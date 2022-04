Suhr Coop-Tankstelle noch nicht bewilligt: Ein zweites Gesuch für Wohnhäuser ist bereits da Seit bald einem Jahr versucht eine Menziker Firma, die Baubewilligung für eine neue Tankstelle samt Kleinwohnungen an der Suhrer Tramstrasse zu erhalten. Während sich dieses Verfahren nach Einsprachen noch zieht, reichte die Firma nun das Gesuch für den zweiten Teil der Überbauung «Avendopark» ein. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Die alten Häuser an der Tramstrasse 73 und 75 werden abgebrochen. Geplant ist ein Neubau: Wohn- und Gewerbehaus mit Coop-Tankstelle und Tiefgarage. Daniel Vizentini (17.6.2021)

Die Bewilligung für die geplante Coop-Tankstelle samt Kleinwohnungen an der Tramstrasse 73/75 in Suhr steht noch aus. Laut Bauverwaltung hat der Gemeinderat das Gesuch «anlässlich einer Projektergänzung vorerst sistiert». Bauherr Perpetum Drive AG aus Menziken reichte diese Woche aber schon mal das zweite Baugesuch ein für die Mehrfamilienhäuser, die gleich dahinter entstehen sollen.

Beide Projekte bilden zusammen die Neuüberbauung Avendopark. Der erste Teil, Alpha, wurde im Juni 2021 aufgelegt. Nun ist Teil Beta an der Reihe. Dieser sieht zwei viergeschossige Gebäude vor mit insgesamt 18 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Als Baukosten werden im Gesuch 12,2 Millionen Franken angegeben.

Ein 3D-Plan, beiliegend zum Baugesuch: links die beiden Mehrfamilienhäuser, rechts die Tankstelle samt Kleinwohnungen vom ersten Baugesuch, dazwischen die Einfahrt zur Tiefgarage. Hediger & Partner AG

Projektverfasser ist das Architekturbüro Hediger & Partner aus Schönenwerd, das sich in der Region zum Beispiel für das in die Stadtmauer eingeflochtene Wohnhaus an der Lenzburger Eisengasse oder den Umbau vom «Stadthaus Aarau» am Schlossplatz (Standort unter anderem vom «Oscar One») verantwortlich zeichnet.

Wohnbauten geschützt durch Tankstellengebäude

Die Geometrie der beiden in Suhr geplanten Mehrfamilienhäuser ist durchaus ansprechend: Statt als übliches Rechteck ist der Grundriss sechseckig, dazu sind grosszügige Balkone und ein Attikageschoss vorgesehen.

Die unmittelbare Nähe zur Bachstrasse und dem begrünten Hügel dahinter dürften das Gefühl eines naturnahen Wohnens vermitteln. Auch weil das dritte, länglich geplante Gebäude mit der Tankstelle entlang der Tramstrasse wie eine Wand die beiden Wohnbauten dahinter vor dem Hauptstrassenlärm schützt.

Dieses Gebäude beim Steinfeld an der Tramstrasse in Suhr soll einer Coop-Tankstelle weichen. Dahinter entstehen zwei Mehrfamilienhäuser. Daniel Vizentini (11.10.2021)

Die Tiefgarage für die beiden Mehrfamilienhäuser ist gemeinsam geplant mit derjenigen, die bereits im Baugesuch für das Gebäude mit der Tankstelle aufgelegen war. Die Einfahrt geschieht nicht über die Tramstrasse, sondern über den Sagiweg, womit der Verkehr nicht behindert wird.

Unabhängiges Gutachten sieht Mängel bei der Aussenraumgestaltung

Für eine solche Arealüberbauung ist ein fachliches Gutachten nötig. Davon betroffen sind aber nur die beiden Wohnhäuser, also das aktuelle Baugesuch. Der Gemeinderat beauftragte das Büro Arcoplan aus Ennetbaden.

Dieses befand: In Bezug auf die Gestaltung seien die höheren Anforderungen an eine Arealüberbauung erfüllt, eine «insgesamt hochwertige Wohnanlage» könne erwartet werden. Die geplanten Bauten passen auch in die Quartierstruktur.

Doch bei zwei Punkten bringt das Gutachten Vorbehalte zum Ausdruck: bei der Aussenraumgestaltung und bei den Parkplätzen. Zwar sei die Freiraumgestaltung – beigezogen wurde das Naturama – «detailliert ausgearbeitet» worden, ein übergeordnetes Konzept sei aber nicht erkennbar.

Statt eines grossen, zusammenhängenden Freizeitareals seien viele kleine Einzelflächen geplant. Zudem fehle «ein gestalterisch überzeugender Umgang mit der Rückwand der Tankstelle und der Garagenzufahrt». Wörtlich heisst es:

«Die vorliegende Planung der Anlagen und Freiräume genügt den Anforderungen an eine Arealüberbauung noch nicht ganz.»

Bezüglich der Parkplätze sieht das Gutachten zwischen 20 und 25 als angemessen. Die vorgesehenen 31 Garagen- und drei Aussenparkflächen sowie weitere sechs unterirdische Plätze für Besuchende seien «vermutlich» zu viel. Mit weniger Garagenfläche könnten mehr Bäume gepflanzt werden, heisst es im Gutachten. Unbedingt müssten die Veloabstellplätze erweitert werden: 47 seinen zu wenig, 56 sollten es sein.

