Grundsteinlegung: Beim Henz-Areal entstehen 202 neue Wohnungen

Suhr Grundsteinlegung beim Henz-Areal: Jetzt wächst Suhr in die Höhe Ein Meilenstein in der Verwandlung vom Dorf zur Kleinstadt ist vollbracht: Im Areal des früheren Stahlhändlers Henz, gleich beim Bahnhof Suhr, entstehen ab nun 202 Wohnungen, ein grüner Quartierplatz – und ein zwölfgeschossiges Hochhaus. Daniel Vizentini 18.08.2021, 18.00 Uhr

Gemeinderat Thomas Baumann lobte die hohe Qualität des Bauprojekts. Das Wachstum von Suhr könne man nicht drosseln, aber in für die Gemeinde gute Wege leiten. Daniel Vizentini

Lange rangen Landbesitzer und Bauherren um die Möglichkeit, beim Areal des früheren Stahlhändlers Henz nahe beim Bahnhof Suhr eine Grossüberbauung samt Hochhaus errichten zu dürfen. Mit der gestrigen Grundsteinlegung wurde nun ein wichtiges Etappenziel erreicht, wie Angelo Ballerini vom Bauunternehmen Halter AG stolz verkündete.

Mit 40 Metern Höhe und zwölf Geschossen wird das Haus zwar das dominierende Herzstück der Überbauung, aber als Einzelbau gar nicht so übermässig hoch. Es ist nach dem 36 Meter hohen KWC-Turm in Unterkulm das zweite, das in der Region entsteht. Die vier geplanten Hochhäuser beim Aarauer Fussballstadion – mit 60 bis 75 Metern – sollen folgen.

So wird das Areal samt Hochhaus in etwa zwei Jahren aussehen. Primus Property AG / Zur Verfügung gestellt

In Suhr durfte das Hochhaus die Kirche auf dem Suhrerchopf nicht überragen: Das war der Kompromiss, den die Gemeinde aushandelte. Sie versuchte, das meiste an Qualität herauszuholen: Nebst den 202 Wohnungen sollen Büros, Ateliers, ein Café und ein öffentlicher Quartierplatz mit viel Grün entstehen.

Es sei nicht möglich, die Bautätigkeit in der Gemeinde zu stoppen

An der Grundsteinlegung verkündete Gemeinderat Thomas Baumann als Verantwortlicher fürs Ressort Bau, Verkehr und Umwelt: Die Gemeinde sei froh, dass an diesem zentralen Ort eine hochwertige Überbauung entstehen wird. Später fügte er an: Das Wachstum von Suhr könne man realistisch gesehen nicht stoppen. Man könne aber seitens Gemeinde intelligent einwirken, damit Bauprojekte mit hoher Qualität entstehen und einen Gewinn für Suhr darstellen.

Angelo Ballerini von der Halter AG, freute sich über das Erreichen des wichtigen Etappenziels. Martin Beier, Leiter Entwicklung Halter AG (rechts) übergab eine Spende von 20'000 Franken an Daniel Aeberhard, Geschäftsleiter vom «Töpferhaus». Peter Oser, Präsident Stiftungsrat der Vorsorgestiftung PKE, die 70 Millioonen Franken in die Überbauung investiert. Philipp Pfister, bis letztes Jahr noch CEO der Ferroflex Group, Landeigentümerin und letzte Besitzerin der früheren Henz AG, legte ein Debatorenbuch der Henz aus dem Jahr 1980 in die Kiste. «Die Stahlpreise waren damals sehr viel höher als heute», bemerkte er. Gemeinderat Thomas Baumann lobte die hohe Qualität des Projekts. Die Zeitkapsel, die im Boden vergraben wurde.

70 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft

Wie bei solchen Projekten üblich wurde eine Zeitkapsel im Baugrund vergraben. Darin enthalten sind: eine Zehn-Franken-Note «damit es für den, der die Kiste auftut, auch rentiert», wie Angelo Ballerini sagte, dazu eine Flasche Schnaps von Wehrli Weinbau Küttigen, eine mechanische Uhr, ein Debitorenbuch der früheren Firma Henz, deren Name als Bezeichnung für das Areal weiterleben wird, sowie die Statuten der Vorsorgestiftung PKE, die 70 Millionen Franken in die Gebäude B und D investiert (die mit den 143 Mietwohnungen).

Von den 59 Eigentumswohnungen sind 42 bereits verkauft oder reserviert. Im Hochhaus sind noch 17 Wohnungen zu haben.

Martin Beier, Leiter Entwicklung Halter AG, übergab einen Check über 20'000 Franken an Daniel Aeberhard, Geschäftsleiter vom «Töpferhaus». Für jede verkaufte Wohnung spendet die Halter AG 500 Franken an die in Suhr praktisch benachbarte Wohltätigkeitsstiftung, bei der Halter ebenfalls als Baufirma agierte.