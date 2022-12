Umfahrung von Suhr Veras-Projektierung wird teurer, dazu fällt der Halbanschluss an die A1 wohl definitiv weg Der Zusatzkredit für die weitere Planung der Umfahrung von Suhr kommt vor den Grossen Rat: Die Botschaft dafür wurde heute eingereicht. Zu den bereits gesprochenen über 8 Millionen Franken sind nun mehr als 4 Millionen Franken nötig. Für den Autobahn-Halbanschluss im Raum Weltimatt sieht es zudem schlecht aus. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 02.12.2022, 18.00 Uhr

Der Beginn der Ostumfahrung vor der Bahnbarriere bei Möbel Pfister (Visualisierung). Kanton Aargau/zvg

Für die Projektierung von Veras, der Ost- und Südumfahrung von Suhr, braucht es mehr Geld. Dies war zwar bereits bekannt, die Botschaft für den Zusatzkredit, die der Regierungsrat heute Freitag dem Grossem Rat eingereicht hat, sagt aber, warum – und offenbart neue Details.

Zu den Zahlen: 8,1 Millionen Franken bewilligte das Kantonsparlament vor zwei Jahren für die Projektierung von Veras. Angepasst an den aktuelleren Produktionskostenindex, spricht der Kanton heute von 8,47 Millionen. Da die Projektierung laut Prognose neu insgesamt 12,5 Millionen kosten wird, muss die Differenz gedeckt werden. Der Regierungsrat beantragt deshalb einen Zusatzkredit von 4,03 Millionen Franken, zu bezahlen aus dem Geldtopf «Spezialfinanzierung Strassenrechnung».

Das Strassenbauprojekt an sich samt den Zusatzmassnahmen wird dann später viel mehr Geld benötigen: laut der Kostenschätzung von 2019 zwischen 145 und 270 Millionen Franken (234 Millionen plus/minus 30 Prozent). 207 Millionen würde der Kanton übernehmen, die restlichen 27 Millionen die Gemeinden Suhr (zirka 11 Millionen) und Gränichen (2 Millionen) sowie die Bahnbetreiber Aargau Verkehr (AVA) und SBB.

Warum der Projektierungskredit teurer wird

2021 wurde mit den Projektierungsarbeiten begonnen und es zeigte sich relativ schnell, dass schon auf dieser Stufe zusätzliche Abklärungen durch Fachplaner und Spezialisten nötig sind – 1,5 Millionen Franken mehr kostet dies. Man habe die Komplexität gewisser Punkte unterschätzt, heisst es.

Die Umfahrung wird zum Beispiel zwei Bahnlinien sowie Hochspannungs- und Gasleitungen kreuzen. Auch für den geplanten Tunnel braucht es zusätzliche Mandate. Wie Erfahrungen aus früheren Grossprojekten beim Kanton gezeigt haben, gibt man lieber mehr Geld für eine solide Projektierung aus, als dass die Kosten dann beim Bau ausufern.

Weiter seien die Anforderungen im Bereich Umwelt komplexer als gedacht. Dazu war man davon ausgegangen, dass die Ingenieurleistungen günstiger hätten beschafft werden können – hier habe sich die Marktsituation verändert, heisst es in der Botschaft. Diese beiden Bereiche machen zusätzliche 1,1 Millionen aus.

Projektierung fertig bis Ende 2023, die Umfahrung hingegen nicht vor 2030

Weiter wurden die Eigenleistungen der Abteilung Tiefbau des Kantons beim ersten Projektierungskredit «bedauerlicherweise nicht berücksichtigt», was jetzt nachgeholt wird. Dies kostet 1,2 Millionen. Und zuletzt fehlte noch ein Kässeli für Unvorhergesehenes, wie dies bei solchen Projektierungen eigentlich üblich ist. Knapp 0,6 Millionen Franken sollen nun dafür reserviert werden.

