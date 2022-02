Suhr Jugendliche schubsen 62-Jährige von E-Bike – Polizei sucht Zeugen Unbekannte Jugendliche haben am Montagabend eine Velofahrerin von ihrem E-Bike gestossen. Diese stürzte und verletzte sich. Die Polizei sucht Zeugen. 08.02.2022, 10.51 Uhr

Die 62-Jährige war am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr auf der Bachstrasse in Suhr unterwegs. Plötzlich stiessen sie unbekannte Jugendliche von ihrem E-Bike. In der Folge stürzte sie in den angrenzenden Bach und verletzte sich, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Ambulanz brachte die Frau ins Spital.