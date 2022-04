Suhr: Das «Manofattura del gusto» öffnet ab Freitag wieder

Suhr Nach zwei Jahren Pandemie: Das «Manofattura del gusto» öffnet ab Freitag wieder Echte italienische Küche, fokussiert auf eher wenige, dafür qualitativ hochstehende Gerichte: Wirt Marco Bella, der auch beliebter Cateringanbieter ist («Pizzacar» oder «Sushi e piú»), kann seine Trattoria im Zentrum von Suhr nach der Zwangspause endlich wieder öffnen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Auf die Wiedereröffnung freuen sie sich riesig: Marco Bella, Sandra Rey, Alessandro Visone, Giacomo Greco und Emrula Chegrani (von links). Severin Bigler

Suhr kann sich gastronomisch glücklich schätzen: Angebote gibt es viele und unmittelbar beim Gemeindehaus finden sich speziell zwei Restaurants, die auf sehr authentische Weise die Speisen ihres Kulturkreises anbieten.

Im «Dietiker» sind die Menukarte wie das Ambiente so richtig stereotypisch schweizerisch, man fühlt sich wie in einer Beiz in den Bergen. Und wenige Meter weiter, an der Tramstrasse, steht das «Manofattura del gusto» – quasi als Vertretung des Ursprungslands der wohl zweitgrössten Gruppe der Suhrer Bevölkerung, nämlich der italienischen.

Wirt Marco Bella ist selber in Suhr aufgewachsen. Zusammen mit seiner Partnerin Sandra Rey eröffnete er 2017 das «Manofattura» im früheren Spitex-Gebäude. Schon damals setzten sie auf eine übersichtliche Speisekarte mit nicht übermässig vielen, dafür qualitativ hochstehenden Gerichten mit frischen Zutaten. Alles vor Ort zubereitet – deshalb heisst es auch «Manofattura», angelehnt an das italienische «manifattura», auf Deutsch Manufaktur.

Zwischen Küche und Speisesaal gibt es keine Trennwand: Wer einen der 25 Sitzplätze im relativ kleinen, überschaubaren Speisesaal ergattert, kann direkt in das Geschehen in der Küche hinter dem Tresen schauen, dabei hören und riechen, wie die italienischen Leckerbissen dort schrittweise entstehen.

Mit den Abstandsregeln hätte man das kleine Lokal nicht betreiben können

Marco Bella legt Wert darauf, echte italienische Gerichte zu servieren und nicht solche, die an gefühlt jeder Ecke als italienische Speisen verkauft werden. Unter den Vorspeisen finden sich zum Beispiel Muschelneintopf, Rindscarpaccio oder Bresaola, luftgetrocknete Rinderschinken. Besonders stolz ist er auf die dicke, edle Mortadella, die er eigens aus Italien importieren lässt.

Unter den Hauptspeisen finden sich verschiedene Pizzen, Risottos und Pastagerichte. Standardsaucen wie Aglio e Olio, Pesto oder Carbonara sucht man auf der Karte vergebens, findet dafür Trüffel, Spinat-Quark oder Bolognese. Keine gekaufte Ware: Saucen und Pasta sind zu 100 Prozent hausgemacht, das Basilikum und andere Kräuter wachsen im Garten hinter der Trattoria.

Zwischendurch nahmen sie Fleischgerichte ins Sortiment, heute beschränkt auf zwei Menus. Bei den Kunden kam das Angebot gut an und auch mit der Cateringfirma, die Marco Bella und Sandra Rey betreiben, lief es bis zum Pandemiebeginn bestens. 2019 führten sie rund 900 Catering-Anlässe durch. Alles deutete darauf hin, dass 2020 ein Rekordjahr werden würde, wie Marco Bella sagt. «Wir dachten, nach zehn Jahren des Investierens könnten wir nun ernten.» Doch dann, eben, kam Corona.

Die «Manofattura del gusto» schloss während zweier Jahre ganz. Es wäre mit den Abstandsvorgaben nicht möglich gewesen, das eher kleine Lokal wirtschaftlich zu betreiben, sagen die beiden. Sie setzten in der Zeit verstärkt auf ihre mobile Pizzeria «Pizzacar» und ihren Lieferdienst «Sushi Kurier Aarau», der regelrecht boomte.

Es galt, die herben Verluste während der Pandemie irgendwie auszugleichen. «Wir arbeiteten sieben Tage die Woche, alle Mitarbeitenden zogen am selben Strick. Zusammen haben wir in dieser schwierigen Zeit alles gestemmt», erzählt Marco Bella. Von der Küche über den Kurierdienst bis zur Putzequipe sind rund 30 Personen beschäftigt.

Gemeinde hat 60 zusätzliche Sitzplätze draussen bewilligt

Mit der Wiedereröffnung der Trattoria «Manofattura del gusto» morgen Freitag kehrt nun ein weiteres Stück Normalität zurück. Marco Bella freut sich riesig, seine Gäste wieder mittags und abends von Mittwoch bis Sonntag in seinem Herzlokal bedienen zu können.

Das italienische Lokal «Manofattura del gusto» an der Tramstrasse in Suhr, gleich neben dem Gemeindehaus. Daniel Vizentini (16.4.2021)

Wegen der geplanten Coop-Tankstelle samt Wohnungen muss der Cateringbetrieb Ende Juni alten Bauernhaus beim Steinfeld raus und nach Hunzenschwil ausweichen. Die Trattoria im Zentrum bleibt aber.

Für dieses Jahr hat die Gemeinde auch 60 Sitzplätze in einer erweiterten Gartenwirtschaft bewilligt, um zu helfen, die Verluste der Coronazeit wieder aufzuholen. Dazu stehen die grossen Caterings und Partyservices wieder an, unter anderem am Heitere Open Air im August. «Das tut der Seele gut», sagt Marco Bella.

