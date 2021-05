Suhr Katz-und-Maus-Spiel um die Gemeinderatswahlen: Neue Kandidaten, aber noch keine Ambitionen aufs Präsidium SVP und FDP geben ihre Kandidaten für den Gemeinderat bekannt. Letztere schickt einen 21-jährigen Studenten ins Rennen. Fürs Gemeindepräsidium aber zögern alle Gruppierungen noch mit der Positionierung. Daniel Vizentini 25.05.2021, 05.00 Uhr

Wer wird ab 2022 neu im Suhrer Gemeinderat sitzen? Von links: Grischa Ruprecht (21, FDP), Sonja Ihle (53, Zukunft Suhr) oder Beat Woodtli (53, SVP)?

Politisch mutet es in Suhr derzeit an wie auf einem Schachbrett: Zug um Zug bringen die Gegner ihre Figuren vorsichtig in Stellung, bevor sie den ersten Angriff wagen auf den König – in dem Fall auf das Amt des Gemeindepräsidenten, das mit dem Nichtantreten von Marco Genoni (Zukunft Suhr) bei den Wahlen im Herbst frei wird.

Nachdem das überparteiliche, eher Mitte-links gerichtete Bündnis Zukunft Suhr im März die Kandidaturen ihrer bisherigen Gemeinderäte Thomas Baumann (60), Oliver Krähenbühl (57) sowie von Schulpflegepräsidentin Sonja Ihle (53) als dritte Gemeinderätin bekannt gab, legen nun SVP und FDP ihre Karten auf den Tisch.

Die SVP schickt ihren Ortsparteipräsidenten Beat Woodtli (53) ins Rennen für den Gemeinderat. Sie schreibt:

«Dieses Jahr bietet sich die Gelegenheit, wieder eine bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat zu stellen.»

Vor vier Jahren gegenüber dem damaligen Neuling Oliver Krähenbühl um 114 Stimmen unterlegen, sind die Wahlchancen von Beat Woodtli durchaus intakt: Der frühere Vizekommandant der Feuerwehr konnte letztes Jahr mit dem Suhrer Nein zum Zukunftsraum einen politischen Erfolg verbuchen. Bei den Grossratswahlen machte er in Suhr ein gutes Resultat.

Die FDP setzt auf die Karte «jung und unerfahren»

Überraschendes meldet dafür die FDP: Nebst Daniel Rüetschi (51), seit 2014 im Gemeinderat, soll der erst 21-jährige ETH-Elektrotechnikstudent Grischa Ruprecht für die Partei einen zweiten Sitz erobern.

Der Präsident und Gründer des Basketballclubs BCS Suhr setzte sich letztes Jahr – entgegen der offiziellen Wahlempfehlung seiner Partei – als Befürworter des Zukunftsraums ein. Im Gemeinderat soll er laut Mitteilung dafür schauen, dass nicht mehr «all zu sorglos mit dem knappen Finanzen umgegangen» wird.

«Die FDP will nicht einfach sparen, sondern den Steuerfranken sorgfältiger und gezielter einsetzen.»

Die Partei wolle «eine echte Wahl bieten und auch den Jungen eine Stimme geben». «Das dies goutiert wird, zeigen jüngste Wahlerfolge von Jungfreisinnigen in anderen Gemeinden und im Grossen Rat.»

Ein bekanntes Wahlbeispiel auf Gemeindeebene ist der Gemeindeammann von Turgi und ebenfalls FDP-Politiker Adrian Schoop, der 2012 als 27-Jähriger in den Gemeinderat gewählt wurde. Nebst Führungserfahrung im Familienunternehmen hatte er sein HSG-Diplom damals aber bereits in der Tasche.

Will denn niemand Gemeindepräsident werden?

Wie die SVP strebt aber auch die FDP das Amt des Gemeindepräsidenten nicht an. Schon als im März Marco Genoni bekannt gab, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen würde, sagte FDP-Präsident Urs Zimmermann:

«Für eine Nachfolge werden die Leute nicht gerade Schlange stehen.»

Dieser Eindruck scheint sich zu bestätigen, denn mit der Bekanntgabe der Kandidaten für das Gemeindepräsidium zögern noch alle Gruppierungen. Nur Zukunft Suhr hat bisher immerhin erklärt, dass sie sicher jemanden für dieses Amt ins Rennen schicken werden. Wen, sagt die Gruppierung aber weiterhin nicht. «Die Entscheide betreffend Präsidium sind noch nicht gefallen», sagt Zukunft-Suhr-Präsident Joachim Greuter lediglich.

Kandidiert er als neuer Gemeindepräsident? Thomas Baumann (60), ist seit 2014 im Gemeinderat für das Bündnis Zukunft Suhr. Bild: Alex Spichale

Von den politischen Gegnern wird erwartet, dass Zukunft Suhr den bisherigen Gemeinderat und frisch gewählten Grossrat Thomas Baumann als Kandidaten fürs Gemeindepräsidium ins Rennen schicken wird, mit der Bekanntgabe aber noch ein wenig zögert. Die politische Rechte wartet darauf, um ihre Figuren auf dem Schachbrett bewegen zu können.

«Es ist gerade auffällig ruhig um die ‹Zukünfter›.»

Dies sagt Martin Saxer, Präsident vom Verein Pro Suhr, der letztes Jahr als IG den Zukunftsraum erfolgreich vereiteln konnte und seitdem in der Dorfpolitik mitmischt. Für seinen nächsten Schachzug will er zuerst schauen, was seine politischen Gegner tun. «Wir warten noch ein wenig ab», sagt er, der die Möglichkeit offenlässt, direkt jemand Neues als Gemeinderat und gleich auch als Gemeindepräsidenten aufzustellen.

Gemeindevizepräsidentin Carmen Suter (60, parteilos) sagt nichts.

Bild: zvg

Vizepräsidentin Carmen Suter-Frey wäre als Nummer Zwei im Suhrer Gemeinderat theoretisch für die Nachfolge von Marco Genoni «prädestiniert», wie SVP-Präsident Beat Woodtli sagt. «Wenn sie antritt, werden wir sie unterstützen.»

Sie aber bestätigt bisher nur ihre Kandidatur als Gemeinderätin, «wie seit 2009 bei jeder Wahl als parteilos, bürgerlich». Ob sie auch noch als Gemeindepräsidentin antritt, werde sie «gerne zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen».

Dem bisherigen Eindruck nach will sie das Gemeindepräsidium aber eher nicht übernehmen. Da weder FDP noch SVP Ambitionen für das Amt signalisieren, könnte Zukunft Suhr im Herbst tatsächlich ohne Wahlgegner dastehen.

Auch Kandidaturen fürs Wahlbüro und die Finanzkommission

SVP und FDP gaben auch ihre Kandidaturen für andere Ämter der Gemeinde bekannt: Die SVPler Dalibor Velimirović und Antonella Bertschi wollen erneut in die Finanzkommission (Fiko) respektive ins Wahlbüro gewählt werden.

Für die FDP will Nicola Ciccone neu in die Fiko, ins Wahlbüro wollen Heinz Fehlmann (bisher Vorsitzender) und Pascal Schade.