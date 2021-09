Gemeinderat Suhr erhält mehr Aufgaben – und mehr Lohn?

Suhr Gemeinderat erhält mehr Aufgaben – und will deshalb auch mehr Lohn Wegen der Aufhebung der Schulpflege ab 2022 wird der Gemeinderat mehr zu tun haben. Dieser schlägt nun eine leichte Aufstockung der Pensen und der finanziellen Entschädigung vor. Suhr will zudem ein Räumliches Entwicklungsleitbild erstellen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 01.09.2021, 17.00 Uhr

Im Hinblick auf die anstehende BNO-Revision will Suhr zuerst ein Räumliches Entwicklungsleitbild erstellen, so wie es Buchs bereits getan hat. Daniel Vizentini

Nach mehreren Jahren ohne Lohnerhöhung tastet sich der Suhrer Gemeinderat an ein heikles Thema heran: Ab 2022 soll der Gemeinderat eine leichte Erhöhung der Pensen und Entschädigungen erhalten. Grund dafür ist unter anderem die Aufhebung der Schulpflegen in Kanton, deren bisherige Arbeit der Gemeinderat übernehmen wird, was erheblichen Mehraufwand bedeutet.

Am Infoforum am Dienstagabend stellte Gemeindepräsident Marco Genoni (er tritt nicht zur Wiederwahl an) die geplanten Änderungen vor. Ab 2022 soll das Gemeindepräsidium (60%-Pensum) 113'000 statt 110'000 Franken erhalten, das Vizepräsidium (30%-Pensum) 51'000 statt 50'000 Franken. Das Pensum der drei übrigen Gemeinderatsmitglieder soll von heute je 25 auf künftig 30 Prozent erhöht werden, der Lohn entsprechend von 35'000 auf 45'000 Franken steigen. Insgesamt soll der Gesamtgemeinderat jährlich 299'000 Franken für 180 Stellenprozente kosten. Seit 2014 waren es unverändert 265'000 Franken für 165 Stellenprozente gewesen.

Weil die Schulpflegemitglieder heute mit insgesamt rund 40'000 Franken entlöhnt werden, gäbe dies unter dem Strich sogar eine kleine Einsparung. An der Gemeindeversammlung Ende November wird das Volk darüber abstimmen.

Nach dem «KGV» kommt nun das «REL»

Ebenfalls vorgelegt wird dann das Projekt eines Räumlichen Entwicklungsleitbilds (REL). Im Hinblick auf die alle 15 Jahre fällige Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) – die aktuelle wurde 2008 verabschiedet – will der Gemeinderat zuerst ein solches Leitbild erstellen, um die Richtung zu lenken, in die sich Suhr in den nächsten 25 Jahren entwickeln soll.

«Von der Bevölkerung hören wir oft, es werde zu viel und am falschen Ort gebaut», sagte Gemeinderat Thomas Baumann. «Diese Sorgen wollen wir aufnehmen, gemeinsam die Chancen für Suhr anschauen und den Plan entwickeln.» Das REL ist laut Gemeinderat der letzte nötige Baustein für die neue BNO, alle anderen, wie etwa der kürzlich erstellte Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) oder das Freiraum-, Hochhaus- oder Landschaftskonzept, sind bereits erledigt.

Gemeinderat Thomas Baumann. Valentin Hehli

Buchs hatte zuvor dasselbe getan und mit dem REL gute Erfahrungen gemacht, wie am Infoforum berichtet wurde. Der Suhrer Gemeinderat schätzt die Kosten für das REL auf total 150'000 bis 200'000 Franken während bis zu zwei Jahren.

Nach dem Jahrzehnt der Schule kommt das Jahrzehnt der Strassen

An der Gemeindeversammlung werden auch die Sanierung des Galeggenwegs und das Budget 2022 vorgelegt. Details dazu gab es noch nicht, Gemeindepräsident Marco Genoni gab aber eine Übersicht der Investitionen der Gemeinde: Nachdem in den letzten zehn Jahren sehr viel in die Schule investiert wurde, kommt nun das Jahrzehnt der Strassenbauten – nebst der Ost- und Südumfahrung (Projekt Veras) auch der nördliche Teil der Tramstrasse (Sanierung und Umbau). Die Investitionen dürften sich im Durchschnitt aber von zuvor jährlich 6,8 Millionen auf 3,8 Millionen Franken halbieren.

Gemeindepräsident Marco Genoni, der aber nicht zur Wiederwahl antreten wird. zvg / Timo Orubolo

Suhr bereitet sich auf die Zunahme der älteren Bevölkerung vor

Gemeinderat Daniel Rüetschi blickte noch auf die erfolgreiche Bewältigung der Flüchtlingskrise von 2015 zurück. Dank der geleisteten Arbeit seien Gemeinde und Kanton heute viel besser aufgestellt, auch im Hinblick auf eine weitere mögliche Flüchtlingswelle.

Dazu informierte er noch über die Entwicklungen im Altersbereich und das Projekt Socius, um die Lebensqualität im Alter zu verbessern. Im Hinblick auf den demografischen Wandel wolle Suhr proaktiv handeln. Angedacht sind niederschwellige Unterstützungsleistungen sowie eine zentrale Beratungsstelle mit allgemein besserer Vernetzung der Angebote. Aktuell nimmt Projektleiterin Alexandra Steiner die Bedürfnisse der Bevölkerung auf, ab 2022 sollen die Massnahmen umgesetzt werden. Grischa Ruprecht brachte aus dem Publikum noch den Vorschlag, künftig Zivildienstleistende in das Projekt miteinzubinden.