covid-Fälle seit Ende November, 13 Bewohnende sind gestorben Die neue Coronawelle hat das Pflegezentrum Lindenfeld in Suhr mit voller Wucht erfasst: Fast jeder neunte Bewohnende ist in den letzten Tagen daran gestorben. Die meisten Patienten und Mitarbeitenden waren Anfang Jahr geimpft worden. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Das spezialisierte Pflegezentrum Lindenfeld gehört zu den grossen Betroffenen der aktuellen Coronawelle. Daniel Vizentini

Als die ersten Impfungen in der Schweiz verabreicht wurden, stand das Pflegeheim Lindenfeld weit vorne auf der Liste der priorisierten Betriebe. Bewohnende wie Mitarbeitende waren deshalb schon Anfang Februar doppelgeimpft. Spezialisiert auf Menschen mit starken körperlichen oder geistigen Einschränkungen – also auf die Schwächsten und Anfälligsten – konnte das Heim den letzten Winter so heil überbrücken.

Doch so früh wie die erste Immunisierung kam, so verheerend spät kam für das Lindenfeld die Auffrischimpfung. Ursprünglich von Bund und Kanton erst auf Mitte November angedacht und dann ab dem 15. Dezember angesetzt, konnten diese immerhin vom Lindenfeld auf dem 2. Dezember und dann wegen der ersten Fälle, die im Heim ausgebrochen waren, mit Dringlichkeit auf den 26. November vorverlegt werden.

Dadurch erhielten die Bewohnenden die dritte Dosis aber doch fast zehn Monate nach der zweiten. Für einige war dies nun klar zu spät: Am 22. November wurden die ersten Covid-Fälle im Lindenfeld bekannt und ganze Abteilungen isoliert. Insgesamt steckten sich in den zwei Wochen danach satte 83 Personen an.

Von den 121 Bewohnenden infizierten sich 50 mit dem Coronavirus, 41 von ihnen waren doppeltgeimpft. Von den 230 Mitarbeitenden steckten sich 33 an – und auch dort waren viele Impfdurchbrüche zu verzeichnen, vor allem bei jungen Personen, wie Kommunikationsleiterin Simone Mayer-Jacober auf Anfrage mitteilt.

Besonders hart traf es aber die älteren und gefährdeten: 13 Bewohnende sind in den vergangenen zwei Wochen im Lindenfeld am Coronavirus gestorben. «Wir sind extrem betroffen, das hat uns wirklich erschüttert. Es waren teilweise langjährige Beziehungen und Lebensgeschichten, die uns mit den nun Verstorbenen verbunden haben», sagt sie. 13 von insgesamt 121 Bewohnenden – das ist fast jede neunte Person. Das Pflegezentrum ist nun nur noch zu knapp 80 Prozent ausgelastet.

Hat der Zukunftstag am 11. November das Virus ins Heim gebracht?

Noch befinden sich einzelne Zimmer in Isolation. Weil es aber keine Ansteckungen mehr gab, ist das Lindenfeld seit Dienstag wieder für Besuche offen, wobei dort strikt gilt: Zertifikatspflicht, FFP2-Masken und höchstens 30 Minuten Besuchszeit, mit Ausnahme bei Krisensituationen. Gebeten wird zudem um eine telefonische Voranmeldung.

Angehörige, die nun nach zwei Wochen erstmals wieder ihre Liebsten besuchen durften, berichteten derweil von einem traurig erschütterten Heim, wo Erinnerungsfotos in den Gängen an die kürzlich verstorbenen erinnern. Bemängelt wurden zudem offenbar «fehlende und untertriebene Informationen».

Simone Mayer hält aber fest: Das Lindenfeld habe rasch und nach besten Praktiken reagiert und sei unter den Heimen dasjenige, das wohl am transparentesten gehandelt habe. Betreffend Auffrischimpfungen habe man zudem nicht viel machen können, solange diese nicht vom Kanton freigegeben waren. «Sobald es ging, haben wir uns sofort um die Booster-Impfung gekümmert.» Seitens Behörden sei zudem eine 14-tägige Voranmeldung erwartet worden.

Spekuliert wurde seitens Angehörigen zudem, ob der Zukunftstag vom 11. November allenfalls das Virus ins Lindenfeld gebracht habe. Simone Mayer schliess dies aber aus: Am Zukunftstag hätten die jungen Menschen keinen Zugang zu den Abteilungen oder sonstigen direkten Kontakt mit Bewohnenden gehabt. Gerade wegen Corona habe alles nur in einem Sitzungszimmer stattgefunden, wo der Pflegeberuf mittels Videos und Vorträgen vorgestellt wurde. Maskenpflicht galt immer.

