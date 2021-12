Suhr: Neue Überbauung mit 35 Wohnungen geplant

Suhr Jetzt weicht auch noch die Gärtnerei Blumen Hoch: Hier ist eine weitere Überbauung geplant Das Geschäft schliesst Ende Jahr, entstehen werden vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen. Die Kosten dafür dürften mehr als 20 Millionen Franken betragen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 08.12.2021, 16.50 Uhr

Anstelle der Gärtnerei Blumen Hoch wird es künftig eine grosse Wohnüberbauung geben an der Tramstrasse 71. Daniel Vizentini

Noch eine grosse Wohnüberbauung in Suhr: An der Ecke Tramstrasse 71/Sagiweg werden vier Mehrfamilienhäuser das Geschäft Blumen Hoch ersetzen. Das Ehepaar Zogg, das die Gärtnerei führt, geht in Rente und konnte keine Nachfolge finden, wie in einem Inserat im Dorfmagazin Suhr Plus zu lesen war.

Die Liegenschaft hat das Ehepaar deshalb verkauft. An der Stelle soll nun eine Wohnüberbauung entstehen. Das Baugesuch dafür liegt neu auf und zeigt im Detail, wie diese aussehen wird: Vier vierstöckige Mehrfamilienhäuser sind geplant mit insgesamt 35 Wohnungen. Bauherrin ist die GLB Genossenschaft, Projektverfasser Spreng und Partner Architekten, die mit ihrem Projekt «Der Geist der Gärtnerei» den Gestaltungswettbewerb für sich entschieden.

Inserat von «Blumen Hoch» in der «Suhr Plus»-Ausgabe vom September 2021. Dorfmagazin Suhr Plus

«In unserem Projekt lebt der Geist der alten Gärtnerei weiter», verspricht das Architekturbüro. Mit der Gärtnerei und der angehobenen Waldlichtung hätten die umliegenden Häuser bisher «eine zusätzliche Dimension des Grünen» erlebt, die trotz Neuüberbauung erhalten bleiben soll. «Dort wo heute ein Grossteil der Treibhäuser steht, soll eine gemeinsame Gartenanlage entstehen.»

Im Baugesuch ist etwa eine Spielwiese samt Obstbäumen eingetragen. Drei Bauten werden entlang des Sagiwegs und eine an der Tramstrasse erstellt. Dadurch bleibt zwischen Neuüberbauung und den bisherigen Einfamilienhäusern nebenan im Quartier eine Grünfläche frei.

Daniel Vizentini Daniel Vizentini Anstelle einiger der Treibhäuser ist die Gartenanlage in der Überbauung geplant. Daniel Vizentini

Die Baukosten werden auf 20,8 Millionen Franken geschätzt. Anders als gegenüber an der Tramstrasse 73, wo eine Coop-Tankstelle mit Kleinwohnungen geplant ist, sind hier eher grosse Wohneinheiten für Paare oder Familien angedacht: Von den 35 Wohnungen werden neun drei Zimmer, 23 vier Zimmer und drei fünf Zimmer haben.

Die Fassade wird mit Holzverkleidung versehen, was zusätzliche Naturnähe erwecken dürfte. Die Häuser werden über Grundwasserwärmepumpe geheizt und auf den Flachdächern sind Fotovoltaikanlagen geplant.

Visualisierung der Wohnüberbauung «Der Geist der Gärtnerei». Spreng Architekten

Suhr schafft neuen Wohnraum für mehrere Hundert Menschen

Zusammen mit den neuen 14 Ein-Zimmer-Wohnungen an der geplanten Coop-Tankstelle nebenan, dazu den weiteren Wohnungen, die dereinst in zwei Neubauten dahinter entstehen sollen, wird an der Ecke Tramstrasse/Sagiweg Wohnraum für sicher über 100 Personen geschaffen. Wenige Meter weiter im Quartier auf der anderen Seite der Tramstrasse, genauer am Kirschenweg, sind zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit zusammen 21 Wohnungen geplant.

In Suhr sind aktuell gleich an mehreren Stellen Wohnungen geplant oder bereits im Bau: An der Tramstrasse bei der Haltestelle Schweizerhof sowie neben dem Blumenladen Racheter, an der Bachstrasse auf dem früheren Häfeli-Areal sowie auf der freien Wiese bei der Nummer 26, wo satte 73 Wohnungen entstehen sollen. Weitere Grossüberbauungen sind vorgesehen, zum Beispiel im Huggler-Areal mit 138 Wohnungen (bereits bewilligt), am Neumattweg Ost im ehemaligen Areal von Sprecher+Schuh (in Planung) oder beim Henz-Areal (202 Wohnungen; wird aktuell gebaut).

Südlich des Bahnhofs sollen dereinst einige weitere Wohnungen anstelle der heutigen Industriehallen entstehen. Konkretisiert wurden bisher aber erst zwei Projekte: Beim Frohdörfli werden zwei Mehrfamilienhäuser ersetzt und am Kyburgweg entstehen elf neue Wohnungen.

Die Gärtnerei Blumen Hoch schliesst Ende Jahr und wird abgerissen. Daniel Vizentini

