Kommissionsarbeiten verarbeitet er zu satirischen Kabaretts

Suhr Dörfliche Kommissionsarbeiten verarbeitet Pascal Nater zu satirischen Kabaretts Pascal Nater, unter anderem Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Suhr, ist mit seinem Bühnenpartner Diego Valsecchi ab morgen Donnerstag wieder auf Tournee. Am Freitag spielt er im Suhrer Theater Marie – dort, wo alles seinen Anfang nahm.

In der Region und speziell in Suhr kennt man Pascal Nater inzwischen als den Kommunikationsverantwortlichen der Gemeinde, der unter anderem die Berichte im Dorfmagazin Suhr Plus verfasst oder Abstimmungsthemen der Gemeinde in Podcasts erläutert. Doch der 37-Jährige hat bereits auch eine stattliche Karriere als Journalist, Musiker und Theaterschaffender hinter sich: Unter anderem ist er seit zehn Jahren im Duo mit dem Walliser Schauspieler Diego Valsecchi (39) unterwegs.

Vier Bühnenprogramme sind in dieser Zeit entstanden, gemeinsam haben sie bereits in jedem erdenklichen Kulturkeller der Deutschschweiz gespielt. Nun setzen sie zum fünften Streich an: Mit dem Jubiläumsprogramm «Rosenhochzeit» hat das Duo ihre besten Mundartchansons der letzten Jahre zusammengetragen, aber auch neue Sketches verfasst. «Zu einem Jubiläum gehört auch, dass man nach vorne schaut», sagt Pascal Nater.

Neu ist etwa ein längeres, hochgradig selbstironisches Stück, bei dem die beiden als Superhelden aus einem Musical dargestellt werden.

«Diego ist ein Entertainer aus den Bergen, ich eher der Buchhalter aus dem Mittelland. Alleine die Vorstellung von uns als Superhelden ist super absurd.»

Selbstironie ist oft der Kern des scharfzüngigen Musikkabaretts von Valsecchi & Nater. Sie singen dabei über Themen wie toxische Liebe, Kapitalismus oder dem schweizerischen Hang zu Mehrzweckräumen. In der aktuellen Jubiläumsshow eröffnen sie dem Publikum zudem einige Anekdoten über die letzten zehn gemeinsamen Jahre auf der Bühne.

Suhr wurde Wahlheimat und Stofflieferant für sein Kulturschaffen

Diese zehn Jahre haben für Pascal Nater auch aus einem anderen Grund eine grosse Bedeutung: 2012 kam der gebürtige Winterthurer erstmals nach Suhr, als Theatermusiker und Co-Leiter vom Theater Marie. Er begann, sich intensiv mit Themen und Orten aus der Region auseinanderzusetzen. Speziell in Suhr stellte er aus seinen Recherchen über die Geschichte des alten Kino Central ein Theaterstück zusammen, gestaltete später einen Audiorundgang durch das Mühle/Huggler-Areal, machte Podcasts aus seinen Dorferkundungen und war zweimal kultureller Dorfschreiber. Am meisten für Aufsehen gesorgt haben dürfte aber der geschichtliche Krimipodcast «Die Giftmörderin von Suhr», für den er 2020 den Medienpreis Aarau/Solothurn erhielt.

Suhr wurde zu Pascal Naters Wahlheimat, entsprechend bedeutsam sei für ihn der Auftritt diesen Freitag im Theater Marie, wie er sagt. «Seit zehn Jahren ist Suhr gleichzeitig Heimathafen und Stofflieferant für inhaltliche Auseinandersetzungen.» Vor vier Jahren zog er definitiv zu, letztes Jahr wurde er zum Kommunikationsverantwortlichen der Gemeinde erkoren.

Eine Satire regionaler Kommissionsgruppen – etwa bei der Alten Reithalle

Ein weiterer, nicht minder wichtiger «Stofflieferant» für die satirischen Mundartlieder des Duos war auch Pascal Naters Engagement beim Projekt Oxer, dem Vorläufer der heutigen Bühne Aarau. Daraus entstanden ist etwas das Stück «De Kuno isch jetzt i de Kommission». «Ich habe da meine erste Erfahrung als Mitglied in einer regionalpolitischen Kommission verarbeitet», erzählt Pascal Nater. «Die rhetorischen Hülsen über die politische Mitwirkung breiter Bevölkerungskreise hatten mich damals inspiriert zu einem bösen Wortgewitter.»

Im Lied, dass er danach kreiert hat, heisst es unter anderem:

«Sonen Lüchtturm soll vo witem sichtbar sii. Eusi Ambition isch gross, nur d Stadt isch chli.»

Und weiter:

«Mer cha scho Leitplanke setze,

es wär verheerend, jetzte z hetze.



Zum de Vorbricht z veralasse,

müemer zerst en Beschluss fasse

und zu Hande vo de Stürigsgruppe

zerst emal en Bricht verfasse.



Und wenn dänn s Projekt

i breite Kreis s Interesse weckt,

chamer dänn, eventuell,

id Basisarbet goh.»

Ab Minute 9:00 ist «De Kuno isch jetzt i de Kommission» zu hören. SRF

Die Premiere ihres neuen Kabaretts feierten Valsecchi & Nater bereits im September in Bern, wo sich die beiden an der EM 2008 bei einer Theaterproduktion kennen gelernt hatten. Nach einer Coronapause ist das Duo nun mit mehreren Auftritten im Aargau unterwegs: heute Donnerstag im ThiK in Baden, morgen Freitag, 11. März, im Theater Marie in Suhr. Dann auch am 18. März im Spittel Küttigen und am 19. März im TaB in Reinach. Als «Pro Argovia Artists 2022» werden sie von der Aargauer Kulturstiftung diesmal besonders unterstützt.

Kabarett Valsecchi & Nater mit dem Jubiläumsprogramm «Rosenhochzeit», Freitag, 11. März, 19.30 Uhr, im Theater Marie Suhr.



Weitere Daten: 18. März, 20.15 Uhr, im Spittel Küttigen; 19. März, 20.15 Uhr, im TaB Reinach.