Suhr: TBS feiert 10 Jahre, Strompreise steigen aber bald massiv

Suhr Die Technischen Betriebe feiern ihr Zehnjähriges – die Strompreise müssen aber um bis zu 35 Prozent steigen Dass Suhr seine Betriebe für Strom, Wasser und Telekommunikation eigenständig führt, hat sich über die Jahre bewährt. Die Krise auf dem Strommarkt macht sich aber auch hier bemerkbar: Wie in allen Gemeinden im Kanton werden die Strompreise voraussichtlich um 30 bis 35 Prozent steigen, offenbart der Geschäftsführer.

Die Technischen Betriebe Suhr feiern ihr Zehn-Jahr-Jubiläum ein Jahr später. Ganz links im Bild ist Geschäftsführer Johnny Strebel. zvg

Die Technischen Betriebe vieler Gemeinden gingen einen ähnlichen Weg wie die Suhrer TBS: Nach der Teilliberalisierung des Strommarkts 2009 wurden sie selbstständig, obwohl nach wie vor im Besitz der Gemeinde. In Suhr konzentrierte sich die TBS darauf, Energie für die Grundversorgung möglichst kostensparend einzukaufen. Durch die anhaltend hohe Bautätigkeit in Suhr musste auch viel in die Versorgungsnetze investiert werden. In den letzten Jahren wurden vier neue Trafostationen gebaut und zwei erneuert. Die Netze mussten feinmaschiger und leistungsfähiger werden.

Um mit dem rasanten Technologiewandel mitzuhalten, wurde die Telekommunikation stark ausgebaut. Bis Ende 2023 soll Suhr ganz mit Glasfaserkabel erschlossen sein. Auch die Wasserversorgung wurde kontinuierlich erneuert, das Fernwärmeangebot stark ausgebaut.

Mit einem gewissen Stolz also kann die TBS dieses Wochenende ihr Jubiläum feiern. Die Technischen Betriebe an sich sind zwar schon über 100-jährig, 2011 aber wurden sie von der Gemeindeverwaltung abgetrennt und zu eigenständigen Aktiengesellschaften in den Bereichen Strom, Wasser und Telekom geführt. Seit 2012 hält eine Holding die drei AGs zu einer zusammen. Letztes Jahr musste die Feier zum Zehn-Jahr-Jubiläum wegen Corona abgesagt werden. Diesen Samstag, 20. August, feiert die TBS deshalb «10+1 Jahre», mit einen Anlass im Hauptsitz am Mühleweg 1, von 10 bis 15 Uhr. Ab 13 Uhr wird das Grundwasserpumpwerk besichtigt.

Strompreis wird massiv ansteigen müssen

Viele kleine, eigenständige Elektrizitätswerke wie die TBS konnten sich bisher behaupten. Wie Geschäftsführer Johnny Strebel sagt, seien Aargau und Thurgau noch die Kantone mit weiterhin vielen solchen Betrieben. Zum Teil sind sie noch um einiges kleiner als dasjenige in Suhr, das immerhin rund 11'000 Einwohnende bedient und professionell geführt wird. 28 Personen arbeiten in den TBS Suhr, andere Gemeinden fahren da noch viel bescheidener, führen ihre Werke gar nach dem Milizsystem.

Wie sieht aber die Zukunft aus, vor allem vor dem Hintergrund der grossen Veränderungen auf dem Strommarkt? Johnny Strebel stellt klar: Als Querverband mit Strom, Wasser und Telekommunikation kann sich die TBS gut behaupten, die wirtschaftlichen Risiken der einzelnen Geschäftsfelder untereinander verteilen, dabei auch Synergien nutzen.

Angesprochen auf den Strompreis offenbart er, was bereits breit gemunkelt wird: Im ganzen Kanton wird dieser massiv steigen, in Suhr etwa in der Grössenordnung von 30 bis 35 Prozent mehr. Die genauen Zahlen sind bereits berechnet und werden Ende Monat kantonsweit kommuniziert.

Mängel bei Energie und Wasser möglich

Die Gefahr von Energiemangel, vor allem im Hinblick auf den Winter, bestehe zudem tatsächlich, bestätigt Johnny Strebel. Auch beim Wasser könnte dies eintreffen. Beim Trinkwasser in Suhr sei die Lage noch stabil, auch wenn das Grundwasser im Suhrental merklich zurückgehe. Die Werte vom Rekordsommer 2003 habe man aber noch nicht erreicht.

«Wie es weitergeht, ist noch schwierig zu bestimmen. Im Moment gibt es noch keine Anzeichen für eine Einschränkung des Wasserbezugs.»

Immerhin nun viel weniger CO 2 -Ausstoss

Gute Nachrichten gibt es dafür betreffend Nachhaltigkeit: Dank Weiterführung der Fernwärmeleitung von der KVA Buchs durch Suhr bis zur Emmi und dereinst wohl weiter bis nach Oberentfelden, kann Suhr nun seine Wärme ausschliesslich ab Heisswasserleitungen beziehen. Ein wahrer Segen für die angepeilte Senkung des CO 2 -Ausstosses.

Dazu trägt auch die IG Suhrsolar bei, die den gemeinschaftlichen Bau grosser Solaranlagen fördert. Die TBS ist Eigentümerin und Betreiberin der Anlagen, etwa derjenigen über dem Schulhaus Vinci oder dem Lindenfeld-Neubau. Fünf dieser Solaranlagen produzieren bereits einen Viertel des Suhrer Solarstroms.

