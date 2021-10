Migros Verteilzentrum Suhr: Schub in die Zukunft

Suhr «Für uns ist es ein essenzieller Schub in die Zukunft»: Der grosse Ausbau des Migros-Verteilbetriebs hat begonnen Der grösste industrielle Arbeitgeber der Region baut weiter aus. Am Montag war Spatenstich. Die Stellung von Suhr als Drehscheibe für die Migros-Produkte wird damit weiter zementiert. 800 Migros-Läden und 550 Migrolinos werden vor dort aus beliefert. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 04.10.2021, 16.11 Uhr

Spatenstich beim Migros-Verteilbetrieb Suhr (von links): Bruno Fuchs (Anliker AG), Rolf Buchser (Eichenberger Ingenieur AG), Josip Pupic, Hans Frei, Stephanie Muriset (alle Migros Verteilbetrieb AG), Thomas Baumann (Gemeinderat Suhr). Daniel Vizentini

Für die Region ist die Migros von wirtschaftlich zentraler Bedeutung. Und auch umgekehrt scheint sich das Grossunternehmen hier wohlzufühlen: Zuletzt bauten etwa die Tochterfirmen Mibelle in Buchs oder Jowa in Gränichen immer wieder aus. Im Juni entstand im alten Besucherzentrum von Chocolat Frey das Dachunternehmen Delica mit landesweit rund 2600 Angestellten. Jetzt wird das bisherige Migros Verteilzentrum Suhr (MVS), neu unter dem Namen Migros Verteilbetrieb AG (MVB), – wieder mal – erweitert.

Seit 2008 ist es das vierte Mal, dass das Verteilzentrum um ein weiteres Silo wächst. Das Silo G, das nun entsteht, wird das insgesamt siebte – und ein sehr grosses dazu: Mit 20'000 Palettenplätzen und 130'000 m3 wird es die aktuelle Anlage um fast einen Viertel erweitern. Entstehen soll ein getrennter, 100 Meter langer Bau auf der grünen Wiese, der über eine Passerelle mit dem aktuellen Hauptlager verbunden wird. Investiert werden laut Baugesuch sieben Millionen Franken. Die Baubewilligung wurde im September erteilt, Baubeginn ist jetzt, die Inbetriebnahme auf Herbst 2022 geplant.

«Man könnte meinen, wir bauen einfach mal wieder ein neues Silo», sagte Stephanie Muriset, Leiterin Food/Migrolino beim Spatenstich am Montag. «Für uns ist es aber ein essenzieller Schub in die Zukunft.» Der Standort Suhr sei von zentraler Bedeutung für den Bereich Food. Dank des Ausbaus können mehrere kleine Aussenlager aufgelöst werden, was die ganze Logistik effizienter macht und dank wegfallender Lastwagenfahrten auch die Umwelt weniger belastet. Dazu wolle sich die Migros Verteilbetrieb AG «hier als wichtige Arbeitgeberin positionieren». 480 Personen arbeiten heute im Verteilzentrum, 270 weitere in den Büros nebenan.

Das Verteilzentrum der Migros vom Suhrechopf aus. Daniel Vizentini

Migros als Pionierin in Sachen naturnahe Umgebungsgestaltung

Vor Ort überbrachte Gemeinderat Thomas Baumann, verantwortlich für die Ressorts Bau und Umwelt, die Grussbotschaft seitens der Gemeinde und hob dabei die gute Zusammenarbeit hervor zwischen Suhr und der Migros. Der ETH-Biolandwirt und Grossrat für die Grüne Partei lobte auch die Nachhaltigkeitsstrategie der Migros: Er erinnerte daran, wie 1982 beim Bau des Verteilzentrums grossen Wert gelegt wurde auf eine naturnahe Umgebungsgestaltung. «Die Migros war damals Pionierin.» Die Angestellten bekamen Karette und Schaufel überreicht und packten bei den Arbeiten mit an. «Dies gab den Impuls für die spätere naturnahe Gestaltung von Suhr», so Thomas Baumann.

Dazu hob er die Benützung der Bahn als Warentransportmittel hervor und erwähnte das bereits fortgeschrittene Projekt Veras, die Umfahrung von Suhr. «Dann werdet ihr noch mehr Güterzüge durchlassen können», sagte Thomas Baumann, ohne dass sich Automobilisten vor geschlossenen Bahnbarrieren aufregen müssen.

Als Landwirt schaue er zwar einerseits der Überbauung auf dem heutigen Ackerland mit einem weinenden Auge entgegen. Doch er erinnerte andererseits an Ökopionier Konrad Pfeiffer, der als Geschäftsführer den Bau des Verteilzentrums leitete und dazu auch die Stiftung Galegge gründete – deren Biobauernhof Gemeinderat Thomas Baumann als Pächter bewirtet. Er sagt:

«Ich hoffe, dass auch in Zukunft immer wieder innovative Impulse vom Migros-Verteilbetrieb kommen.»

Beim Migros Verteilzentrum Suhr sind auch die Büros von

M-Retail, Mibelle, Migrolino und Prime Trust. Insgesamt arbeiten da gut 750 Menschen. Daniel Vizentini