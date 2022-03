Gesprächsangebot mit ukrainischer Psychologin in Suhr

Oksana Schweizer «Unsicherheit, Angst, Trauer»: Die Suhrer Psychologin mit ukrainischen Wurzeln erklärt, worauf es jetzt bei Kriegsbetroffenen in der Schweiz ankommt Oksana Schweizer erzählt im Interview, mit welchen Schwierigkeiten Angehörige von Ukrainern hier zu kämpfen haben und warum man sich auch um die Helferinnen und Helfer kümmern muss, die sich hierzulande engagieren. Nadja Rohner 08.03.2022, 12.10 Uhr

Oksana Schweizer ist gebürtige Ukrainerin und lebt in Suhr. Nun will die Psychologin kostenlos Einzel- und Gruppengespräche für Betroffene des Krieges anbieten. Bild: zVg

Der Krieg in der Ukraine entsetzt die ganze Schweiz. Und besonders die, die sich – aus familiären Gründen oder einfach so – für das Land einsetzen. Zu ihnen gehört Oksana Schweizer. Die 48-Jährige lebt seit 2013 mit ihrer Familie in Suhr und ist mittlerweile eingebürgert. Sie kommt aber aus der kleinen Stadt Smijiw, die etwas 30 Kilometer südlich der stark umkämpften zweitgrössten Stadt der Ukraine, Charkiw, liegt.

In ihrer Heimat arbeitete sie viele Jahre als Psychologin und Lehrerin, heute ist sie Hausfrau und betreut ihre zweijährige Tochter. Angesichts des Krieges will sie nun aber ihre Berufserfahrung wieder einsetzen: Oksana Schweizer bietet in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde kostenlos Einzel- und Gruppengespräche für Betroffene an. Auf Deutsch, Ukrainisch oder Russisch. «Ich hoffe, dass die ersten Menschen schon am Samstag zu uns ins Länzihuus in Suhr kommen – ich bin jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr da», sagt sie. Anmelden kann man sich hier.

Wie geht es Ihrer Familie in der Heimat?

Oksana Schweizer: Meine 74 Jahre alte Mutter bleibt momentan in Smijiw. Früher wollte sie ihr Haus nicht verlassen. Und jetzt ist es leider nicht mehr möglich und zu gefährlich. Aber sie hat zwei geflüchtete Familien mit Kindern – total sieben Personen – aus Charkiw aufgenommen, deshalb ist sie jetzt nicht alleine. Viele ukrainische Familie machen das jetzt so, ihre Türen sind für die Betroffenen offen. Die Frage ist nur, wohin sie weiter flüchten sollen, wenn es keine humanitären Korridore gibt und die russische Armee die Flüchtlinge auch während der Flucht attackiert.

Sie lancieren ein Gesprächsangebot. An wen richtet es sich?

In erster Linie habe ich an Angehörige gedacht. Aber auch an Freiwillige, die jeden Tag etwas für die Ukraine machen: Sie sammeln Lebensmittel und Medikamente, Kleidung und so weiter. Ich weiss nicht, wie es ihnen geht. Haben sie genug Energie und emotionale Ressourcen, so weiterzumachen? Bekommen sie psychologische Unterstützung oder gehen sie ganz erschöpft nach Hause? Wie geht es ihren Kindern und Ehepartnern? Ich bin überzeugt, dass diese Gruppe unsere Aufmerksamkeit braucht, aber es ist für mich noch nicht klar, was genau ich persönlich für sie machen kann. Es wäre super, wenn dieses Thema mit verschiedenen grossen Organisationen wie SRK, Caritas, HEKS in Kooperation mit psychologischen Fachkräften und der ukrainischen Diaspora besprochen wird. Am Montag hatte ich ein Gespräch mit Sara Michalik, Präsidentin des Verbands Aargauer Psychologinnen und Psychologen. Wir denken an nächste Schritte.

Das Angebot wird von der Reformierten Kirche Suhr-Hunzenschwil unterstützt. Ist es dennoch für alle Konfessionen gedacht?

Ja, sicher. Jede Religion wendet sich der spirituellen Erfragung der Menschheit zu. Und der Glaube an das Gute, den Wunsch, in Frieden zu leben, sich um Mitmenschen zu kümmern, ist für mich die wichtigste Konfession. Ich bin jedoch sehr dankbar, dass mich das Pfarramt unterstützt und ich die Beratungen im Länzihuus machen darf.

Was hat Sie bewogen, dieses Angebot zu initiieren?

Jetzt beobachten wir alle, was in der Ukraine passiert. Das Leben dort war vorher wahrscheinlich nicht immer ruhig, aber die Ukraine war ein schöner, freundlicher und friedlicher Ort. Dieser Krieg mit Russland ist besonders schwierig zu akzeptieren, weil fast jede ukrainische Familie Freunde und Verwandte in Russland hat. Deshalb wird der Krieg nicht nur als Bedrohung für das Leben friedlicher Menschen erlebt, sondern auch als unglaublicher Verrat. Es ist wie die Geschichte von Abel und Kain. Aber natürlich muss man hier unterscheiden zwischen dem russischen Staat und privaten Personen aus Russland. Wir haben auch selber Bekannte und Freunde in Russland, die mit uns leiden.

Obwohl es hier momentan kaum ukrainische Flüchtlinge gibt, leiden viele Ukrainer in der Schweiz schon jetzt unter Unsicherheit, Angst, Trauer. Für viele von uns ist es eine wirklich furchtbare Situation: Wir können nur beobachten, wie die russische Armee unsere Städte und unsere Familien attackiert und wir fühlen uns sehr einsam und hilflos. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld oder Hilfsgüter wir schon gespendet haben – das Gefühl, dass es nicht genug ist, bleibt im Herzen. Deswegen finde ich es wichtig, einander zu unterstützen, und ausser psychologischer Einzelberatung möchte ich ein bisschen später auch Selbsthilfe-Gruppen organisieren.

Die psychologische Behandlung von kriegstraumatisierten Menschen ist relativ spezifisch. Können Sie das anbieten oder verstehen Sie sich mehr als erste Anlaufstelle?

Ich bin ausgebildete Psychologin. In der Ukraine habe ich ein Doktoratsstudium absolviert und war dann an der Universität als Dozentin tätig. Gleichzeitig habe ich als Leiterin von psychologischen Gruppen und als psychologische Beraterin gearbeitet. Weil die psychologische Behandlung von kriegstraumatisierten Menschen wirklich spezifisch ist, biete ich momentan nur erste Hilfe für die psychische Gesundheit an. Ich bereite mich jetzt auch mit der methodischen Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen vor, nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus Russland. Ich finde es wichtig zu betonen, dass uns auch viele russische Psychologen kostenlos helfen – in ein paar Tagen habe ich ein Webinar per Zoom.

Was machen Sie persönlich, um mit der Situation umgehen zu können?

Es ist für mich schwierig, die ganze Situation zu ertragen. Aber meine Familie, meine Nachbarn und meine Freunde unterstützen mich. Für mich persönlich ist es auch sehr wichtig zu wissen, dass viele Menschen aus verschiedenen Ländern die Ukraine und die Ukrainer unterstützen wollen. Ich erinnere mich selbst daran, dass meine Heimat nicht einsam ist, dass wir, die Ukrainer, sehr stark sind, und dass die Zeit vor dem Morgengrauen immer die dunkelste ist.