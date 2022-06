Suhr Ein Jugendfest mit 1200 Kindern: Zu Suhr gehören Baustellen, Bäche und das Schwimmbad Was ihr Dorf ausmacht, haben die Schülerinnen und Schüler am Jugendfestumzug gezeigt und anschliessend Hunderte Ballons in den Himmel steigen lassen. Sibylle Haltiner 26.06.2022, 19.03 Uhr

Am Suhrer Jugendfest interpretierten die Kinder das Motto «Einfach Sohr!». Sibylle Haltiner

«Eifach Sohr!»: Was bedeutet das Jugendfestmotto für die Suhrer Schülerinnen und Schüler? Was ist typisch für ihr Dorf, das schon fast eine Stadt ist? Was kommt ihnen in den Sinn, wenn sie an ihren Wohn- oder Schulort denken? Die Suhrer Schulkinder hatten viele Ideen und präsentierten diese am Samstagmorgen an einem prächtigen Jugendfestumzug.