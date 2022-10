Suhr Finanzierung gesichert: Jetzt kann die Traglufthalle gebaut werden Der Schwimmklub Aarefisch greift für das Projekt in Suhr tief ins Vereinskässeli. Nadja Rohner 22.10.2022, 09.49 Uhr

Die Profile für die Traglufthalle im Freibad Suhr-Buchs-Gränichen zeigen die Dimensionen. Daniel Vizentini

In der kommenden Wintersaison wird man im 50-Meter-Becken des Freibads Suhr, das die Gemeinde zusammen mit Buchs und Gränichen betreibt, schwimmen können. Denn das Projekt Traglufthalle hat grünes Licht erhalten. Dies, nachdem der Schwimmklub Aarefisch an einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen hat, seinen Beitrag an das Projekt von 100 000 Franken auf 200 000 Franken zu verdoppeln.

Wie Urs Affolter, Gemeindepräsident von Buchs, an der Einwohnerratssitzung mitteilte, sei nun die Finanzierung gesichert und der Bau könne losgehen. Die Aufträge an die beteiligten Unternehmen sind bereits erteilt. Der genaue Zeitplan stehe aber noch nicht. Was man schon sagen kann: Die Halle werde auf den Herbst 2023 betriebsbereit sein, die Arbeiten rundherum (etwa an den Garderobengebäuden, die auch winterfest gemacht werden sollen) dürften sich aber noch ins Jahr 2024 hineinziehen. Gegen Ende dieses Jahres soll der genaue Zeitplan kommuniziert werden, sagte der zuständige Buchser Gemeinderat Reto Fischer (Präsident Betriebskommission Schwimmbad) am Rande der Einwohnerratssitzung.

Der höhere Beitrag des Schwimmklubs wurde nötig, weil der Kanton Aargau aus dem Swisslos-Fonds nicht so viel gesprochen hatte wie erhofft: Statt der gewünschten 750 000 Franken wurden nur 530 000 Franken zugesichert. Dies bei Gesamtkosten von etwa 3 Millionen Franken für die Traglufthalle an sich sowie Anpassungen an der bestehenden Badi-Infrastruktur. Die drei Standortgemeinden Suhr, Buchs und Gränichen sowie Aarau zahlen 1,7 Millionen, es beteiligen sich aber noch weitere Gemeinden des Planungsverbandes «AarauRegio».

Die Traglufthalle für die Wintermonate wird über Fernwärme während der Nutzungszeiten auf 28 Grad geheizt. Sie soll den Mangel an Hallenbädern in der Region entschärfen. Hier würden künftig vor allem (aber nicht nur) die Sportschwimmer und Schulen trainieren. Das lässt mehr Platz für Plausch-Schwimmer und Familien in den anderen Hallenbädern der Region. Die Halle soll 9 Meter hoch, 22 Meter breit und 57 Meter lang werden.