Die Botschaft wird jetzt behandelt, im Januar soll der Grosse Rat den Beschluss über den Zusatzkredit fassen. Bis Ende 2023 soll das Bauprojekt fertig verfasst sein. Im April 2024 würde der Realisierungskredit von rund 207 Millionen Franken vorgelegt. Fertig gebaut wird Veras nicht vor 2030.

Die Ostumfahrung von Suhr soll in einen Tunnel führen, der hier nahe der Autobahn an die Oberfläche käme. Von Gränichen her wird man nach dem A1-Viadukt (rechts im Hintergrund) direkt links abbiegen können. Kanton Aargau/zvg

Keinen Mehrwert für das Wynental?

Die Umfahrung soll eine Entlastung bringen für den Durchgangsverkehr in Suhr und Gränichen, die langen Wartezeiten vor den Bahnbarrieren würden wegfallen. In der Botschaft wird ein Mehrwert für namentlich auch Ober- und Unterentfelden, Schafisheim und Hunzenschwil genannt. Vom Wynental ist zunächst nicht die Rede, auch wenn wörtlich festgehalten wird, dass dessen Anbindung an die Autobahn «ungenügend» sei.

Bisher haben sich Wynentaler Gemeinden geweigert, Geld zu sprechen, um den Anteil Suhrs zu entlasten – genau mit dem Argument, dass die Umfahrung vor allem dem Oberen Wynental nichts bringe. Suhr fragte für einen Solidaritätsbeitrag von insgesamt 1 Million Franken an, aufgeteilt zwischen allen Wynentaler Gemeinden.

Betreffend Wynental und Autobahn, wird es aber in der Botschaft spannend: Bei der Anhörung der Parteien vom Grossen Rat hatte die FDP gefordert, dass mit dem jetzt vorgelegten Zusatzkredit die Umfahrung so geplant wird, dass zu einem späteren Zeitpunkt – etwa im Rahmen des Ausbaus der Autobahn auf sechs Spuren – «ein direkter Autobahnanschluss in Suhr kostengünstig realisiert werden könnte».

Auch der mögliche Autobahn-Halbanschluss fällt wohl nun weg

Einen solchen Anschluss hatte der Kanton bereits geprüft und abgelehnt. Der Zusatzverkehr, den dieser mit sich brächte, könnten die Dorfzentren von Suhr und Gränichen, die man jetzt ja entlasten will, nicht aufnehmen, hiess es. Doch es wurde ein möglicher Halbanschluss an die A1 in Richtung Zürich in Aussicht gestellt, im Gebiet Weltimatt näher an Oberentfelden.

Dieser wiederum hätte «verkehrliche Auswirkungen» auf die Dorfzentren beider Entfelden, die man jetzt im Rahmen der Erneuerung der Suhrentalstrasse ab 2024 entlasten will. Dennoch: Der Halbanschluss wurde für kompatibel befunden und im kantonalen Richtplan auf Stufe Vororientierung eingetragen.

Nun erwägt der Kanton aber, diesen Halbanschluss aus dem Richtplan zu streichen, wie er in der Botschaft schreibt. Schuld ist eigentlich der Bund, der weiterhin keinen Autobahnanschluss zwischen Aarau-Ost und -West vorsieht, aber auf eine optimierte Anbindung des Autobahnzubringers A1R (ehemals T5) an den A1-Anschluss Aarau-Ost hinarbeitet. «Deshalb wird ein Anschluss im Raum Suhr hinfällig», schreibt der Kanton, der diese Stossrichtung des Bundes unterstützt.

Veras dürfte ein Baustein davon sein, schliesslich wird dadurch der Verkehr (auch aus dem Unteren Wynental) westlich an die Suhrentalstrasse oder östlich an die Kantonsstrasse zum A1R-Anschluss beim Wynecenter direkter verteilt. Sobald die vom Bund in Aussicht gestellte «optimierte Anbindung gesichert ist», schreibt der Kanton, werde der Halbanschluss Weltimatt in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden und Regionalverbänden aus dem Richtplan gestrichen.

Das Projekt Veras, veranschaulicht in einem Video. Kanton Aargau/zvg

