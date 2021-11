Suhr Grosser Altersheim-Neubau geplant – das Steinfeld zu renovieren mache «keinen Sinn» Suhr will das Alters- und Pflegeheim Steinfeld von 1961 durch einen zeitgemässen Bau ersetzen. Dass eine Sanierung «keinen Sinn» mache und ein Neubau anvisiert wird, ist bereits entschieden. Doch: Wie gross sollte er sein und wo könnte er zu stehen kommen? Daniel Vizentini 10.11.2021, 17.00 Uhr

Das Altersheim Steinfeld in Suhr ist 60-jährig, eine Sanierung käme laut Gemeinderat zu teuer und mache keinen Sinn. Daniel Vizentini

Nach 60 Jahren steht im Alters- und Pflegeheim Steinfeld in Suhr ein grosser Umbau an: Die Einrichtung samt Böden und Nasszellen sind in die Jahre gekommen, es bestehe «grosser Handlungsbedarf», wie Gemeinderat Daniel Rüetschi am Infoforum am Dienstagabend darlegte. Weil bei einer Sanierung aber das Gebäude auch die neuen Anforderungen der Erdbebensicherheit erfüllen müsste – ein Problem, das etwa auch die Schulhäuser im Aarauer Schachen oder in Oberentfelden kennen –, käme diese sehr teuer.